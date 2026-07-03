TP. Hồ Chí Minh muốn hình thành nhóm 200 SMEs tiêu biểu về chuyển đổi số

Kế hoạch này không chỉ tập trung vào việc hỗ trợ các SMEs ứng dụng công nghệ số mà còn hướng tới việc hình thành một hệ sinh thái số toàn diện. Theo đó, từ 150.000 đến 200.000 SMEs sẽ được hỗ trợ thông qua các gói giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.
Đặc biệt, ít nhất 100.000 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ ứng dụng các sản phẩm công nghệ tiên tiến, giúp họ thích ứng nhanh chóng với biến động thị trường và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là việc hình thành nhóm 200 SMEs tiêu biểu về chuyển đổi số trong các ngành quan trọng như khoa học, công nghệ, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, y tế, thương mại, logistics, tài chính, giáo dục và du lịch. Đây sẽ là những hạt nhân tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa mô hình chuyển đổi số đến các doanh nghiệp khác.
Để đạt được những mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào việc phát triển hạ tầng băng rộng cố định, di động 5G và các công nghệ di động thế hệ tiếp theo tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất thông minh, tự động hóa, Internet vạn vật công nghiệp (IIoT), robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống điều khiển thời gian thực bảo đảm độ trễ thấp, độ tin cậy cao. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ viễn thông công ích, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng, miền.
Ngoài ra, Thành phố cũng hỗ trợ SMEs chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái số thông qua xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp với các ngành, lĩnh vực; xây dựng mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số, hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số; Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao nghiên cứu, ứng dụng, hoàn thiện các sản phẩm, giải pháp phục vụ chuyển đổi số SMEs.
Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và tiếp nhận chuyển giao công nghệ; hỗ trợ nâng cao năng lực số thông qua đào tạo, bồi dưỡng các chủ doanh nghiệp, lao động nòng cốt và người lao động; tổ chức hỗ trợ pháp lý cho SMEs chuyển đổi số…
Sở Khoa học và Công nghệ đóng vai trò là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá hằng năm kết quả thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố; đề xuất điều chỉnh nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch khi cần thiết, bảo đảm phù hợp với tình hình triển khai thực tế.
Theo đánh giá của các chuyên gia, kế hoạch chuyển đổi số cho SMEs tại TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 là một bước đi quan trọng, không chỉ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Thành phố. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền và sự nỗ lực của các doanh nghiệp, TP. Hồ Chí Minh đang trên đường trở thành một trung tâm kinh tế số hàng đầu khu vực.
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