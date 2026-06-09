TP. Hồ Chí Minh: Triển khai kế hoạch tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030

Với mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM đang hoàn thiện kế hoạch hành động đồng bộ, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 27/5/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo đó, các sở, ban, ngành cùng UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để quán triệt và triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch số 83-KH/TU.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 7/5/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045; cùng Đề án “Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố hai con số giai đoạn 2026 - 2030”.

Kế hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ với các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy UBND TP. Hồ Chí Minh. Thời hạn trình UBND Thành phố được xác định trong vòng 5 ngày kể từ khi Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045 được ban hành.

Theo Kế hoạch số 83-KH/TU, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đến năm 2030, Thành phố hướng tới trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính và dịch vụ của khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành siêu đô thị quốc tế, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và dịch vụ hàng đầu châu Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực chủ yếu cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Các lĩnh vực công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, vật liệu mới và năng lượng tái tạo.

Song song đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh; thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, du lịch chất lượng cao cùng các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Trong lĩnh vực đầu tư công, nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các công trình hạ tầng chiến lược, dự án trọng điểm quốc gia, các dự án liên kết vùng và những công trình có sức lan tỏa lớn, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng cho Thành phố và khu vực.

Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân và phát triển Thành phố nhanh, bền vững.