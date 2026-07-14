TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bình chọn 10 dấu ấn nổi bật năm 2026

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn, công bố và truyền thông về 10 dấu ấn nổi bật của Thành phố năm 2026 nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền những kết quả phát triển kinh tế xã hội trong năm
Đồng thời nhằm tạo khí thế thi đua, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp đối với quá trình phát triển của Thành phố.
Hoạt động bình chọn hướng đến việc tổng kết, đánh giá những thành tựu, mô hình mới, cách làm hay và kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của Thành phố trong năm 2026. Ghi nhận những nỗ lực đổi mới quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết các vấn đề dân sinh, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới và khát vọng phát triển trong toàn xã hội.
Việc bình chọn được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực phát triển của Thành phố, gồm: chính trị, xây dựng Đảng và chính quyền; kinh tế, đầu tư, hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao và du lịch; quản lý đô thị, môi trường và hoạt động của chính quyền cơ sở; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các dấu ấn được đề cử phải là sự kiện, công trình, chương trình, mô hình, chính sách hoặc kết quả phát triển tiêu biểu của Thành phố trong năm 2026, có tác động rõ rệt, được xã hội quan tâm và có giá trị lan tỏa. Việc bình chọn dựa trên các tiêu chí về tính tiêu biểu, sức lan tỏa, mức độ ảnh hưởng, hiệu quả thực tiễn, tính đổi mới, khả năng nhân rộng và sự ghi nhận của cộng đồng.
Thành phố ưu tiên các dấu ấn có kết quả định lượng rõ ràng, được cơ quan chuyên môn xác nhận và có tác động trực tiếp đến đời sống người dân, môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như chất lượng phát triển đô thị.
Theo kế hoạch, Hội đồng bình chọn sẽ do một phó chủ tịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực báo chí, truyền thông làm chủ tịch hội đồng. Thành viên gồm đại diện các cơ quan của Thành phố, cơ quan báo chí cùng các chuyên gia độc lập thuộc nhiều lĩnh vực nhằm bảo đảm việc lựa chọn các dấu ấn nổi bật được thực hiện khách quan, công bằng và minh bạch.
Hoạt động bình chọn được triển khai qua nhiều giai đoạn. Trước hết, các sở, ngành, địa phương và cơ quan báo chí sẽ đề xuất, tổng hợp các dấu ấn nổi bật; mỗi đơn vị được đề xuất tối đa hai dấu ấn đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo quy định. Hồ sơ đề xuất phải nêu rõ tên dấu ấn, nội dung thuyết minh, hình ảnh minh họa, kết quả đạt được và các tài liệu kiểm chứng liên quan.
Sau khi Hội đồng sơ duyệt danh mục đề xuất, Thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến bình chọn của bạn đọc và người dân thông qua các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số. Kết quả bình chọn của Hội đồng chiếm 70% tổng số điểm, trong khi ý kiến của công chúng chiếm 30%.
Theo tiến độ dự kiến, Hội đồng sẽ lựa chọn từ 10 đến 12 dấu ấn nổi bật nhất để trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thống nhất danh sách chính thức. Kết quả bình chọn dự kiến được công bố trước ngày 31/12/2026 hoặc vào thời điểm phù hợp theo chỉ đạo của UBND Thành phố.
Sau khi công bố, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và Cổng thông tin điện tử Thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền trên nhiều nền tảng nhằm lan tỏa giá trị của từng dấu ấn, góp phần quảng bá hình ảnh TP.Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và nghĩa tình.
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