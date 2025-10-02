TP.HCM “bắt tay” với doanh nghiệp thúc đẩy loạt dự án đường sắt kết nối vùng

TP.HCM đang xúc tiến hai dự án đường sắt quan trọng. Các tuyến đường sắt này kỳ vọng tạo ra hành lang vận tải, kết nối ĐBSCL và Đông Nam Bộ với cảng biển quốc tế, mở ra cơ hội phát triển logistics, đô thị vùng…

Chiều 1/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) về các dự án đường sắt.

Tại buổi làm việc, đại diện Becamex IDC đã báo cáo với lãnh đạo Thành phố việc triển khai một số dự án đường sắt gồm: dự án đường sắt nhanh kết nối trung tâm TP.HCM đến Cái Mép - Bàu Bàng - Cần Thơ; dự án đường sắt đô thị (metro) gắn với TOD và khai thác không gian ngầm đô thị.

Cụ thể, tuyến TP.HCM - Cần Thơ dài khoảng 174 km, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 173.600 tỷ đồng, được thiết kế với tốc độ 200 km/h cho tàu khách và 160 km/h cho tàu hàng.

Theo Becamex IDC, việc xây dựng tuyến đường sắt này nhằm trở thành xương sống vận tải xanh của miền Nam và “tiền đề vàng” cho đường sắt cao tốc Bắc – Nam, kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng đưa hàng hóa, nông sản từ Đồng bằng sông Cửu Long ra các trung tâm công nghiệp và cảng biển quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Đối với tuyến đường sắt Bàu Bàng – An Bình – Cái Mép có điểm đầu tại ga Bàu Bàng (thuộc tuyến đường sắt TP.HCM – Lộc Ninh) và điểm cuối ga Tiền Cảng Thị Vải (thuộc tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu). Tổng chiều dài đoạn tuyến từ Bàu Bàng đến cảng Cái Mép - Thị Vải và các nhánh ra cảng khoảng 136,65km. Dự kiến trên tuyến bố trí 16 ga chính tuyến và 4 ga trong cảng và trung tâm logistics.

Đoạn tuyến từ An Bình - Cái Mép đã thiết kế kết nối với quy hoạch Trung tâm logistics Cái Mép Hạ nhằm mục tiêu xây dựng một trung tâm trung chuyển hàng hóa quy mô khu vực và quốc tế, kết nối với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và các khu công nghiệp lân cận… Tuyến này được kỳ vọng kết nối trực tiếp các khu công nghiệp Bình Dương cũ, Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tạo lợi thế trong vận tải biển.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Becamex IDC, cho biết sau hợp nhất, TP.HCM có nhiều tiềm năng phát triển, khai thác thế mạnh từng khu vực. Becamex mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Nhà nước.

Để sớm triển khai các dự án đường sắt, cần cơ chế rõ ràng, phân vai cụ thể. Ví dụ, Nhà nước lo giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp xây dựng và vận hành. Becamex cũng kiến nghị Thành phố lồng ghép quy hoạch đường sắt, đất đai, đô thị và công nghiệp thành một chỉnh thể, hình thành hành lang kinh tế. Về đất đai, kiến nghị Thành phố giải phóng mặt bằng, chuẩn bị di dời hạ tầng kỹ thuật, thu hồi thêm đất quanh công trình để tái định cư tại chỗ, tạo sự đồng thuận.

Chủ tịch Becamex IDC Nguyễn Văn Hùng (đứng) phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của lãnh đạo các sở, ban ngành Thành phố, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh đề xuất của Becamex nhằm góp phần vào sự phát triển của TP.HCM mới.

Nhấn mạnh quan điểm “bàn làm không bàn lùi”, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết tuyến đường sắt Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép sẽ báo cáo, đề xuất Chính phủ giao cho TP.HCM thực hiện. Đồng thời, Thành phố cũng xin phép Chính phủ, làm việc với tỉnh Đồng Nai để thống nhất giao cho Becamex nghiên cứu, thực hiện.

Đối với tuyến metro kết nối Suối Tiên – Bình Dương, Becamex cần chủ động nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư… để triển khai thực hiện khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về các cơ chế đặc thù cho TP.HCM được Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp đẩy nhanh tiến độ, tập trung nguồn lực để thực hiện cho được dự án đường sắt nêu trên.