Quỹ ngoại: Thật nghịch lý khi dòng vốn FDI vào kỷ lục, khối ngoại lại bán ròng cổ phiếu Việt Nam

Trong khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục lập kỷ lục, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng cổ phiếu Việt Nam.

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Quỹ ngoại Vietnam Holding vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh: Tháng 6 đã đặt các nhà đầu tư trước một bài toán không dễ giải – đó là khoảng cách ngày càng lớn giữa diễn biến giá cổ phiếu và nhận thức của thị trường.

Một mặt, những luận điểm củng cố cho câu chuyện đầu tư dài hạn tại Việt Nam tiếp tục được củng cố. Tăng trưởng kinh tế vẫn nằm trong nhóm mạnh nhất châu Á, xuất khẩu tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước duy trì đà tăng trưởng, các nhà sản xuất nước ngoài đang đẩy mạnh đầu tư với quy mô kỷ lục, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục ghi nhận thêm một quý tăng trưởng mạnh ở mức hai chữ số.

Mặt khác, nhiều doanh nghiệp niêm yết chất lượng hàng đầu của Việt Nam vẫn đang giao dịch ở mức định giá thường thấy trong những giai đoạn kinh tế bất ổn, thay vì trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay.

Các tổ chức quốc tế ngày càng ghi nhận những bước tiến của Việt Nam. Kể từ ngày 1/7, Ngân hàng Thế giới đã nâng xếp loại Việt Nam lên nhóm nền kinh tế thu nhập trung bình cao, phản ánh quá trình chuyển đổi kinh tế ấn tượng của đất nước trong hai thập kỷ qua.

Gần đây hơn, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam lên 7,5%, nhờ xuất khẩu công nghệ mạnh hơn dự kiến và nhu cầu nội địa duy trì khả năng chống chịu tốt, trong khi tổ chức này trở nên thận trọng hơn đối với triển vọng của một số khu vực trong nền kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Standard Chartered thậm chí đưa ra dự báo tăng trưởng cao hơn, ở mức 9,5% trong năm nay.

Cùng với việc Việt Nam chuẩn bị được nâng hạng lên nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) của FTSE Russell vào tháng 9, những diễn biến này cho thấy sự công nhận ngày càng rõ nét của cộng đồng quốc tế đối với quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam, dù thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh đầy đủ những thành tựu này.

Các số liệu kinh tế mới nhất càng củng cố thêm nhận định trên.

Tăng trưởng GDP đã tăng tốc lên 8,2% trong quý II, kim ngạch xuất khẩu tăng 21,0% trong nửa đầu năm, trong khi doanh số bán lẻ tháng 6 tăng gần 14,8%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt mức kỷ lục 34,7 tỷ USD, trong khi hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì trong vùng tăng trưởng mở rộng.

Số liệu thương mại cũng cần được nhìn nhận kỹ lưỡng hơn so với những gì các tiêu đề báo chí có thể gợi lên. Nhập khẩu tiếp tục tăng nhanh hơn xuất khẩu, khiến thâm hụt thương mại mở rộng. Tuy nhiên, phần lớn mức gia tăng này đến từ việc các nhà sản xuất nước ngoài nhập khẩu máy móc, linh kiện điện tử và nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

Đây chính là những nền tảng tạo dựng năng lực sản xuất trong tương lai. Việc Việt Nam ngày càng gia tăng xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và điện thoại di động phản ánh những khoản đầu tư đã được thực hiện từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước đó.

Trong khi đó, một nghịch lý khác cũng đang diễn ra. Trong khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục lập kỷ lục, các nhà đầu tư danh mục nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng cổ phiếu Việt Nam.

Các doanh nghiệp đang đầu tư vào việc mở rộng năng lực sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng đang đưa ra những cam kết dài hạn đối với triển vọng của Việt Nam. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán vẫn tập trung vào các yếu tố ngắn hạn như rủi ro địa chính trị, dòng vốn toàn cầu và tâm lý thị trường.

Sự khác biệt này là một trong những nguyên nhân quan trọng lý giải tại sao định giá cổ phiếu vẫn duy trì ở mức thấp, bất chấp những nền tảng kinh tế vĩ mô rất tích cực.

Đồng thời, cũng xuất hiện những dấu hiệu cho thấy môi trường hỗ trợ cho thị trường đang dần cải thiện.

Lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 6 khi giá dầu giảm bắt đầu tác động lên giá tiêu dùng, qua đó cải thiện triển vọng về mặt bằng lãi suất. Bên cạnh đó, lợi nhuận doanh nghiệp quý II được kỳ vọng tăng trưởng khoảng 18-20%, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì sự vững chắc.

Nhìn chung, tháng 6 diễn ra tương đối trầm lắng. Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ giảm 0,3%, khi thị trường chủ yếu dao động đi ngang trước thời điểm bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh.

Theo Vietnam Holding, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc liệu nền kinh tế Việt Nam có tiếp tục tăng trưởng bứt phá hay không? Câu hỏi thực sự là tại sao phần lớn những tăng trưởng đó vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong mức định giá của thị trường chứng khoán?

"Kinh nghiệm cho thấy nền kinh tế và thị trường tài chính không phải lúc nào cũng vận động đồng thuận theo cùng một hướng. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, chính những thời điểm khi nhận thức của thị trường và các yếu tố nền tảng bị lệch pha thường lại tạo ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất", ông Craig Martin, Chủ tịch Dynam Capital Limited, đơn vị quản lý quỹ Vietnam Holding nhấn mạnh.