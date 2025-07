Trắng đêm căng mình chống bão lũ

Tại tỉnh Thanh Hoá, từ đêm ngày 21/7/2025, lực lượng Công an Thanh Hóa, nhất là công an các phường, xã duy trì trạng thái trực 100% quân số, sẵn sàng phương án ứng phó khi bão đổ bộ, nhằm đảm bảo an toàn cho người, giảm nhẹ tối đa thiệt hại.

Tại phường Sầm Sơn, quán triệt tinh thần “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, lực lượng Công an phường đã khẩn trương triển khai lực lượng tăng cường xuống địa bàn, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân sinh sống ở các khu vực nguy hiểm sơ tán đến nơi tranh trú an toàn

Trong đêm 21/7, lực lượng chức năng xã biên giới Tam Chung (Thanh Hóa) phải tổ chức sơ tán gần 100 người dân đến nơi an toàn để tránh bão

Lực lượng chức năng xã Tam Chung nhanh chóng di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

15 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn

Ngay trong đêm 21/7, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, lực lượng chức năng xã Na Mèo đã vận động, tổ chức cho một số hộ dân di tản để bảo đảm an toàn.

Tối 21/7 trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành sơ tán 92 hộ dân/ 496 nhân khẩu tại các bản Ún và Xì Lồ (xã Mường Lý) ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tổng quân số tham gia hơn 300 người, đã khẩn trương gia cố 200 mét tuyến đê, kè đất đá, đóng cọc tre chống sạt nhằm bảo vệ an toàn khu dân cư và hạ tầng giao thông.

Tại Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 3, tối ngày 22/7 mực nước trên sông Lam đoạn qua làng Nhùng, xã Tam Quang dâng cao gây ngập Quốc lộ 7A.

Tối ngày 22/7, Đồn Biên phòng Tam Quang đã cử lực lượng phối hợp với địa phương ứng trực, tuyên truyền, đảm bảo an toàn khi đi lại cho nhân dân

Cũng trong tối ngày 22/7, do mưa lớn kéo dài, nước sông Nậm Mộ dâng cao cộng với việc các thủy điện xả lũ, nhiều khu vực tại xã Mường Xén (huyện Kỳ Sơn cũ) và dọc Quốc lộ 7 đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Nước lên quá nhanh khiến người dân phải khẩn cấp di dời trong đêm, nhiều hộ không kịp cứu tài sản.

Tối ngày 22/7, lực lượng chức năng xã Tương Dương túc trực trên các đoạn Quốc lộ 7 bị ngập để cảnh báo người dân qua lại đảm bảo an toàn

Trung tâm xã Mường Xén (huyện Kỳ Sơn cũ) chìm trong biển nước. Theo cán bộ UBND xã, đến khoảng 9h đêm 22/7, mực nước nhiều điểm đã ngập đến cổ người lớn (khoảng 1,6m).

Từ chiều tối ngày 22/7, lũ dồn dập đổ về các xã Mường Xén, Nhôn Mai, Mường Quàng, Tri Lễ (Nghệ An), nhiều khu dân cư bị ngập, lực lượng chức năng khẩn trương ứng phó.