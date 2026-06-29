Thứ Ba, 30/06/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

TP.Hồ Chí Minh siết quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

T Thiên Ân

Việc ban hành quy trình quản lý thống nhất đối với tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng tàu cá thiếu hồ sơ pháp lý, tăng cường kiểm soát khai thác thủy sản và góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

Việc ban hành quy trình quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhằm khắc phục tình trạng tàu cá thiếu hồ sơ pháp lý, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Ảnh mang tính minh họa
Việc ban hành quy trình quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhằm khắc phục tình trạng tàu cá thiếu hồ sơ pháp lý, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Ảnh mang tính minh họa

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy trình quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương trong việc rà soát, giám sát, cập nhật dữ liệu và kiểm soát chặt chẽ các tàu cá chưa hoàn thiện đầy đủ điều kiện pháp lý trước khi tham gia khai thác thủy sản.

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU ĐỂ QUẢN LÝ TỪNG TÀU CÁ

Theo Quyết định số 3798/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành ngày 25/6/2026 về quy trình quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao là cơ quan tham mưu Ban chỉ đạo chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (như Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Ban quản lý các cảng cá, Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá) chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Danh sách tàu cá sẽ được cập nhật định kỳ vào ngày thứ sáu hằng tuần trên cơ sở thông tin từ các đơn vị liên quan, sau đó chuyển đến UBND các xã, phường, đặc khu, lực lượng bộ đội biên phòng, công an và các cảng cá để phối hợp theo dõi, quản lý.

Cùng với việc cập nhật danh sách, cơ quan chuyên môn sẽ thường xuyên đối soát thông tin từng tàu cá, từ chủ tàu, căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại đến tình trạng đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và thiết bị giám sát hành trình.

Toàn bộ dữ liệu được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua VNeID nhằm bảo đảm tính thống nhất, chính xác và phục vụ công tác quản lý.

Đối với từng tàu cá, cơ quan chuyên môn phải xác định rõ nguyên nhân chưa đủ điều kiện hoạt động để hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sau khi chủ tàu khắc phục, toàn bộ thông tin giấy tờ sẽ được cập nhật ngay vào hệ thống quản lý.

Quy trình cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát tại các cảng cá. Những tàu cá chưa đáp ứng đủ điều kiện sẽ không được giải quyết thủ tục rời cảng. Trường hợp cố tình đưa tàu đi khai thác khi chưa đủ điều kiện sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Đối với những tàu đã bán hoặc đang neo đậu ngoài địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu phối hợp với các địa phương liên quan hướng dẫn hoàn tất thủ tục sang tên, thay đổi chủ tàu. Trường hợp không liên hệ được chủ tàu hoặc không xác định được nơi cư trú, thành phố sẽ thành lập tổ liên ngành để xác minh, làm rõ tình trạng hoạt động của từng phương tiện.

KIỂM SOÁT TỪ ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN CỬA BIỂN

Quy trình mới đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền cấp xã trong việc quản lý tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động.

Cụ thể, các địa phương phải trực tiếp theo dõi, xác minh tình trạng từng tàu cá; gắn bảng nhận diện tàu chưa đủ điều kiện; bố trí khu neo đậu tập trung và lắp đặt thiết bị giám sát để thuận lợi cho công tác quản lý. Hình ảnh vị trí neo đậu, tọa độ của từng tàu cũng phải được cập nhật thường xuyên khi có yêu cầu.

Chính quyền cơ sở còn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động chủ tàu hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và thiết bị giám sát hành trình trước khi đưa tàu trở lại khai thác.

Danh sách tàu cá chưa đủ điều kiện cũng sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và khu dân cư để chủ tàu chủ động liên hệ cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ. Đồng thời, các địa phương được yêu cầu xây dựng nhóm trao đổi trên các nền tảng công nghệ thông tin nhằm cập nhật thường xuyên tình trạng của các tàu đang hoạt động hoặc neo đậu ngoài địa bàn thành phố.

Đối với tàu cá đã chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên hoặc chưa xác định được người mua, chính quyền địa phương phải phối hợp các cơ quan chức năng truy tìm, xác minh thông tin để bàn giao quản lý đúng địa bàn. Nếu không xác định được phương tiện, địa phương sẽ phối hợp thực hiện các thủ tục thông báo mất tích để xem xét xóa đăng ký theo quy định.

Trường hợp tàu được bán sang địa phương khác nhưng chưa thể sang tên do còn vướng quy định đặc thù, UBND cấp xã nơi bán tàu phải đề nghị địa phương nơi tàu đang neo đậu phối hợp quản lý, bố trí nơi neo đậu, không để phương tiện tham gia khai thác và định kỳ cập nhật hình ảnh, tọa độ gửi về Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư để tổng hợp.

Quy trình cũng quy định cơ chế phối hợp quản lý đối với các tàu đăng ký ở một địa phương nhưng đang neo đậu tại địa phương khác trong phạm vi TP.Hồ Chí Minh.

Đối với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hồ Chí Minh, UBND Thành phố giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và xuất nhập bến, bảo đảm 100% tàu cá có đầy đủ giấy tờ, duy trì tín hiệu giám sát hành trình và dữ liệu trên hệ thống quản lý mới được phép xuất bến. Các tàu chưa đủ điều kiện, chưa lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc mất kết nối sẽ không được phép rời bến.

Các cơ quan liên quan khác cũng được giao phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường và lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố nhằm bảo đảm đồng bộ trong công tác quản lý tàu cá. Trong đó, Công an Thành phố phối hợp xác minh các trường hợp chủ tàu có dấu hiệu nghi vấn, cập nhật thông tin chủ tàu vào hệ thống VNFishbase; Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí và hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán theo quy định nhằm bảo đảm việc triển khai quy trình quản lý tàu cá được đồng bộ trên toàn địa bàn Thành phố.

Việc ban hành Quy trình quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, và Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Chỉ thị số 32-CT/TW VnEconomy dữ liệu nghề cá quốc gia VnEconomy khai thác thủy sản bất hợp pháp VnEconomy Nghị định số 41/2026/NĐ-CP VnEconomy quy trình quản lý tàu cá VnEconomy TP.Hồ Chí Minh VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VCCI đề xuất xóa độc quyền, minh bạch giá để thị trường điện cạnh tranh thực chất

VCCI đề xuất xóa độc quyền, minh bạch giá để thị trường điện cạnh tranh thực chất

Để thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh vận hành thực chất, VCCI cho rằng cần bóc tách triệt để yếu tố độc quyền, đơn giản hóa thủ tục và có cơ chế tài chính linh hoạt nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp sản xuất cũng như thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào năng lượng xanh...

Nâng tỷ lệ bán điện mặt trời mái nhà dư lên 50% sản lượng

Nâng tỷ lệ bán điện mặt trời mái nhà dư lên 50% sản lượng

Nghị định 243/2026/NĐ-CP nới lỏng cơ chế điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Điểm mới nổi bật là nâng tỷ lệ bán điện dư lên 50% sản lượng, thay vì 20% như trước. Quy định cũng làm rõ đối tượng áp dụng và cách tính giá mua bán theo thị trường điện…

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

VnEconomy

VnEconomy [Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện

35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

AI Điểm tin

VnE TV
TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

VnEconomy Ông Nguyễn Đức Hiển: Nguồn thông tin có giá trị với công tác hoạch định chính sách

Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy