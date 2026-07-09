TP.Hồ Chí Minh công bố phiên bản thử nghiệm hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số

TP.Hồ Chí Minh sẽ đưa vào vận hành phiên bản thử nghiệm HCMCInvest - hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số tích hợp dữ liệu, công cụ hỗ trợ và các ứng dụng công nghệ phục vụ nhà đầu tư. Đây được xem là bước đi mới trong lộ trình đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng số hóa, minh bạch và tăng khả năng tiếp cận thông tin…

TP.Hồ Chí Minh sẽ đưa vào vận hành phiên bản thử nghiệm hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số (HCMCInvest) - Ảnh minh họa.

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức công bố phiên bản thử nghiệm Hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số TP.Hồ Chí Minh (HCMCInvest), đánh dấu bước triển khai mới trong chương trình chuyển đổi số đối với hoạt động xúc tiến đầu tư của Thành phố.

ĐỊNH HÌNH NỀN TẢNG SỐ CHO HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Theo kế hoạch, HCMCInvest được xây dựng nhằm giới thiệu tới các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế một hệ thống tích hợp dữ liệu, công cụ hỗ trợ và các chức năng phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư.

Nền tảng này đồng thời thể hiện định hướng đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư của TP.Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu cơ hội và tiếp cận thông tin.

Theo kế hoạch, lễ công bố phiên bản thử nghiệm HCMCInvest sẽ diễn ra vào ngày 9/7 với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh, các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng các tổ chức quốc tế.

Bên cạnh việc giới thiệu các tính năng của HCMCInvest, chương trình còn có hoạt động trình diễn nền tảng, ký kết các bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh (ITPC), các đối tác công nghệ và đơn vị cung cấp dữ liệu nhằm phục vụ quá trình phát triển hệ thống trong thời gian tới.

Việc xây dựng HCMCInvest được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời cụ thể hóa Chương trình xúc tiến đầu tư TP.Hồ Chí Minh năm 2026 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

CHUẨN HÓA DỮ LIỆU, HOÀN THIỆN HẠ TẦNG SỐ PHỤC VỤ NHÀ ĐẦU TƯ

Không chỉ tập trung vào việc đưa một nền tảng số vào vận hành thử nghiệm, kế hoạch còn đặt trọng tâm vào xây dựng hệ thống dữ liệu và cơ chế vận hành đồng bộ nhằm bảo đảm HCMCInvest có thể phục vụ hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư.

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh được giao chủ trì tổ chức chương trình, xây dựng nội dung trình diễn, chuẩn bị tài liệu, thông cáo báo chí, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nội dung dữ liệu trước khi công bố.

HCMCInvest đặt trọng tâm vào xây dựng hệ thống dữ liệu và cơ chế vận hành đồng bộ nhằm bảo đảm có thể phục vụ hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp và Trung tâm Chuyển đổi số TP.Hồ Chí Minh rà soát, trình UBND Thành phố ban hành quy chế phối hợp quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin đối với HCMCInvest.

Song song với việc hoàn thiện cơ chế quản lý, các sở, ngành cũng được giao chuẩn hóa dữ liệu các dự án đầu tư để cập nhật lên nền tảng, tạo nguồn thông tin thống nhất phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư. Đây được xem là nền tảng quan trọng để HCMCInvest vận hành ổn định và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các nhà đầu tư.

Kế hoạch cũng yêu cầu toàn bộ nội dung công bố, dữ liệu dự án, giải pháp công nghệ và các kịch bản trình diễn phải được kiểm duyệt, rà soát trước khi đưa vào vận hành; đồng thời bảo đảm hạ tầng mạng tốc độ cao, an ninh mạng và an toàn thông tin trong suốt quá trình tổ chức và khai thác hệ thống.

Ngoài các nhiệm vụ về kỹ thuật, Sở Ngoại vụ được giao hiệu đính các bài phát biểu và bố trí phiên dịch; Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn các thủ tục liên quan đến việc tổ chức sự kiện có yếu tố nước ngoài; Công an TP.Hồ Chí Minh bảo đảm công tác an ninh, trật tự; Văn phòng UBND Thành phố phối hợp tham mưu việc cấp tên miền cho HCMCInvest.

Theo kế hoạch, sau khi phiên bản thử nghiệm được công bố, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện dữ liệu, quy trình quản lý và cơ chế vận hành, từng bước xây dựng HCMCInvest trở thành hạ tầng số phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư của TP.Hồ Chí Minh, góp phần đổi mới phương thức kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong giai đoạn chuyển đổi số.