TP.HCM thành lập Tổ tư vấn chiến lược cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Ngày 12/7, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) vừa công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ tư vấn chiến lược gồm 13 thành viên.
Sau lễ công bố, Ban Chủ tịch Cơ quan Điều hành đã làm việc với các thành viên Tổ tư vấn nhằm trao đổi về định hướng phát triển và các sản phẩm ưu tiên trong giai đoạn đầu của VIFC-HCMC.
Theo Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, việc thành lập Tổ tư vấn nhằm tăng cường năng lực tham mưu chiến lược, kết nối tri thức chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ xây dựng định hướng phát triển, lựa chọn các sản phẩm tài chính ưu tiên cũng như đề xuất cơ chế vận hành phù hợp với thông lệ quốc tế.
Tổ tư vấn được kỳ vọng sẽ cung cấp các góc nhìn độc lập, thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần hoàn thiện nền tảng chuyên môn và nâng cao năng lực triển khai cho VIFC-HCMC trong quá trình xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới.
Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC cho biết, việc thiết lập cơ chế tư vấn được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính Việt Nam và Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập VIFC-HCMC.
Theo định hướng, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM không chỉ đóng vai trò thu hút dòng vốn quốc tế mà còn phát triển hệ sinh thái tài chính hiện đại gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Một điểm đáng chú ý là thành phần Tổ tư vấn quy tụ 13 chuyên gia trong nước và quốc tế, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia tài chính, lãnh đạo các trung tâm tài chính quốc tế và đại diện các tổ chức đầu tư.
Đứng đầu Tổ tư vấn là PGS.TS Trần Hoàng Ngân, chuyên gia về kinh tế vĩ mô, tài chính - ngân hàng và chính sách kinh tế. Tham gia Tổ tư vấn còn có nhiều tên tuổi quốc tế như ông Philip Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Jeff Singer, nguyên Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC); ông Stephen Glynn, nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA); TS Jochen Biedermann, Tổng Giám đốc Liên minh Thế giới các Trung tâm Tài chính Quốc tế (WAIFC); cùng nhiều chuyên gia về đầu tư, fintech, tài sản số, quản trị thị trường vốn và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.
Phía Việt Nam còn có đại diện các trường đại học, chuyên gia tài chính và nhà đầu tư như ông Don Lam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinaCapital.
Theo định hướng phát triển, VIFC-HCMC sẽ xây dựng hệ sinh thái tài chính quốc tế thế hệ mới, tập trung vào các lĩnh vực như thị trường vốn quốc tế, tài chính xanh, tài chính thương mại, tài chính hàng hải, tài chính hàng không, fintech, tài sản số, quản lý tài sản, đào tạo nguồn nhân lực tài chính và các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp.
Trung tâm cũng hướng tới kết nối giữa tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam và thu hút dòng vốn quốc tế phục vụ phát triển kinh tế.
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