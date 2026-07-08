Khơi thông các động lực tăng trưởng, TP.Hồ Chí Minh tăng tốc về đích 6 tháng cuối năm

Mức tăng trưởng GRDP 8,55% trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để TP.Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm. Tuy nhiên, để duy trì nhịp tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, sức ép từ thị trường xuất khẩu, thương mại và địa chính trị vẫn hiện hữu là áp lực không nhỏ trong nửa cuối năm...

TP.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm trong các giải pháp điều hành. Trong ảnh: Tòa tháp 99 tầng tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) ở TP.Hồ Chí Minh. Ảnh internet

Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, TP.Hồ Chí Minh đang lựa chọn cách tiếp cận không dựa vào một động lực đơn lẻ, mà đồng thời khơi thông đầu tư, kích thích tiêu dùng, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo dư địa cho các động lực tăng trưởng mới.

GIỮ NHỊP TĂNG TRƯỞNG TỪ NỀN TẢNG ĐÃ TẠO DỰNG

Mức tăng trưởng GRDP 8,55% trong nửa đầu năm không chỉ là con số cao nhất trong 10 năm qua, mà còn phản ánh sự phục hồi tương đối đồng đều của các khu vực kinh tế. Nói cách khác, bức tranh tăng trưởng 6 tháng đầu năm không nằm ở con số 8,55%, mà ở việc hầu hết động lực của nền kinh tế đều cùng cải thiện.

Đơn cử như, dịch vụ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi đóng góp hơn một nửa mức tăng trưởng chung của Thành phố. Công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%, trong khi dòng vốn đầu tư và sức mua của thị trường nội địa cũng duy trì xu hướng tích cực.

Cùng với đó, hoạt động thương mại, logistics và du lịch tiếp tục khởi sắc; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%; vốn đầu tư toàn xã hội tăng 9,9%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đây là những yếu tố tạo nên bức tranh tăng trưởng khá toàn diện của Thành phố trong 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, chính sự cải thiện đồng thời của nhiều lĩnh vực cũng đặt ra một yêu cầu mới đối với công tác điều hành. Nếu tăng trưởng được tạo nên từ nhiều động lực, thì việc giữ được đà tăng trưởng trong nửa cuối năm cũng không thể chỉ trông chờ vào một lĩnh vực hay một chính sách đơn lẻ. Đó là lý do các nhóm giải pháp được Thành phố xác định cho giai đoạn còn lại của năm đều hướng tới mục tiêu khơi thông đồng thời các nguồn lực của nền kinh tế.

KHƠI THÔNG ĐỒNG THỜI CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Trong nhóm giải pháp được ưu tiên, đầu tư tiếp tục giữ vai trò mở đường. TP.Hồ Chí Minh xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm. Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ thực hiện kế hoạch vốn, mà còn là giải pháp tạo thêm không gian tăng trưởng thông qua việc cải thiện hạ tầng, kích thích tổng đầu tư xã hội và lan tỏa sang các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Thế nhưng, đầu tư chỉ là một phần của bài toán. Một nền kinh tế có quy mô lớn như TP.Hồ Chí Minh chỉ có thể duy trì tốc độ tăng trưởng khi sức mua của thị trường tiếp tục được giữ vững. Vì vậy, cùng với đầu tư, Thành phố tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy du lịch. Đây là những lĩnh vực đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng khu vực dịch vụ trong nửa đầu năm và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo lực đỡ cho nền kinh tế trong những tháng còn lại.

Doanh nghiệp cũng được đặt ở vị trí trung tâm trong các giải pháp điều hành. Bên cạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, Thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và đẩy nhanh xử lý các vướng mắc của dự án đầu tư. Việc số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đều tăng trong 6 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực, nhưng để khu vực doanh nghiệp thực sự trở thành động lực tăng trưởng, những rào cản về thủ tục và chi phí tuân thủ vẫn cần tiếp tục được tháo gỡ.

Có thể thấy, các nhóm giải pháp tuy hướng đến những lĩnh vực khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một mục tiêu chung là duy trì sự vận hành đồng bộ của các động lực tăng trưởng. Đầu tư công tạo hiệu ứng lan tỏa; tiêu dùng giữ nhịp cho khu vực dịch vụ; doanh nghiệp mở rộng sản xuất và đầu tư; thị trường ổn định tạo niềm tin cho hoạt động kinh doanh. Đây cũng là logic xuyên suốt trong định hướng điều hành của Thành phố đối với nửa cuối năm 2026.

KHÔNG CHỈ GIỮ TỐC ĐỘ MÀ CÒN NÂNG CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG

Điểm đáng chú ý trong các giải pháp của TP.Hồ Chí Minh là bên cạnh mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng trước mắt, Thành phố vẫn dành sự quan tâm cho những động lực phát triển dài hạn.

Cụ thể, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả quản trị… tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Đây không phải là những giải pháp mang lại kết quả tức thời như đầu tư công hay kích cầu tiêu dùng, nhưng lại có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng tăng trưởng trong những năm tới.

Khi năng suất lao động được cải thiện, môi trường đầu tư minh bạch hơn và doanh nghiệp có điều kiện đổi mới công nghệ, nền kinh tế sẽ có thêm dư địa để phát triển bền vững thay vì chỉ dựa vào mở rộng quy mô.

Nhìn tổng thể, sau kết quả tăng trưởng cao nhất trong một thập niên, TP.Hồ Chí Minh không lựa chọn một “đầu tàu”, một động lực duy nhất cho chặng đường còn lại của năm 2026. Thay vào đó là cách tiếp cận cân bằng hơn, đồng thời khơi thông đầu tư, kích thích tiêu dùng, đồng hành cùng doanh nghiệp và chuẩn bị các động lực tăng trưởng mới. Câu chuyện của nửa cuối năm 2026 không chỉ là giữ con số tăng trưởng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, mà còn là cách Thành phố đồng thời duy trì nhịp tăng trưởng hiện tại và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chính sự kết hợp của những giải pháp này sẽ quyết định khả năng giữ đà tăng trưởng GRDP trong 6 tháng cuối năm, đồng thời tạo nền tảng cho chất lượng phát triển của Thành phố trong giai đoạn tiếp theo.