“Áo Messi, giày Ronaldo”: Sức nóng World Cup trên thị trường tiêu dùng
TTuệ Mỹ
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Từ áo đấu, giày bóng đá, bóng thi đấu World Cup cho tới các vật phẩm lưu niệm, người hâm mộ đang góp phần tạo nên một mùa kinh doanh sôi động cho các thương hiệu thể thao và hệ thống bán lẻ…
Bên cạnh những trận đối đầu trên sân cỏ, thị trường áo đấu World
Cup 2026 cũng đang trong một cuộc chiến gay cấn. Tại giải bóng đá lớn nhất
hành tinh năm nay, 13 thương hiệu tham gia cung cấp trang phục cho 48 đội tuyển
tham dự giải đấu. Tuy nhiên, Adidas, Nike và Puma vẫn là 3 cái tên thống trị
khi chiếm hơn 75% thị trường áo đấu World Cup.
Trong đó, theo đánh giá của cộng đồng yêu thích áo đấu bóng
đá, Adidas có mùa World Cup thành công cả về thiết kế lẫn doanh số với mẫu áo sân khách của đội tuyển Argentina. Nhiều người hâm mộ tin rằng
World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi. Vì vậy, áo đấu in
tên và số áo của siêu sao Argentina đang được săn đón như một món đồ kỷ niệm
mang giá trị lịch sử.
Theo công ty nghiên cứu dữ liệu M Science, doanh số bán quần áo của Adidas trong tháng 5/2026 tăng 70% so với cùng kỳ năm 2025. Hãng thể thao này tiếp tục giữ vị thế tương tự trong tháng 6. Còn theo Yicai Global, doanh số áo đấu tuyển Argentina mang
tên Messi của Adidas là những sản phẩm được quan tâm nhiều nhất tại thị trường
Trung Quốc.
Áo đấu in tên và số áo của siêu sao Argentina đang được săn đón trên thị trường.
Trong khi đó tại Paris, số liệu được trang Info.fr dẫn từ
chuyên gia theo dõi thị trường đồ thể thao Jujubloke cho thấy áo đấu của đội
tuyển Pháp hiện đứng thứ hai thế giới về doanh số trong kỳ World Cup 2026, chỉ
sau Argentina. Doanh thu từ mặt hàng này ước tính đạt khoảng 2,5 triệu euro
(2,9 triệu USD), phản ánh sức hút lớn của đội tuyển Pháp đối với người hâm mộ
trong và ngoài nước.
Nhờ văn hóa diện áo đấu, các thiết kế này không chỉ được sử
dụng để cổ vũ bóng đá, mà còn trở thành trang phục thời trang thường ngày.
Trong đó, áo sân khách của Nhật Bản là một trong những thiết kế được yêu thích
nhất ngoài sân cỏ. Mẫu áo sở hữu nền trắng tối giản kết hợp họa tiết đỏ hồng dạng
ngọn lửa trừu tượng, liên tục cháy
hàng tại nhiều cửa hàng phong cách sống từ Tokyo đến Madrid.
Adidas, nhà cung cấp trang phục thi đấu của đội tuyển Nhật Bản,
cho biết mặc dù áo đấu và các sản phẩm liên quan đến đội tuyển Nhật Bản có giá
khá cao nhưng đều đã bán hết trên hệ thống online. Trong khi đó, trên các nền tảng
bán lại, các sản phẩm này cũng được giao dịch ở mức giá cao hơn nhiều lần
so với mức giá gốc.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng doanh số áo đấu chỉ là một
phần trong bức tranh tiêu dùng rộng lớn hơn mà World Cup mang lại. Kể từ khi giải
đấu khởi tranh ngày 11/6 vừa qua, nhiều chuỗi cửa hàng thể thao tại Pháp ghi nhận
lượng khách tăng đáng kể. Các sản phẩm như giày bóng đá, quần áo thể thao, phụ
kiện cổ vũ và bóng thi đấu cũng có mức tiêu thụ tăng mạnh.
Với giày thi đấu, World Cup 2026 chứng kiến những đôi giày
màu hồng phủ sóng. Tuy nhiên, Lionel Messi lại lựa chọn một mẫu giày được sản
xuất riêng có tên “El Ultimo Tango”. Thiết kế này được Adidas phát triển dựa
trên mẫu F50.6 TUNiT từng đồng hành cùng Messi ở World Cup 2006. Đây không chỉ là sản phẩm thi đấu thông thường
mà còn được xem như dấu mốc kỷ niệm 20 năm kể từ ngày Messi lần đầu bước ra sân
khấu World Cup.
