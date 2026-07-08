TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên các tuyến và nhà ga metro

Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên các tuyến và nhà ga metro, hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện thống nhất, dễ nhớ, hạn chế nhầm lẫn khi mạng lưới đường sắt đô thị tiếp tục mở rộng.

Ảnh minh họa - Ảnh: Minh Hòa

Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh (HIDS) đang triển khai khảo sát lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên các tuyến và nhà ga metro, hướng tới xây dựng hệ thống tên gọi dễ nhớ, dễ nhận diện, hạn chế nhầm lẫn trong quá trình sử dụng. Đây là một nội dung thuộc đề án nghiên cứu hệ thống tên gọi nhà ga đường sắt đô thị của Thành phố.

Theo đó, khảo sát nhằm đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống tên gọi hiện nay, đồng thời làm cơ sở xây dựng các nguyên tắc đặt tên cho các tuyến và nhà ga trong tương lai theo hướng trực quan, dễ nhận biết, thuận tiện cho người dân khi di chuyển cũng như trong giao tiếp hằng ngày.

Đồng thời, đề án cũng nghiên cứu xây dựng bộ nhận diện thống nhất cho mạng lưới đường sắt đô thị, bao gồm hệ thống ký hiệu, tên viết tắt, số thứ tự tuyến, số thứ tự nhà ga và bảng màu riêng cho từng tuyến. Trước mắt, nội dung này sẽ tập trung vào các tuyến metro ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030.

Bảng khảo sát gồm nhiều nhóm câu hỏi để ghi nhận ý kiến người dân. Đối với tên nhà ga, người tham gia được lựa chọn các tiêu chí như: ngắn gọn, dễ nhớ; dễ phát âm đối với cả người Việt Nam và người nước ngoài; phản ánh địa danh truyền thống; gắn với di tích, giá trị lịch sử - văn hóa; trùng hoặc gần tên các tuyến đường lớn; gần những công trình quan trọng như bệnh viện, trường đại học, sân bay, trung tâm thương mại; hoặc mang tính đặc trưng, không trùng lặp với các ga khác.

Các phương án đặt tên ga được đưa ra lấy ý kiến gồm: theo địa danh truyền thống (Bến Thành, Chợ Lớn, Thủ Thiêm); theo tên đường lớn (Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ); theo công trình tiêu biểu (Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Quốc gia, Sân bay Tân Sơn Nhất); theo tên phường hoặc khu vực hành chính; theo danh nhân lịch sử; kết hợp mã số tuyến (M1-01 Bến Thành, M1-02 Ba Son); sử dụng bảng tên song ngữ hoặc đa ngữ; đặt tên có yếu tố thương mại thông qua tài trợ; hoặc theo các chủ đề mang ý nghĩa biểu tượng.

Đối với tên các tuyến metro, bảng khảo sát đề xuất nhiều phương án như: đặt theo số thứ tự (tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3...); theo màu sắc (tuyến Đỏ, tuyến Xanh dương...); kết hợp số thứ tự với màu sắc (tuyến 1 - Đỏ); theo điểm đầu - điểm cuối của tuyến (Bến Thành - Suối Tiên); hoặc kết hợp cả số thứ tự, màu sắc và điểm đầu - điểm cuối.

Hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận hành thương mại từ cuối năm 2024 với 14 nhà ga gồm: Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, Công viên Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên.

Tuy nhiên, tên gọi của một số nhà ga trên tuyến hiện vẫn gây nhầm lẫn cho hành khách. Chẳng hạn, ga Bến xe Suối Tiên không nằm tại Khu du lịch Suối Tiên mà được bố trí trước khu vực Bến xe miền Đông mới. Trong khi đó, ga Đại học Quốc gia lại ở gần Khu du lịch Suối Tiên nhưng cách trung tâm Đại học Quốc gia một khoảng khá xa.

Sau khi hợp nhất địa giới, mạng lưới đường sắt đô thị của TP. Hồ Chí Minh phát sinh tình trạng trùng số hiệu giữa các tuyến đã được quy hoạch trước đây. Trước thời điểm hợp nhất, Thành phố có các tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm), trong khi Bình Dương cũng quy hoạch tuyến số 1 (Bình Dương - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Thủ Dầu Một - Thành phố Hồ Chí Minh).

Tương tự, tuyến số 3 (Hiệp Bình Phước - An Hạ) của Thành phố Hồ Chí Minh cũng trùng số với tuyến số 3 (Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ) của Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.