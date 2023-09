TP.Yên Bái chính thức trở thành đô thị loại II

Cụ thể, công nhận TP.Yên Bái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái. (Phạm vi gồm toàn bộ TP.Yên Bái hiện hữu, trong đó, khu vực nội thành gồm 9 phường hiện hữu và 3 xã: Giới Phiên, Tân Thịnh và Văn Phú).

TP.Yên Bái nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, là vị trí thuận lợi để kết nối hoạt động kinh tế với các đô thị nằm trên hành lang Thủ đô Hà Nội, các đô thị cửa khẩu và cảng biển, có tiềm năng lớn trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, logistics, thương mại dịch vụ đô thị; có cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, đa dạng về địa hình, thuận lợi để hình thành một đô thị có bản sắc, tài nguyên du lịch sinh thái và văn hóa phong phú.

Những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái, TP.Yên Bái đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Nhờ đó, kinh tế thành phố phát triển với tốc độ nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP toàn tỉnh Yên Bái đứng thứ 6/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, trong đó, TP.Yên Bái đóng góp hơn 30%. Như vậy, mức tăng trưởng kinh tế 3 năm gần nhất của TP.Yên Bái đã đạt 10,36%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt 88,41%...

Đặc biệt, 8 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đạt 3.385,4 tỷ đồng; tăng 7,2% so cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành đạt 5.087,4 tỷ đồng, tăng 8,98% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đầu năm ước đạt 12.755 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ năm trước, bằng 70,9% kế hoạch.

Bên cạnh đó, UBND TP còn quan tâm hỗ trợ khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển kinh tế; chỉ đạo UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, cấp phép kinh doanh. Nhờ những nỗ lực trên, trong 8 tháng đã thành lập được 75 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 61 tổ hợp tác, bằng gần 175% kế hoạch. Thu ngân sách đạt kết quả khá, đến hết tháng 8 thu trên 418 tỷ đồng. Chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, phục vụ kịp thời những nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ngoài ra 8 tháng năm 2023 triển khai thực hiện 60 công trình, bao gồm 35 công trình chuyển tiếp từ năm 2022 và 25 công trình khởi công mới năm 2023. Tổng vốn thực hiện giải ngân đến hết 31/8/2023 đạt 156 tỷ 442 triệu đồng.

Mặt khác công tác quy hoạch và quản lý đô thị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, riêng tháng 8 cấp 53 giấy phép xây dựng nhà ở dân cư; rà soát hạng mục điều chỉnh, bổ xung dự toán dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay, chiếu sáng đô thị năm 2023; hết tháng 8, thành phố đã triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 45 công trình, liên quan đến 2.757 hộ gia đình.