Tương tự, hình ảnh Ronaldo mang đôi giày Nike Mercurial
Superfly 11 phiên bản "Gold Scorpion" nhanh chóng trở thành chủ đề được
người hâm mộ bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là mẫu giày được
Nike phát triển nhằm tôn vinh dấu mốc lịch sử của CR7 khi trở thành cầu thủ đầu
tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup liên tiếp.
Đằng sau các siêu sao sân cỏ là cuộc cạnh tranh chưa có hồi
kết giữa hai "ông lớn" của ngành đồ thể thao. Adidas hiện là đối tác
chính thức của FIFA World Cup 2026, tài trợ cho 14 đội tuyển và cung cấp bóng
thi đấu của giải. Trong tổng số 528 cầu thủ đá chính ở lượt trận đầu
tiên, có 232 người mang giày Nike, nhỉnh hơn đôi chút so với 218 cầu thủ sử dụng
Adidas.
Trong đó, Nike Mercurial là mẫu giày được 144 cầu thủ lựa chọn, trở
thành dòng sản phẩm duy nhất vượt mốc 100 người sử dụng tại World Cup năm nay. Đứng
ngay phía sau là Adidas F50 với 109 cầu thủ sử dụng…
Đằng sau các siêu sao sân cỏ là cuộc cạnh tranh chưa có hồi kết giữa hai "ông lớn" của ngành đồ thể thao.
Không chỉ áo và giày thi đấu, các ngành ăn uống, thời trang và đồ lưu niệm cũng hưởng lợi từ sức nóng World Cup. Chẳng hạn, Erling Haaland đảm nhận
vai trò gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá hải sản Na Uy trên đất Mỹ. Hoạt
động này là một phần trong chiến dịch quảng bá quy mô lớn do Hội đồng Hải sản
Na Uy triển khai xuyên
suốt thời gian diễn ra World Cup.
Ngoài New York, chiến dịch còn phủ sóng
nhiều thành phố lớn dọc bờ Đông nước Mỹ như Boston thông qua hệ thống quảng cáo
ngoài trời, truyền hình, nền tảng số và mạng xã hội.
Trong hành trình thi đấu trên đất Mỹ, Na Uy đã mang theo khoảng
500kg hải sản từ quê nhà nhằm phục vụ chế độ ăn uống của các cầu thủ. Thông qua
hình ảnh các tuyển thủ sử dụng thực phẩm giàu dinh dưỡng trong quá trình thi đấu,
ngành thủy sản Na Uy kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân không chỉ tại Mỹ mà cả
trong nước tăng cường tiêu thụ các sản phẩm hải sản truyền thống.
Thậm chí, mái tóc vàng buộc gọn phía sau của Erling Haaland cũng
đã giúp bộ sưu tập dây buộc tóc Kknekki đang liên tục cháy hàng. Các sản
phẩm của thương hiệu này được làm từ hơn 60 sợi polyester đan xen cùng hạt nhựa
tái chế, được thiết kế nhằm tăng độ bền nhưng hạn chế gây hư tổn tóc so với các
loại dây thun truyền thống.
Trước thềm World Cup, Kknekki lần đầu hợp tác với Haaland để ra
mắt bộ sưu tập đặc biệt vào tháng 6. Bộ sản phẩm gồm 8 mẫu lấy cảm hứng từ
phong cách của tiền đạo Na Uy cùng bộ 4 màu đỏ, trắng, xanh mang tên "Heia
Norge" - khẩu hiệu cổ vũ quen thuộc của người hâm mộ Na Uy. Toàn bộ bộ sưu
tập Haaland đã bán hết ngay khi mở bán. Chiến dịch này giúp thương hiệu có thêm
hơn 10.000 người theo dõi trên mạng xã hội và lượng truy cập website tăng 70%.
Có thể thấy, câu tuyên bố của James Stafford, Giám đốc Nội
dung toàn cầu của TikTok, trong thông cáo chung với FIFA, đã phản ánh đúng
thực tế: "World Cup 2026 sẽ có giá trị kinh tế vượt ra ngoài 90 phút trận
đấu”. Ngoài một tuyên ngôn marketing, đó là bản mô tả ngắn nhất về một mô hình
kinh tế hoàn toàn mới trong thể thao.
Nếu dùng thị trường chứng khoán để đo tác động kinh tế của World Cup, "đội hình cổ phiếu" của giải đấu gồm 10 cái tên trong các lĩnh vực khác nhau. Trong số này, chỉ AB InBev, Coca-Cola và Adidas ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu trong sáu tháng gần đây.
Tuy nhiên, triển vọng cho những tháng tới được đánh giá tích cực. Các chuyên gia phân tích dự báo cổ phiếu của Nike, Comcast, Uber, Mastercard và Booking có thể tăng hơn 30% trong vòng một năm nhờ hưởng lợi từ World Cup.
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