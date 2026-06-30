Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM khởi động chương trình phổ cập tài sản số

Ngày 30/6, chương trình “Phổ cập tài sản số 2026” với chủ đề “Đấu trường Tài sản mã hóa” do Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCM) và Học viện Đào tạo VBI (VBI Academy) tổ chức, cùng sự đồng hành Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX)…

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch VIFC-HCMC phát biểu tại buổi lễ khởi động chương trình “Phổ cập tài sản số 2026”, chiều 30/6.

Chương trình dự kiến diễn ra trong hai tháng 7 và 8 năm 2026, hướng tới phổ cập kiến thức về blockchain, tài sản số và kinh tế số thông qua mô hình học, thực hành, nhận thưởng với nền tảng công nghệ mô phỏng của SCEX nhằm giúp nhà đầu tư tiếp cận các khái niệm rộng hơn về blockchain, tài sản mã hoá, dữ liệu, quyền sở hữu số, quản trị rủi ro và các mô hình giá trị mới đang hình thành trong nền kinh tế số.

Theo đó, nhà đầu tư tham gia chương trình sẽ được chia sẻ hệ thống học liệu chuyên sâu, hoàn thành các bài đánh giá năng lực và tham gia môi trường giao dịch mô phỏng được xây dựng trên nền tảng công nghệ của SCEX. Thông qua môi trường mô phỏng này, nhà đầu tư có cơ hội quan sát cách thị trường vận hành, thực hành tư duy phân tích, quản trị rủi ro và ra quyết định trong những tình huống gần với thực tế.

Bên cạnh hệ thống đào tạo và trải nghiệm thực chiến, chương trình cũng triển khai cơ chế ghi nhận thành tích nhằm khuyến khích tinh thần học hỏi, nghiên cứu và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn dựa trên nhiều tiêu chí như kết quả tham gia thực tế, mức độ hoàn thành chương trình, hiệu quả danh mục mô phỏng, khả năng quản trị rủi ro và năng lực ra quyết định.

Theo Ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới hơn 1,6 tỷ đồng, bao gồm các giải thưởng dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất cùng nhiều hạng mục ghi nhận dành cho nhà đầu tư hoàn thành đầy đủ hành trình trải nghiệm.

Phát biểu tại buổi khởi động chương trình, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), cho biết: Trong bối cảnh blockchain và tài sản số đang dần trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính tương lai, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về cơ chế thí điểm thị trường tài sản mã hóa được xem là bước ngoặt lớn đối với lĩnh vực này tại Việt Nam.

VIFC-HCM là đơn vị trực thuộc Chính phủ, được giao nhiệm vụ xây dựng hệ sinh thái tài chính quốc tế tại Việt Nam, kết nối dòng vốn xuyên biên giới với các định chế tài chính toàn cầu. Trong lĩnh vực tài sản số, VIFC-HCM đóng vai trò cầu nối giữa chính sách và thị trường - thúc đẩy ứng dụng blockchain, FinTech và các mô hình tài chính thế hệ mới trong khuôn khổ pháp lý đang được hoàn thiện.

Theo báo cáo của Chainalysis, Việt Nam hiện nằm trong Top 5 quốc gia có mức độ chấp nhận tài sản số cao nhất thế giới và thuộc nhóm thị trường tài sản mã hóa (crypto) phát triển nhanh nhất khu vực châu Á. Quy mô dòng tiền crypto tại Việt Nam giai đoạn 2024–2025 được ước tính vượt 220 tỷ USD, trong khi có khoảng 17 triệu người dùng quan tâm và sở hữu tài sản số nhờ dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng Internet cao và khả năng tiếp cận công nghệ tài chính mạnh mẽ.

Là một trong 5 doanh nghiệp được Bộ Tài chính xem xét trong chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hoá, từ ngày 16/6/2026, SCEX đã hoàn thiện hạ tầng công nghệ đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4, cùng hệ thống core giao dịch và quản trị rủi ro đạt tiêu chuẩn vận hành theo thông lệ quốc tế, sẵn sàng cho lộ trình tham gia thị trường tài sản mã hoá chính thức tại Việt Nam.