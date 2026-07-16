TP. Hồ Chí Minh chi hơn 12.700 tỷ cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 15/7, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trong nửa đầu năm 2026, Thành phố đã hoàn thành 183/290 nhiệm vụ do Trung ương giao, không có nhiệm vụ nào bị quá hạn. Đặc biệt năm 2026, Thành phố sẽ đầu tư khoảng 12.705 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, chiếm 4,16% tổng chi ngân sách.
Trong đó, chi thường xuyên hơn 9.538 tỷ đồng và chi đầu tư hơn 3.166 tỷ đồng. Thành phố đã phân bổ 4.880 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện việc giao và rà soát phân bổ phần vốn còn lại. Đây là một con số ấn tượng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc thúc đẩy các lĩnh vực này.
Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm chuẩn bị cho Luật Phát triển đô thị. Các chính sách này tập trung vào phát triển khu đô thị khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp và chuyên gia, phát triển đô thị thông minh và kinh tế dữ liệu. Những nỗ lực này không chỉ giúp khơi thông nguồn lực mà còn tạo động lực để Thành phố đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Về đổi mới sáng tạo, TP. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Thành phố hiện đứng thứ hai cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương và lần đầu tiên lọt vào top 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất thế giới. Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Thành phố có quy mô khoảng 7,5 tỷ USD, với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ ươm tạo 195 dự án.
Trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai 9 nhóm công nghệ và 26 nhóm sản phẩm ưu tiên. Thành phố cũng đã thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, hướng tới quy mô 5.000 tỷ đồng. Những động thái này cho thấy sự quyết tâm của Thành phố trong việc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.
Ngoài ra, hạ tầng số cũng là một lĩnh vực được TP. Hồ Chí Minh chú trọng đầu tư. Thành phố hiện có 8.523 trạm phát sóng 5G, chiếm 22,48% tổng số trạm 5G cả nước, đảm bảo vùng phủ sóng trên 95%. Thành phố cũng đang thí điểm mạng 5G dùng riêng tại Công viên phần mềm Quang Trung, phục vụ Internet vạn vật (IoT) và phát triển đô thị thông minh.
Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng Đề án tổng thể phát triển nền tảng camera phục vụ quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, giao thông và điều hành đô thị. Thành phố cũng dự kiến đầu tư khoảng 3.017 tỷ đồng để nâng cấp trung tâm dữ liệu, hạ tầng mạng và các hệ thống dữ liệu.
Trong lĩnh vực đào tạo, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức đào tạo hơn 10.400 lượt cán bộ, viên chức về chuyển đổi số và kỹ năng số. Thành phố cũng duy trì 5.947 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 29.000 thành viên, đồng thời đào tạo về trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và kỹ năng số cho hàng nghìn thành viên.
Về nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu Ban Chỉ đạo Thành phố cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, tránh dàn trải. Ông cũng nhấn mạnh, Thành phố phải khẩn trương chuẩn bị dự thảo hướng dẫn thực hiện Luật Phát triển đô thị để ngay khi Quốc hội ban hành.
Những nỗ lực này không chỉ giúp TP. Hồ Chí Minh nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững. Với sự đầu tư mạnh mẽ và chiến lược phát triển rõ ràng, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, hướng đến sự thịnh vượng và bền vững bền vững.
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