TP.Hồ Chí Minh rà soát toàn diện quản lý giao thông đường thủy nội địa

Sau kết quả kiểm tra liên ngành toàn diện lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa của Bộ Xây dựng, UBND TP.Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan liên quan rà soát các tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và nâng cao hiệu lực quản lý lĩnh vực này trên địa bàn.

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực giao thông thuỷ nội địa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng. Ảnh mang tính minh hoạ. Ảnh: baoangiang.com.vn

Thực hiện yêu cầu của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tại Công văn số 7382/VPCP-CN ngày 28/7/2026 về kết quả kiểm tra liên ngành toàn diện lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố.

RÀ SOÁT TỪ HẠ TẦNG, PHƯƠNG TIỆN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

Theo văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 10816/BXD-VT&ATGT ngày 14/7/2026 của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra liên ngành toàn diện lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Đồng thời, các đơn vị chịu trách nhiệm căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được báo cáo, tham mưu UBND Thành phố trong tháng 8/2026.

Cuộc kiểm tra liên ngành do Bộ Xây dựng tổ chức trước đó được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với sự tham gia của Bộ Xây dựng, Bộ Công an và Bộ Tài chính. Đối tượng kiểm tra bao gồm cơ quan quản lý chuyên ngành, các Sở Xây dựng địa phương, đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện, cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện cùng doanh nghiệp, chủ phương tiện hoạt động vận tải, xếp dỡ đường thủy nội địa trên phạm vi toàn quốc.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 6/2026, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, báo cáo của các cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức 4 tổ kiểm tra trực tiếp tại các địa bàn trọng điểm, trong đó có TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung kiểm tra được triển khai trên nhiều khâu của hoạt động giao thông đường thủy nội địa, gồm việc ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật; quản lý kết cấu hạ tầng; quản lý phương tiện; đào tạo thuyền viên, người lái; hoạt động vận tải; bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Đoàn kiểm tra đồng thời rà soát những tồn tại, bất cập được nêu tại Công điện số 113/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Qua kiểm tra, báo cáo của Bộ Xây dựng ghi nhận một số vấn đề cần tiếp tục xử lý trong quản lý giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, điều kiện an toàn của phương tiện, cảng, bến và người điều khiển phương tiện cần được tăng cường kiểm tra; các bến thủy không phép, phương tiện không bảo đảm an toàn, gây ô nhiễm môi trường hoặc vi phạm quy định về tải trọng, số người được phép chở phải được xử lý theo quy định. Công tác duy tu, bảo trì tuyến đường thủy, công trình cảng, bến và hệ thống báo hiệu luồng tuyến cũng được yêu cầu rà soát.

Cùng với đó là yêu cầu tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bố trí phương tiện tại các khu vực xung yếu để sẵn sàng ứng phó sự cố, tai nạn; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ, tài liệu và xử phạt vi phạm hành chính đúng thẩm quyền.

CHẤN CHỈNH QUẢN LÝ, XỬ LÝ CÁC ĐIỂM NGHẼN

Báo cáo kiểm tra cũng chỉ ra một số bất cập liên quan đến hệ thống quy định và tổ chức thực hiện. Chẳng hạn, các quy định về điều kiện kinh doanh, đăng ký, đăng kiểm phương tiện còn những nội dung chưa có hướng dẫn cụ thể cho cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp.

Trong công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện, tại nhiều cơ sở, giáo trình chưa cập nhật đầy đủ các quy định mới, một số nội dung còn trùng lặp, trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước cũng được xác định còn có sự chưa đồng bộ giữa các quy định pháp luật, gây khó khăn trong kiểm tra, chấp thuận của cơ quan chức năng. Trong khi đó, tình trạng vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy đối với phương tiện, cảng, bến; vi phạm hành lang bảo vệ luồng để nuôi trồng thủy sản hoặc xây dựng công trình vượt sông, đường dây điện vượt sông không bảo đảm tĩnh không vẫn còn xảy ra.

Trong quá trình kiểm tra , các địa phương cũng được yêu cầu rà soát những khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện pháp luật, quy hoạch, đầu tư và quản lý kết cấu hạ tầng, hoạt động vận tải, đào tạo thuyền viên, người lái và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đoàn kiểm tra đã chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục các tồn tại, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và yêu cầu các đơn vị chủ động xử lý theo thẩm quyền, báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, yêu cầu của UBND Thành phố được đặt trong cơ chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Công an Thành phố và chính quyền các phường, xã, đặc khu. Trung tâm Quản lý Đường thủy và Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố cũng nằm trong danh sách các đơn vị được nhận văn bản chỉ đạo.

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Xây dựng phải căn cứ kết quả kiểm tra của Bộ Xây dựng và tình hình thực tế trên địa bàn để triển khai các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục. Những nội dung phát sinh vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND Thành phố trong tháng 8/2026.