Trái phiếu chính phủ Trung Quốc “ngược dòng” đà bán tháo toàn cầu

Trái phiếu chính phủ Trung Quốc đang nổi lên như một công cụ quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, do có khả năng chuyển động ngược chiều so với phần còn lại của thị trường mỗi khi xảy ra bán tháo trái phiếu chính phủ toàn cầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Theo các chiến lược gia, sự “ngược dòng” này của trái phiếu chính phủ Trung Quốc có thể tiếp tục trong tương lai gần.

Gần đây, lợi suất trái phiếu chính phủ tại Mỹ, Nhật Bản và Anh tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ do trái phiếu bị bán tháo về mối lo nợ công tăng cao và áp lực lạm phát leo thang. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Trung Quốc lại giảm nhẹ trong những tháng gần đây, phản ánh thực tế rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn tách biệt khỏi các thị trường vốn toàn cầu và đang đối mặt với môi trường giảm phát, trái ngược với lo ngại lạm phát ở các nơi khác.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Norbert Ling - người đứng đầu bộ phận quản lý danh mục đầu tư trái phiếu khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại công ty Invesco, nhận định: "Chúng tôi thấy có khả năng trái phiếu chính phủ Trung Quốc sẽ vượt trội so với trái phiếu chính phủ của các thị trường phát triển trên cơ sở điều chỉnh theo rủi ro, vì các chính sách vĩ mô hỗ trợ nền kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ của nước này giúp duy trì nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ trung ương”.

Ông Ling cũng nhấn mạnh rằng trái phiếu chính phủ Trung Quốc vẫn đang mang lại lợi suất thực dương, đi kèm với các đặc điểm phòng thủ vốn có vai trò quan trọng trong các danh mục đầu tư trái phiếu toàn cầu.

Nền kinh tế Trung Quốc hiện đang đối mặt với hai thách thức lớn là suy thoái thị trường bất động sản kéo dài và áp lực giảm phát. Thực tế này đã khiến buộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.

Đầu tuần này, Trung Quốc đã công bố số liệu tăng trưởng doanh thu bán lẻ và sản xuất công nghiệp tháng 7 không đạt kỳ vọng, làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất và kích thích kinh tế nhiều hơn. Triển vọng lãi suất như vậy có khả năng sẽ hỗ trợ giá trái phiếu chính phủ Trung Quốc, trái ngược với khuynh hướng ở các thị trường trái phiếu lớn khác.

Ông Chun Lai Wu, người đứng đầu bộ phận phân bổ tài sản châu Á tại công ty UBS GWM Chief Investment Office, nhận xét: "Dữ liệu kinh tế vĩ mô tháng 7 mới nhất từ Trung Quốc yếu hơn so với kỳ vọng của thị trường, cho thấy nhu cầu nội địa có thể mất nhiều thời gian hơn để phục hồi". Ông dự đoán PBOC sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế thông qua các hoạt động cung cấp thanh khoản và các biện pháp tín dụng có mục tiêu.

Trái phiếu chính phủ Trung Quốc mang lại "lợi ích đa dạng hóa có giá trị trong một danh mục đầu tư đa tài sản chiến lược" cho các nhà đầu tư toàn cầu và châu Á - ông Wu bổ sung.

Bà Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư tại ngân hàng Saxo, cũng đồng ý với quan điểm này, nhấn mạnh rằng một số ngân hàng trung ương lớn khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đều đã đã tăng lãi suất, còn PBOC đang nghiêng về nới lỏng. "Đối với các danh mục đầu tư toàn cầu, trái phiếu chính phủ Trung Quốc vẫn có thể đóng vai trò đa dạng hóa vì chu kỳ lãi suất của Trung Quốc ngày càng khác biệt so với Mỹ, châu Âu và Nhật Bản”, bà Chanana nhận xét.

Trong phiên giao dịch ngày 18/8, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm là 1,67%. Cùng ngày, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,7%, cao nhất 19 tháng.

Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và Trung Quốc kỳ hạn 10 năm. Đơn vị: % - Nguồn: FT.

Ông Wei Li, người đứng đầu bộ phận đầu tư đa tài sản Trung Quốc tại ngân hàng BNP Paribas, nhận định xu hướng giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc đã hỗ trợ giá trái phiếu chính phủ nước này tăng. Ông bổ sung rằng nhu cầu tín dụng yếu, lãi suất tiền gửi thấp và "sự thiếu hụt trái phiếu trên thị trường" đang thúc đẩy nhu cầu đối với nợ công của Trung Quốc.

Ông Mansoor Mohi-uddin, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Singapore, nhận định với tờ báo Financial Times: "Lợi suất trái phiếu Trung Quốc giảm trong khi lợi suất toàn cầu tăng. Đây là một sự trái chiều nổi bật”. Ông cho rằng điều này đưa ra "tín hiệu rất rõ ràng rằng các mối quan tâm trong nước đang chi phối thị trường trái phiếu chính phủ Trung Quốc hơn là những gì đang diễn ra trên toàn cầu."

Ông Eric Robertsen, trưởng bộ phận chiến lược toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered, cũng đề cập đến nhu cầu tín dụng khác nhau ở hai nền kinh tế như một động lực dẫn tới sự khác biệt giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc và Mỹ. Các công ty công nghệ lớn của Thung lũng Silicon, bao gồm Amazon và công ty mẹ của Google là Alphabet, đã mở rộng vay mượn đến mức đẩy chi phí vay mượn toàn cầu lên cao.

“Nhu cầu tín dụng ở Trung Quốc và các nền kinh tế khác đang rất khác nhau. Tôi nghĩ điều này giải thích rất nhiều về lý do tại sao có sự khác biệt lớn về lợi suất trái phiếu”, ông nói.

Bà Hui Shan, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng Goldman Sachs, cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc có nhiều tiền tiết kiệm hơn là nhu cầu đầu tư trong tương lai và điều đó sẽ gây áp lực giảm lên lãi suất nói chung ở nước này.