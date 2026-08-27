Tp. Huế: Du lịch và xuất khẩu dẫn nhịp tăng trưởng kinh tế 8 tháng

Trong 8 tháng năm 2026, kinh tế thành phố Huế tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi du lịch tăng trưởng mạnh, sản xuất công nghiệp và xuất khẩu duy trì đà tăng. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ trong những tháng cuối năm...

Cảng Chân Mây, thành phố Huế. Ảnh: chanmayport

Chiều 26/8, UBND thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo Sở Tài chính thành phố Huế, trong 8 tháng, thành phố ước đón 5,82 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 1,76 triệu lượt, tăng 35,1%. Doanh thu du lịch ước đạt 13.790 tỷ đồng, tăng khoảng 60%.

Hoạt động thương mại cũng duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 50.955 tỷ đồng, tăng 18,9%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,15 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng ước tăng 10,3%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,3%.

Nhiều sản phẩm chủ lực ghi nhận mức tăng khá cao như xi măng tăng 26,2%; đồ uống có cồn tăng 18,8%; ô tô tăng 17,7%; găng tay tăng 18,7% và dăm gỗ tăng 19,2%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 8 tháng ước đạt 25.478 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động đầu tư và khu vực doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng.

Cùng với những kết quả tích cực, thành phố Huế vẫn đối mặt với một số điểm nghẽn, đặc biệt là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế, đến nay thành phố đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 168/177 dự án, đạt tỷ lệ 95%. Trong số này có 59 dự án ngoài ngân sách và 109 dự án đầu tư công.

Tuy nhiên, đến ngày 21/8, thành phố mới giải ngân hơn 2.351 tỷ đồng, tương đương 37,6% trong tổng số 6.257 tỷ đồng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung xử lý trong những tháng cuối năm, cùng với công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án tạo năng lực mới.

Thành phố Huế đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2026 ở mức 17.600 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán. Để tạo thêm nguồn thu, thành phố sẽ đẩy nhanh thủ tục đối với các dự án có khả năng tạo nguồn thu tiền sử dụng đất, đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho an sinh xã hội và các công trình hạ tầng trọng điểm.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: UBND TP Huế

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, xác định rõ vướng mắc, nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm cụ thể để tập trung xử lý.

Tinh thần được nhấn mạnh là “vướng ở đâu, gỡ ở đó”, nhưng việc tháo gỡ phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu rà soát các dự án đã được cấp phép, nhất là những công trình dở dang, dự án chậm tiến độ; thúc đẩy các dự án tại Cảng Chân Mây, tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng các khu công nghiệp và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với giải phóng mặt bằng, thành phố sẽ tăng cường nhân lực, kiện toàn Trung tâm Phát triển quỹ đất, đồng thời đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xác định giá đất và đưa các quỹ đất đủ điều kiện ra đấu giá để tạo nguồn thu.

Trong đầu tư công, các ban quản lý và chủ đầu tư được yêu cầu rà soát khối lượng thực hiện, hoàn thiện thủ tục với Kho bạc Nhà nước để nâng tỷ lệ giải ngân, đồng thời xử lý dứt điểm những phần việc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mùa mưa bão.

Thành phố cũng sẽ khẩn trương tháo gỡ các vấn đề về quy hoạch, chuẩn hóa quy trình, thủ tục giải quyết cho nhà đầu tư; tăng cường quản lý vật liệu xây dựng, công khai giá bán và kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý.