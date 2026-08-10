“Ôm” ba cổ phiếu giảm 22% trong tháng 7, “cá mập” Pyn Elite báo lỗ nặng

Tính chung tháng 7, VN-Index giảm 6,7%, trong khi PYN Elite giảm 8,5%. Ba cổ phiếu giảm mạnh nhất trong danh mục của quỹ gồm: TCH, YEG và HDG với mức giảm 22%.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite.

Pyn Elite Fund vừa có báo cáo hiệu suất đầu tư và cập nhật thị trường Việt Nam trong đó nhấn mạnh: Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một tháng 7 đầy biến động. VN-Index có thời điểm mất khoảng 10% trước khi phần nào hồi phục nhờ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn kỳ vọng

Trong khi đó, quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ cùng tốc độ giải ngân nhanh đang gia tăng áp lực lên môi trường tài chính vốn đã chịu nhiều sức ép. Lãi suất thực tiếp tục tăng, tạo thêm lực cản đối với thị trường.

Đà giảm của thị trường càng bị khuếch đại bởi vụ việc buôn lậu kim cương liên quan đến một cựu nhân viên của doanh nghiệp, qua đó gây chấn động PNJ – một trong những chuỗi kinh doanh trang sức hàng đầu Việt Nam. Vụ việc đã khiến khách hàng mang trả một lượng lớn vàng và kim cương cho doanh nghiệp.

Những lo ngại về khả năng thanh toán của PNJ nhanh chóng kéo giá cổ phiếu lao dốc, kích hoạt các lệnh bán giải chấp đối với nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy. Áp lực này sau đó lan sang nhiều cổ phiếu khác, khiến tâm lý thị trường thêm phần bất ổn.

Tính chung tháng 7, VN-Index giảm 6,7%, trong khi PYN Elite giảm 8,5%. Ba cổ phiếu giảm mạnh nhất trong danh mục của quỹ gồm: TCH, YEG và HDG với mức giảm 22%.

Trái ngược với diễn biến ảm đạm trên thị trường chứng khoán, bức tranh kinh tế và kết quả kinh doanh lại tiếp tục phát đi những tín hiệu tích cực. Các doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận quý II vượt đáng kể kỳ vọng. Tổng doanh thu tăng 38% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng tăng tới 49%.

Các chỉ báo kinh tế vĩ mô cũng duy trì đà tăng trưởng mạnh. PMI tháng 7 đạt 52,9 điểm, tăng từ 51,8 điểm trong tháng 6, chủ yếu nhờ sự cải thiện rõ rệt của các đơn hàng xuất khẩu mới.

Trong tháng 7, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,5% so với cùng kỳ, doanh số bán lẻ tăng 14,5%, xuất khẩu tăng 25%, trong khi vốn FDI đăng ký tăng 32,3%. Những con số này cho thấy hoạt động sản xuất, tiêu dùng, thương mại và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng mạnh.

Pyn Elite Fund đánh giá MWG là cổ phiếu của tháng 8. Thế Giới Di Động (MWG) tiếp tục gây ấn tượng với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đặc biệt mạnh. Trong quý 2, doanh thu thuần của tập đoàn tăng 29,6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng tăng hơn gấp đôi. Tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng tăng tới 88%.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng này không xuất phát từ nền lợi nhuận thấp của cùng kỳ. Ngay trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận của MWG đã tăng 54% so với cùng kỳ, cho thấy đà cải thiện hiện tại thực sự mạnh mẽ.

Tất cả các mảng kinh doanh chủ chốt của MWG đều ghi nhận kết quả tích cực. Bách Hóa Xanh (BHX) đẩy nhanh tốc độ mở cửa hàng mới, vượt kế hoạch đề ra, đồng thời các cửa hàng mới đều đạt mục tiêu lợi nhuận.

Hiệu quả hoạt động của hệ thống cửa hàng hiện hữu cũng được cải thiện đáng kể. Dù doanh thu thuần chỉ tăng ở mức vừa phải, lợi nhuận ở cấp độ cửa hàng vẫn tăng 30% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực điện máy, Điện Máy Xanh (DMX) tiếp tục mở rộng thị phần. Trong nửa đầu năm, doanh số điện thoại Apple tăng 50% so với cùng kỳ, doanh số máy tính xách tay tăng 35%, còn doanh số điều hòa tăng tới 60%.

Những kết quả này cho thấy đà tăng trưởng của MWG không chỉ đến từ việc mở rộng quy mô, mà còn được hỗ trợ bởi sự cải thiện rõ nét về hiệu quả vận hành và khả năng gia tăng thị phần tại các mảng kinh doanh chủ lực.

Nhận định về thị trường tháng 7 vừa qua, ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ cho rằng, diễn biến suy yếu của thị trường chứng khoán là điều khá bất ngờ, nếu xét đến mức tăng trưởng lợi nhuận rất tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 1 cũng như đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tháng 1–6.

Cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều đã bán ra cổ phiếu Việt Nam, và sự sụt giảm của giá cổ phiếu đã tạo ra kỳ vọng rằng thị trường có thể tiếp tục đi xuống. Điều này cũng thể hiện qua các đợt bán mạnh diễn ra khá thường xuyên trong các phiên giao dịch của tháng 7.

"Chúng tôi vẫn kỳ vọng các doanh nghiệp niêm yết sẽ duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong cả năm 2026 và lấy làm thất vọng trước đợt suy giảm của thị trường chứng khoán vừa qua", ông Petri Deryng nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu quản lý Pyn Elite Fund, có một số nguyên nhân dẫn đến làn sóng bán cổ phiếu có thể xuất phát từ việc Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư, nhu cầu tín dụng tăng cao và hệ quả là lãi suất tăng lên, qua đó thu hút thêm dòng tiền của nhà đầu tư vào tiền gửi ngân hàng.

Việc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp diễn cũng có thể làm gia tăng sự bất định đối với kỳ vọng lạm phát và lãi suất.

Tuy nhiên, việc giá cổ phiếu giảm trong khi lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tăng đã khiến cổ phiếu niêm yết trở nên hấp dẫn hơn về mặt định giá. Chẳng hạn, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) – một doanh nghiệp bán lẻ có tốc độ tăng trưởng nhanh – vốn được giao dịch ở mức P/E khoảng 20–25 lần trong các năm trước, nay đã giảm xuống dưới mức P/E 10 lần.