TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hội nhập, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng ASEAN

TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian hội nhập ASEAN, hướng tới tăng cường thương mại, đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực...

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP/Minh Thi.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch 454/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2035 trên địa bàn Thành phố, nhằm cụ thể hóa các ưu tiên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), đồng thời gắn tiến trình hội nhập khu vực với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

LỒNG GHÉP CAM KẾT AEC VÀO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Kế hoạch của Thành phố được xây dựng nhằm góp phần thực hiện 6 mục tiêu chiến lược của AEC giai đoạn 2026 - 2035. Cụ thể:

Thứ nhất, một cộng đồng định hướng hành động, hướng tới xây dựng một thị trường chung duy nhất và cơ sở sản xuất thống nhất, dựa trên những năng lực cạnh tranh mới.

Thứ hai, một cộng đồng bền vững, lồng ghép các yếu tố và chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trong tất cả các lĩnh vực hợp tác kinh tế.

Thứ ba, một cộng đồng dám nghĩ, dám làm, táo bạo và đổi mới.

Thứ tư, một cộng đồng chủ động và thích ứng, tăng cường chương trình nghị sự ASEAN toàn cầu.

Thứ năm, một cộng đồng nhanh nhẹn và tự cường, tăng cường năng lực cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN và người dân ASEAN để ứng phó với các cú sốc, áp lực, khủng hoảng và biến động.

Thứ sáu, một cộng đồng hòa nhập, cùng tham gia và hợp tác, kiến tạo ASEAN lấy con người làm trung tâm, không bỏ lại ai ở phía sau.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là lồng ghép các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ của Kế hoạch chiến lược AEC vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như các chương trình, đề án trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành là cơ quan trực tiếp tham gia hợp tác ASEAN thuộc trụ cột Cộng đồng Kinh tế ASEAN tại Việt Nam theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 47/2025/QĐ-TTg ngày 11/12/2025.

Thành phố đặt mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tận dụng tốt hơn các cơ hội từ thị trường ASEAN; mở rộng đầu tư, thương mại và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức và năng lực hội nhập của các Sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp; tăng cường chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

THÚC ĐẨY LOGISTICS, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI

TP. Hồ Chí Minh xác định việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và các đối tác, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố sẽ phát triển hệ sinh thái logistics tích hợp khu vực, tăng cường kết nối hạ tầng, dịch vụ và nền tảng số nhằm giảm chi phí thương mại, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp ASEAN tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Song song đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới trong ASEAN thông qua hài hòa hóa quy định, tiêu chuẩn và nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu thương mại nội khối cũng được Thành phố xác định là một giải pháp quan trọng. Các dữ liệu được đề cập gồm dữ liệu hải quan, chứng nhận xuất xứ, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Theo kế hoạch, việc kết nối dữ liệu sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan và tuân thủ các quy tắc xuất xứ.

Bên cạnh các nhiệm vụ về kinh tế, Thành phố sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh trên các kênh quốc tế, đồng thời thúc đẩy đối thoại và kết nối thông qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về hợp tác ASEAN.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì xây dựng các chiến dịch quảng bá hình ảnh Thành phố trên các kênh quốc tế như CNN, BBC, CNBC và quản lý các hoạt động thông tin đối ngoại liên quan đến ASEAN.

Sở Ngoại vụ được giao thúc đẩy tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về hợp tác ASEAN hoặc nghiên cứu đăng cai các hội nghị, sự kiện đối ngoại ASEAN tại TP. Hồ Chí Minh; đặc biệt là trong những lĩnh vực Thành phố, ASEAN và các đối tác cùng quan tâm, có lợi ích chung.

Thành phố cũng khuyến khích sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và người dân vào tiến trình hội nhập ASEAN. Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh được giao chủ trì thúc đẩy sự tham gia, đồng hành và ủng hộ của các lực lượng này đối với quá trình triển khai kế hoạch.

Về kinh phí, kế hoạch được thực hiện từ ngân sách Nhà nước theo quy định, đồng thời có thể huy động các nguồn lực tài chính và trợ giúp kỹ thuật từ các đối tác, nhà tài trợ quốc tế, song phương, khu vực và trong nước.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị được phân công chủ động nghiên cứu những cam kết AEC liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để tham mưu Thành phố kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về cơ chế, chính sách đặc thù, thí điểm đối với những vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa có quy định hoặc quy định hiện hành không còn phù hợp.