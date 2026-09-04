TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác quốc tế qua Đối thoại Hữu nghị 2026

Với mạng lưới 88 địa phương kết nghĩa trên thế giới sau hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Đối thoại Hữu nghị lần thứ 3 năm 2026 sẽ trở thành không gian thúc đẩy các hợp tác, kết nối mới về đầu tư, đổi mới sáng tạo, logistics, cảng biển và phát triển bền vững...

Hội nghị Thị trưởng trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 - Ảnh: Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh.

Sáng 4/9/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố sự kiến “Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 (Ho Chi Minh City Friendship Dialogue 2026 - FD 2026)”.

FD 2026 là sự kiện đối ngoại đa phương cấp địa phương có quy mô quốc tế do UBND Thành phố tổ chức, diễn ra từ ngày 10 đến 12/9/2026 tại phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

Bám sát tinh thần Đại hội XIV của Đảng, xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, cùng chủ trương nâng cao hiệu quả đối ngoại địa phương tại Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, FD 2026 lựa chọn chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”.

Tiếp nối thành công của hai kỳ Đối thoại trước vào các năm 2022 và 2024, FD 2026 dự kiến quy tụ gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo các tỉnh, thành phía Nam, các đoàn địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia kinh tế, khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

Tính đến ngày 3/9/2026, sự kiện đã nhận được xác nhận tham dự của 36 đoàn địa phương và đối tác quốc tế đến từ các châu lục gồm châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương.

Sự kiện gồm 2 phiên thảo luận chuyên đề: Phiên số 1: Vai trò của thể chế địa phương trong việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển (R&D) và chuyển hóa kết quả đổi mới sáng tạo thành sản phẩm thương mại Phiên số 2: Hợp tác cảng biển xanh: vai trò chính quyền địa phương trong kết nối chuỗi cung ứng và đáp ứng tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới

Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố, cho biết FD 2026 được tổ chức trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính trên cơ sở hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc lựa chọn phường Vũng Tàu làm không gian tổ chức chính của sự kiện được định hướng nhằm giới thiệu với các đối tác, bạn bè quốc tế về không gian phát triển mới và tầm nhìn vươn ra biển lớn của TP. Hồ Chí Minh.

Việc mở rộng không gian đô thị giúp TP. Hồ Chí Minh phát huy hơn nữa vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và dịch vụ lớn của cả nước, đồng thời tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, cụm cảng biển nước sâu quốc tế, logistics, chuỗi cung ứng toàn cầu và trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin tại buổi họp báo sáng 4/9/2026 - Ảnh: Sở Ngoại vụ.

Theo ông Điểm, sau hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng không gian và dân số mà còn nâng tổng số địa phương quốc tế có quan hệ kết nghĩa từ 58 lên 88 địa phương trên thế giới. Con số này vừa mang ý nghĩa biểu tượng, vừa đánh dấu bước phát triển mới trong mạng lưới đối ngoại của Thành phố, với sự bổ sung các đối tác quốc tế có thế mạnh về công nghệ, đô thị thông minh, dầu khí, năng lượng và logistics cảng biển từ tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Mạng lưới này được kỳ vọng giúp Thành phố tăng cường kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác, sự tin cậy và tình hữu nghị với các đối tác quốc tế.

Ông Điểm cho biết FD 2026 không chỉ là dịp để tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa các địa phương, mà quan trọng hơn là tạo dựng một không gian đối thoại cởi mở, nơi các ý tưởng được chia sẻ, các sáng kiến được kết nối và các cơ hội hợp tác được hình thành.

“Với vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo, đồng thời là đầu tàu, động lực quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh xác định đối ngoại địa phương là một trong những công cụ quan trọng để triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Thành phố”, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố nhấn mạnh.