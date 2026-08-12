Danh mục 20 cổ phiếu lợi nhuận tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng trong bối cảnh định giá rẻ

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 2/2026, Mirae Asset vừa tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng.

Ảnh minh họa.

Các tiêu chí dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt theo phương pháp SEPA của Mark Minervini và phương pháp đầu tư CAN SLIM của William O’Neil.

Cụ thể, theo Mirae Asset, trong năm 2026, những ngành có triển vọng và câu chuyện tăng trưởng như bán lẻ, bất động sản, chứng khoán, dầu khí, hóa chất sẽ là những lựa chọn đáng chú ý khi mặt bằng giá hấp dẫn hơn. Ngoài ra, các cổ phiếu mang tính ổn định thuộc nhóm thực phẩm và điện sẽ là lựa chọn tương đối an toàn trong các nhịp điều chỉnh của thị trường.

Về bức tranh kết quả kinh doanh toàn thị trường quý 2/2026 tính đến ngày 05/08/2026, có sự tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ và phân hóa giữa các nhóm ngành. Mặc dù số lượng nhóm ngành ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận dương thấp hơn so với quý 1/2026, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường vẫn đạt mức cao nhất kể từ năm 2025. Quý 2/2026, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi quý 1/2025 tăng 20,6%.

Lợi nhuận sau thuế của nhóm phi tài chính tăng 57,6% và nhóm tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý 2/2026, VN-Index tăng 11,1% sau khi giảm 6,2% trong quý 1/2026. Đà phục hồi trong quý được hỗ trợ bởi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế tích cực, kết quả kinh doanh doanh nghiệp cải thiện và dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Sau nhịp điều chỉnh đầu năm, chỉ số từng bước vượt qua vùng đỉnh cũ, tuy nhiên thị trường vẫn có sự phân hóa khi áp lực chốt lời gia tăng tại các vùng giá cao.

Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh, với giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2026 đạt gần 80 nghìn tỷ đồng. Tính đến ngày 10/08/2026, con số này đã hơn 89 nghìn tỷ đồng.

Tổng khối lượng khớp lệnh bình quân trên sàn HOSE quý 2/2026 đạt hơn 650 triệu cổ phiếu/ngày, tương ứng 18.158 tỷ đồng/ngày, giảm lần lượt 30,1% và 29,8% so với quý 1/2026. Lũy kế 6 tháng đầu năm, giá trị khớp lệnh bình quân đạt 23.070 tỷ đồng/ngày, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn 3,7% so với mức bình quân năm 2025 là 23.946 tỷ đồng/ngày.

Đến ngày 10/08/2026, vốn hóa HOSE đạt khoảng 8.552 triệu tỷ đồng, giảm 1,1% so với tháng trước (MoM), tương đương 71,3% GDP năm 2025 và chiếm 82,5% tổng vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Dựa trên kết quả chọn lọc, Mirae Asset cho biết, các nhóm ngành như thực phẩm, điện vẫn là những lựa chọn an toàn nhờ tính ổn định. Bên cạnh đó, các ngành có câu chuyện và triển vọng phục hồi là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.

Bán lẻ (MWG, DGW, FRT, PET): Sức cầu tiêu dùng nội địa phục hồi với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 5 tháng /2026 đạt 3.185 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Xu hướng hiện đại hóa kênh bán lẻ, chu kỳ thay mới thiết bị và mô hình bán hàng đa kênh (Omnichannel) được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cho ngành thông qua mở rộng mạng lưới và cải thiện hiệu quả vận hành.

Bất động sản (VHM, VIC, IDC): Triển vọng ngành bất động sản năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực nhờ các chính sách hỗ trợ vốn, tháo gỡ pháp lý và thúc đẩy đầu tư hạ tầng. Công văn 4551 cho phép loại trừ dư nợ khu công nghiệp, khu chế xuất và nhà ở xã hội khỏi trần tín dụng bất động sản, góp phần khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn.

Nghị quyết 21 (ngày 28/07/2026) định hướng tháo gỡ các vướng mắc trong giao đất, xác định giá đất và đẩy nhanh triển khai dự án. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 3-4 TPHCM, đường sắt Bắc – Nam, sân bay Long Thành,... được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị, khu công nghiệp, qua đó tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho ngành.

Chứng khoán (SSI, VCI, HCM): Tính đến 31/07/2026, Việt Nam có gần 13,6 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân (khoảng 13,3% dân số), vượt mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Cùng với đó, dư nợ cho vay (gồm giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán) toàn thị trường cuối quý 2/2026 đạt khoảng 445 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với quý 1/2026, mức cao kỷ lục.

Làn sóng nâng hạng được kỳ vọng tiếp tục là chất xúc tác cho nhóm công ty chứng khoán, thúc đẩy mở rộng nguồn vốn, phát triển hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và môi giới, qua đó tạo động lực tăng trưởng cho toàn ngành.

Dầu khí (BSR, PVS, PVT): Năm 2026, ngành dầu khí được kỳ vọng duy trì triển vọng tích cực nhờ nhu cầu năng lượng tăng trưởng ổn định, an ninh năng lượng trở thành ưu tiên và các dự án trọng điểm trong nước được đẩy nhanh triển khai. Giá dầu Brent dự báo duy trì cao quanh vùng 80–90 USD/thùng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông giữa Mỹ và Iran.

Chênh lệch giá sản phẩm lọc dầu (crack spread) hạ nhiệt so với quý 1/2026 nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình lịch sử, giúp đảm bảo biên lợi nhuận cho nhóm lọc hóa dầu. Lô B – Ô Môn vào cao điểm EPC, Lạc Đà Vàng dự kiến đón dòng doanh thu đầu tiên quý 3-4/2026, tạo backlog dồi dào cho nhóm dịch vụ thượng nguồn. Nhóm vận tải dầu khí hưởng lợi từ nhu cầu vận chuyển năng lượng gia tăng và mặt bằng giá cước duy trì tích cực.

Hóa chất (DCM, DPM): Triển vọng ngành phân bón tích cực nhờ giá urê thế giới duy trì ở mức cao (dự báo đạt vùng 550–650 USD/tấn trong năm 2026) khi nguồn cung toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố địa chính trị và quá trình phục hồi sản xuất chậm. Ngoài ra, thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu ra 5% áp dụng từ giữa năm 2025, cho phép doanh nghiệp khấu trừ/hoàn thuế VAT đầu vào. Nhờ đó, chi phí giá vốn giảm, biên lợi nhuận gộp cải thiện và sức cạnh tranh của ngành được nâng lên.