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Mcredit ghi danh Top 5 Công ty tài chính tiêu dùng uy tín năm 2026

K Khánh Huyền

Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa được vinh danh Top 5 Công ty tài chính tiêu dùng uy tín năm 2026 do Vietnam Report công bố.

Kết quả này ghi nhận năng lực tài chính, uy tín truyền thông, hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng của Mcredit trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng tiếp tục có nhiều biến động.

Theo Vietnam Report, bảng xếp hạng được đánh giá và xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty ngành tài chính trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 5/2026.

Việc góp mặt trong Top 5 cho thấy những nỗ lực của Mcredit trong việc củng cố nền tảng hoạt động, nâng cao năng lực quản trị và duy trì định hướng phát triển bền vững trước những thay đổi của thị trường.

Mcredit vinh dự lọt Top 5 Công ty tài chính tiêu dùng uy tín năm 2026.
Mcredit vinh dự lọt Top 5 Công ty tài chính tiêu dùng uy tín năm 2026.

Thời gian qua, Mcredit tập trung đầu tư vào hạ tầng công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa trong các quy trình vận hành nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động và rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng. Doanh nghiệp đồng thời mở rộng hệ sinh thái số, đa dạng hóa các kênh tiếp cận và cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, minh bạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Song song với mục tiêu tăng trưởng, Mcredit chú trọng xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp hiện đại, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo. Đây được xem là những yếu tố tạo nên sức bật cho doanh nghiệp trong bối cảnh ngành tài chính tiêu dùng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa trên công nghệ, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Mcredit cũng tích cực triển khai nhiều chương trình hướng tới cộng đồng, thúc đẩy tài chính toàn diện và lan tỏa các giá trị phát triển bền vững. Với sứ mệnh chiến lược “Kiến tạo giải pháp tài chính phụng sự con người”, Mcredit cung cấp các giải pháp tài chính an toàn, thuận tiện, minh bạch và có trách nhiệm, đồng thời tạo dựng giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác và xã hội.

Việc được xếp hạng trong Top 5 Công ty tài chính tiêu dùng uy tín năm 2026 là cơ sở để Mcredit tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và củng cố vị thế trên thị trường tài chính tiêu dùng.

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