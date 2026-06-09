Thứ Ba, 09/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh: Triển khai kế hoạch tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030

Thanh Thủy

09/06/2026, 17:02

Với mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM đang hoàn thiện kế hoạch hành động đồng bộ, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 27/5/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo đó, các sở, ban, ngành cùng UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để quán triệt và triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch số 83-KH/TU.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 7/5/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045; cùng Đề án “Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố hai con số giai đoạn 2026 - 2030”.

Kế hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ với các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy UBND TP. Hồ Chí Minh. Thời hạn trình UBND Thành phố được xác định trong vòng 5 ngày kể từ khi Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045 được ban hành.

Theo Kế hoạch số 83-KH/TU, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đến năm 2030, Thành phố hướng tới trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính và dịch vụ của khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành siêu đô thị quốc tế, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và dịch vụ hàng đầu châu Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực chủ yếu cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Các lĩnh vực công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, vật liệu mới và năng lượng tái tạo.

Song song đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh; thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, du lịch chất lượng cao cùng các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Trong lĩnh vực đầu tư công, nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các công trình hạ tầng chiến lược, dự án trọng điểm quốc gia, các dự án liên kết vùng và những công trình có sức lan tỏa lớn, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng cho Thành phố và khu vực.

Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân và phát triển Thành phố nhanh, bền vững.

TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến Đồng Nai về phương án metro Thủ Thiêm - Long Thành

07:25, 06/06/2026

TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến Đồng Nai về phương án metro Thủ Thiêm - Long Thành

TP.Hồ Chí Minh tăng cường quản lý các công trình biển quảng cáo

18:08, 03/06/2026

TP.Hồ Chí Minh tăng cường quản lý các công trình biển quảng cáo

TP.Hồ Chí Minh khó đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn bồi thường năm 2026

09:29, 03/06/2026

TP.Hồ Chí Minh khó đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn bồi thường năm 2026

Từ khóa:

Chính sách Đầu tư công đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 Giải ngân vốn đầu tư công Kết luận số 18-KL/TW mục tiêu tăng trưởng 2 con số siêu đô thị quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do UAV

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do UAV

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về các vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi...

Hải Phòng đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng tu bổ Khu di tích đền Kiếp Bạc

Hải Phòng đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng tu bổ Khu di tích đền Kiếp Bạc

Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đền Kiếp Bạc có tổng mức đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028…

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương đánh giá sự cần thiết của việc mở rộng một số đoạn tuyến thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông cũng như đề xuất phương án đầu tư phù hợp ....

Thay đổi cơ chế quản lý từ tiền kiểm cứng nhắc sang hậu kiểm thông minh

Thay đổi cơ chế quản lý từ tiền kiểm cứng nhắc sang hậu kiểm thông minh

Trong kỷ nguyên AI, việc đổi mới mô hình phát triển đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt, mô hình này cần được vận hành trên cơ sở thể chế kiến tạo, thị trường hiện đại, nhà nước hiệu lực, doanh nghiệp năng động, xã hội sáng tạo.

Dự án Luồng Cửa Lở: Bước đột phá cho Khu kinh tế mở Chu Lai và khu vực miền Trung

Dự án Luồng Cửa Lở: Bước đột phá cho Khu kinh tế mở Chu Lai và khu vực miền Trung

Dự án xây dựng luồng Cửa Lở tại Đà Nẵng đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách. Với tổng vốn đầu tư gần 6.950 tỷ đồng, dự án này không chỉ là một công trình hạ tầng quan trọng mà còn là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế biển của khu vực miền Trung.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Thận trọng với những cú nảy

Chứng khoán

2

“Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm hài cốt liệt sĩ: Mệnh lệnh từ trái tim

Dân sinh

3

Hà Nội đề xuất 146 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Bất động sản

4

Hải Phòng đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng tu bổ Khu di tích đền Kiếp Bạc

Đầu tư

5

Hà Nội mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp bang Texas (Hoa Kỳ)

Nhà đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy