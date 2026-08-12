Lộ trình chi tiết các quỹ mua ròng 34 cổ phiếu dự kiến vào rổ FTSE GEIS

VIC là cổ phiếu có dòng vốn dự kiến lớn nhất với 399 triệu USD, tiếp đến là VHM với 147 triệu USD. VPB và HPG cùng được dự kiến thu hút 92 triệu USD, LPB 98 triệu USD và STB 90 triệu USD...

Việt Nam đang đi đúng theo lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE Russell trong năm 2026. FTSE Russell ngày 7/4/2026 đã xác nhận Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện để được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Sau khi được nâng hạng, Việt Nam sẽ được đưa vào thành phần khu vực FTSE Asia Pacific ex Japan ex China và bắt đầu giai đoạn phân bổ tỷ trọng.

Mirae Asset vừa đưa ra ước tính dòng vốn thụ động chảy vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 39.118 tỷ đồng.

Theo lộ trình phân bổ, đợt đầu tiên vào tháng 9/2026 sẽ có tỷ trọng phân bổ 10%, tương ứng 153 triệu USD, khoảng 3.991 tỷ đồng. Đợt hai vào tháng 3/2027 nâng tỷ trọng lên 20%, tương ứng 306 triệu USD, khoảng 7.823 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2027, tỷ trọng tăng thêm 35%, tương ứng 536 triệu USD, khoảng 13.691 tỷ đồng. Đợt cuối vào tháng 9/2027 tiếp tục phân bổ 35%, tương ứng 536 triệu USD, khoảng 13.691 tỷ đồng. Như vậy, tổng tỷ trọng phân bổ sẽ đạt 100% sau bốn đợt.

Trong quá trình sàng lọc 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất Việt Nam, Mirae Asset cho biết có 35 cổ phiếu đủ điều kiện, với tổng vốn hóa ròng đạt 79.604 triệu USD, tương đương 64,7% tổng vốn hóa của nhóm được sàng lọc.

Trong số này có 3 cổ phiếu vốn hóa lớn, 3 cổ phiếu vốn hóa trung bình và 29 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Danh mục dự kiến gồm các cổ phiếu có vốn hóa lớn như VIC, VHM và VCB; nhóm vốn hóa trung bình gồm BID, VPB và HPG. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong danh mục có MCH, VPL, LPB, STB, BSR, FPT, VNM, VJC, MSN, TCX, VCK, HVN, SHB, SSI, VRE, SAB, GEE, VIB, SSB, VPX, MSB, BVH, PLX, TPB, POW, VIX, GEX, EIB và OCB.

Đáng chú ý, VIC là cổ phiếu có dòng vốn dự kiến lớn nhất với 399 triệu USD, tiếp đến là VHM với 147 triệu USD. VPB và HPG cùng được dự kiến thu hút 92 triệu USD, LPB 98 triệu USD và STB 90 triệu USD. VNM được dự kiến có dòng vốn 70 triệu USD, trong khi VCB là 45 triệu USD và BSR là 37 triệu USD.

Theo lộ trình của Mirae Asset, lượng vốn dự kiến phân bổ vào từng cổ phiếu sẽ được thực hiện qua bốn đợt, tương ứng với tháng 9/2026, tháng 3/2027, tháng 6/2027 và tháng 9/2027.

Với VIC, tổng dòng vốn dự kiến đạt 399 triệu USD, trong đó đợt đầu tiên là 39,9 triệu USD. VHM được dự kiến thu hút tổng cộng 147 triệu USD, trong đó 14,7 triệu USD được phân bổ ở đợt đầu. VPB và HPG cùng có tổng dòng vốn dự kiến 92 triệu USD, tương ứng 9,2 triệu USD mỗi cổ phiếu trong đợt đầu.

LPB có tổng dòng vốn dự kiến 98 triệu USD, trong đó 9,8 triệu USD ở đợt đầu; STB là 90 triệu USD, với 9 triệu USD ở đợt đầu. VNM có tổng dòng vốn dự kiến 70 triệu USD và 7 triệu USD trong đợt đầu.

Đối với nhóm cổ phiếu còn lại, dòng vốn dự kiến trong đợt đầu thấp hơn, chẳng hạn FPT 0,7 triệu USD, VJC 3,1 triệu USD, MSN 2,4 triệu USD, SHB 1,4 triệu USD, SSI 0,4 triệu USD, VRE 3,7 triệu USD và SAB 3,2 triệu USD.

Không chỉ riêng dòng vốn từ quá trình phân bổ của FTSE, báo cáo còn ước tính dòng vốn sau khi các quỹ thụ động hoàn tất việc đưa Việt Nam vào danh mục có thể đạt khoảng 1,5 tỷ USD.

Trong số các quỹ được thống kê, Vanguard Total International Stock Index Fund có giá trị đầu tư vào Việt Nam khoảng 585,9 triệu USD; Vanguard Institutional Total International Stock Market Index Trust II khoảng 266,2 triệu USD; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund khoảng 537,3 triệu USD.

Một số quỹ khác như Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF, Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund và Vanguard Total World Stock Index Fund cũng có giá trị đầu tư vào Việt Nam lần lượt khoảng 10,6 triệu USD, 49,3 triệu USD và 33 triệu USD. Tổng giá trị đầu tư vào Việt Nam của các quỹ được thống kê đạt 1.533 triệu USD.

Về tỷ trọng dự kiến của Việt Nam trong các bộ chỉ số, báo cáo đưa ra mức 0,034% trong FTSE Global All Cap, 0,329% trong FTSE Emerging All Cap, 0,02% trong FTSE All-World và 0,192% trong FTSE Emerging.

Theo Mirae Asset, việc nâng hạng của FTSE Russell là một bước trong lộ trình phát triển dài hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau khi chính thức được đưa vào các bộ chỉ số FTSE Emerging Markets từ ngày 21/9/2026, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thị trường.

Một trong những mục tiêu được đặt ra là vận hành hệ thống bù trừ trung tâm trong quý I/2027. Bên cạnh đó, thị trường sẽ triển khai cấu trúc tài khoản omnibus, từng bước nới room ngoại và tự do hóa ngoại hối, đồng thời cho phép triển khai các công cụ phòng ngừa rủi ro.

Đối với MSCI, báo cáo cho rằng nếu hệ thống bù trừ trung tâm được vận hành và các cải cách then chốt hoàn tất, Việt Nam có thể được MSCI đưa vào danh sách xem xét nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 6/2027 hoặc tháng 6/2028. Theo lộ trình được đưa ra, Việt Nam có thể được MSCI chính thức nâng lên thị trường mới nổi trong khoảng 1–3 năm kể từ thời điểm được đưa vào danh sách theo dõi.

Như vậy, với việc FTSE Russell xác nhận nâng hạng từ ngày 21/9/2026 và dòng vốn thụ động dự kiến được phân bổ qua bốn giai đoạn, quá trình nâng hạng được kỳ vọng tạo thêm một kênh dòng vốn quốc tế cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó, tổng dòng vốn thụ động được Mirae Asset ước tính ở mức 39.118 tỷ đồng, còn dòng vốn sau khi các quỹ thụ động hoàn tất đưa Việt Nam vào danh mục được ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.