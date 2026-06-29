TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy loạt dự án công nghệ cao tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hội nghị Thường niên các Nhà Tiên phong lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF AMNC 2026), TP. Hồ Chí Minh đã mở rộng hợp tác với nhiều đối tác quốc tế, đồng thời định hướng triển khai các dự án về robot, AI, giao thông thông minh và nông nghiệp công nghệ cao...

Các đjai biểu chụp ảnh lưu niệm trong khuôn khổ Diễn đàn

Theo thông tin từ Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Thường niên các Nhà Tiên phong lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF AMNC 2026) diễn ra tại Đại Liên, Trung Quốc từ ngày 22 đến 26/6.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn công tác đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Qua đó, nhiều dự án trong các lĩnh vực robot và tự động hóa, đổi mới sáng tạo, y tế công nghệ cao và điều trị ung thư bằng công nghệ hạt nhân hiện đại được định hướng nghiên cứu, triển khai tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Phát biểu định hướng tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà khẳng định tầm nhìn mới của Thành phố trong bối cảnh hợp tác vì phát triển bền vững đang mở rộng mạnh mẽ giữa các đô thị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh những đô thị thành công trong tương lai phải là nơi kết nối hiệu quả các dòng chảy toàn cầu về tri thức, công nghệ, vốn đầu tư và nhân tài. Trên tinh thần đó, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hướng đến thu hút các dự án đầu tư mới, mà quan trọng hơn là sẵn sàng cùng các đối tác quốc tế đồng kiến tạo những động lực tăng trưởng và không gian hợp tác mới.

Đặc biệt, Thành phố kỳ vọng từng bước hình thành một trục đối thoại và liên kết chiến lược giữa Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Hội nghị Thường niên các Nhà Tiên phong (AMNC) tại Trung Quốc và Diễn đàn Kinh tế Mùa thu được tổ chức hằng năm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Định hướng này nhằm nâng tầm vai trò của các đô thị lớn và cộng đồng doanh nghiệp trở thành những cực tăng trưởng mới, có vị thế tương xứng trong cấu trúc kinh tế thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại Diễn đàn

Diễn đàn đã chứng minh ý nghĩa chuyên môn sâu sắc khi trở thành giao điểm hiến kế của các chuyên gia, học giả và lãnh đạo các tập đoàn lớn toàn cầu. Các nội dung trao đổi đã đi trực diện vào góc nhìn ngoại giao công nghệ, thúc đẩy tài chính xanh, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về việc chuyển đổi từ mô hình khu công nghiệp truyền thống sang hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tích hợp.

Bên cạnh việc phác thảo xu thế vận động của kinh tế toàn cầu, các đại biểu cũng tập trung phân tích sâu các điều kiện then chốt để thu hút dòng vốn chất lượng cao, những rào cản trong hợp tác công nghệ xuyên biên giới và đề xuất các giải pháp tháo gỡ cụ thể.

Đặc biệt, tiềm năng thúc đẩy liên kết sâu giữa Việt Nam với Trung Quốc và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và công nghệ tiên phong đã được định hình rõ nét, mở ra các không gian phát triển có giá trị gia tăng cao và tính lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Thành phố đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến đầu tư và kết nối hợp tác với các đối tác quốc tế.

Trong đó, chuỗi sự kiện “Những ngày hợp tác - Collaboration Days” do TP. Hồ Chí Minh chủ trì đã thu hút gần 1.000 lượt đại biểu, doanh nghiệp và tổ chức tham dự, đồng thời chứng kiến việc công bố 9 nội dung hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự án hợp tác giữa 365 Group và Tập đoàn Phượng Lân Hạch về xây dựng Trung tâm điều trị ung thư bằng liệu pháp bắt giữ nơtron trong boron (BNCT). Theo HCMC C4IR, dự án hướng đến phát triển lĩnh vực y tế công nghệ cao và nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu tại TP. Hồ Chí Minh.

Ở lĩnh vực giao thông thông minh, các bên cũng công bố kế hoạch triển khai một số dự án thí điểm, gồm hệ thống xe đạp điện công cộng phục vụ kết nối chặng đầu - chặng cuối do Tập đoàn Sunwah phát triển và chương trình thử nghiệm xe tự hành Zelostech ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Công viên phần mềm Quang Trung.

Theo HCMC C4IR, các hoạt động hợp tác tiếp tục khẳng định định hướng phát triển của TP. Hồ Chí Minh theo chiều sâu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại WEF AMNC 2026, Thành phố cũng mở rộng hợp tác với các tập đoàn như Sunwah, Exabyte, Inspur Smart Technology, Sơn Kim Ngung và TOJOY nhằm triển khai các mô hình đô thị thông minh, vật liệu xanh, robot và tự động hóa.

Ngoài công nghiệp và công nghệ, các hoạt động bên lề WEF AMNC 2026 còn tập trung vào định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tăng cường liên kết chuỗi giá trị xuyên biên giới.

Theo HCMC C4IR, nhiều mô hình công nghệ nông nghiệp (Agritech) đã được giới thiệu để nghiên cứu khả năng áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh, gồm Chương trình Công nghệ Khí hậu Quốc gia của Israel, giải pháp thị giác máy tính giám sát cây trồng của Fermata, hệ thống AI quản lý logistics thực phẩm của Hàn Quốc và mô hình kinh tế tuần hoàn đại dương của Tập đoàn Thủy sản Liêu Ngư.

Các giải pháp này sẽ được khảo sát để phục vụ Đề án “Đại Nông nghiệp đô thị công nghệ cao” của TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thành phố định hướng thu hút đầu tư vào trung tâm điều phối nông nghiệp chính xác, các viện nghiên cứu ứng dụng và các khu nông nghiệp tập trung quy mô lớn. Trong mô hình này, Nhà nước sẽ đầu tư hạ tầng nền tảng cốt lõi ban đầu, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân tham gia khai thác và phát triển.

Bên cạnh đó, các công nghệ như hệ thống camera AI, thiết bị bay không người lái (UAV/drone) và các giải pháp thuộc nền kinh tế tầm thấp được giới thiệu tại các phiên tọa đàm cũng sẽ được khảo sát để nghiên cứu khả năng ứng dụng trên các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn của TP. Hồ Chí Minh.