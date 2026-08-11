214 cổ phiếu đang giao dịch dưới mức đáy định giá của đợt điều chỉnh do thuế quan năm 2025

VN-Index hiện giao dịch ở mức P/E 11,9 lần, thấp hơn khoảng 15,6% so với mức bình quân 5 năm là 14,1 lần. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu VIC, P/E của thị trường chỉ còn khoảng 10,0 lần, không chênh lệch đáng kể so với vùng đáy lịch sử 9,5 lần.

Sau đợt điều chỉnh mạnh trong tháng 7 vừa qua, định giá thị trường chứng khoán đã đã lùi về vùng hấp dẫn. P/E của VN-Index hiện ở mức 11,9 lần, thấp hơn đáng kể mức trung bình 14,1 lần và trung vị 14,0 lần trong lịch sử, đồng thời thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực (so với Thái Lan – SET 17,5 lần, Singapore – STI 17,7 lần, Nhật Bản – TOPIX 20,8 lần và Mỹ – S&P 500 28,5 lần).

Với mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026, doanh thu rổ VN-Index tăng 39% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng 46% so với cùng kỳ và biên lợi nhuận ròng duy trì ở mức 13,14%.

Theo nhận định của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường trong 3 tháng qua phản ánh trạng thái: định giá đã về vùng thấp, nhưng dòng tiền suy yếu rõ rệt và tâm lý thận trọng chi phối. Nền lãi suất duy trì cao, tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp giữ nhịp và tăng trưởng kinh tế cao là điểm tựa cho triển vọng trung hạn. Song, thanh khoản nếu tiếp tục co hẹp trên diện rộng, khối ngoại vẫn bán ròng, trong khi rủi ro địa chính trị tái phát và áp lực lạm phát sẽ là thách thức đối với sự phục hồi của thị trường.

Tính đến ngày 31/7, mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm đáng kể so với lịch sử. VN-Index hiện giao dịch ở mức P/E 11,9 lần, thấp hơn khoảng 15,6% so với mức bình quân 5 năm là 14,1 lần. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu VIC, P/E của thị trường chỉ còn khoảng 10,0 lần, không chênh lệch đáng kể so với vùng đáy lịch sử 9,5 lần.

Mức chiết khấu hiện diễn ra trên diện rộng, không tập trung vào một nhóm vốn hóa cụ thể. P/E của VN30 ở mức 10,5 lần, so với mức bình quân 12,1 lần; VNMID ở mức 10,1 lần, so với 14,4 lần; trong khi VNSMALL ở mức 10,7 lần, so với 16,2 lần. Như vậy, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang chịu mức chiết khấu sâu nhất. So với các thị trường trong khu vực, VN-Index hiện cũng nằm trong nhóm có định giá thấp.

Ở cấp độ cổ phiếu, có tới 214 mã đang giao dịch dưới mức đáy định giá của đợt điều chỉnh do thuế quan năm 2025. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những biến số bất định.

Cập nhật về kết quả kinh doanh cho VDSC cho thấy, sự cải thiện biên lợi nhuận trong quý 2/2026 có sự lan tỏa khi 16 trên 22 ngành cải thiện biên lợi nhuận ròng so với cùng kỳ, trong đó 13 ngành đang có biên lợi nhuận cao hơn mức trung bình 5 năm. Một điểm cần chú ý là nhóm phi tài chính đạt 8,57%, so với 6,28% cùng kỳ và 6,42% bình quân 5 năm, chủ yếu là các nhóm ngành liên quan tới sản xuất vẫn ghi nhận sự cải thiện mặc dù bối cảnh kinh tế chung còn nhiều thách thức.

Xét về động lực dẫn dắt, phần lớn mức cải thiện biên lợi nhuận tập trung ở Bất động sản (+8,9 điểm phần trăm, lên 19,7%), Nguyên vật liệu (+6,1 điểm phần trăm, dẫn dắt bởi ngành thép và phân bón), Dịch vụ tài chính (+5,4 điểm phần trăm) và Năng lượng (+4,5 điểm phần trăm). Đây đều là các ngành phục hồi từ nền biên lợi nhuận thấp so với cùng kỳ và tập trung tại một số doanh nghiệp nổi bật.

Ở cấp độ doanh nghiệp, VHM lãi 22.583 tỷ với biên lợi nhuận ròng lên tới 42,8%— mức lợi nhuận lớn nhất trên toàn thị trường nhờ việc bán buôn các đại dự án, vượt mức lợi nhuận VCB (14.542 tỷ), và cùng với VIC, hai mã chiếm khoảng 85% lợi nhuận ngành bất động sản. Ngoài ra, một số cái tên nổi bật trong các ngành bao gồm: nguyên vật liệu (HPG, GVR, DPM, DCM), dịch vụ tài chính (VPX, VCK, TCX, SSI, VCK, VND), năng lượng (BSR, PLX, PVT, PVP).

Nhóm Ngân hàng có mức độ lan tỏa cao hơn, tuy nhiên tăng trưởng cũng phụ thuộc nhiều vào nhóm ngân hàng quốc doanh (VCB, CTG, BID) và một số ngân hàng thương mại cổ phần nhóm 1 (VPB, HDB, MBB, TCB). Nhóm 7 ngân hàng này đóng góp 74% lợi nhuận thống kê. Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa và nhỏ có bức tranh phân hóa và kém khả quan hơn.

Nhóm ngành đóng góp mạnh nhất vào tăng trưởng lợi nhuận là Bất động sản: trong đó, chỉ có một số ít các doanh nghiệp dẫn dắt đã ghi nhận kết quả vượt rất xa dự phóng như VHM, KDH đã chiếm tới hơn 60% lợi nhuận toàn ngành.

Các nhóm ngành phi tài chính khác như Bán lẻ, Phân bón, Cao su, Thép, Thực phẩm và đồ uống cũng ghi nhận kết quả khả quan, với các doanh nghiệp đại diện chính trong ngành đều có kết quả vượt kỳ vọng.

Số lượng doanh nghiệp ghi nhận kết quả thấp hơn dự phóng ít hơn, mức độ chênh lệch không quá lớn so với chiều tăng và quy mô lợi nhuận của nhóm này chiếm tỷ trọng nhỏ hơn so với nhóm vượt dự phóng.