Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026: Khi chuẩn sống hàng hiệu được cảm thấu qua từng điểm chạm
Tuấn Sơn
19/06/2026, 17:05
Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026 - “Thấu” diễn ra giới hạn trong hai ngày 19 - 20/6/2026 tại Masterise Homes Sales Gallery, khu đô thị Ocean Park 3, mở ra hành trình cảm thấu những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu qua từng không gian, điểm chạm và trải nghiệm được kiến tạo có chủ đích.
Khi chất lượng sống ngày càng trở thành thước đo của bất động sản cao cấp, một không gian sống xứng tầm không chỉ đáp ứng nhu cầu sở hữu mà còn phản chiếu hệ giá trị, phong cách sống và những khát vọng riêng của mỗi gia chủ. Đó là nơi những kết nối gia đình được vun đắp, gu sống được định hình, sự an tâm hiện diện trong từng trải nghiệm thường nhật và giá trị được gìn giữ theo thời gian.
BRANDED LIVING ĐƯỢC “CẢM THẤU” QUA HỆ TIÊU CHUẨN VÀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM GIÀU CẢM XÚC
Đó chính là tinh thần mà Masterise Homes theo đuổi trong hành trình kiến tạo Branded Living – nơi chuẩn sống hàng hiệu được cảm nhận qua cách con người sống, tìm thấy sự đồng điệu với những giá trị mình theo đuổi, kết nối và tận hưởng mỗi ngày.
Với chủ đề “Thấu”, Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026 mở ra một hành trình đa tầng, nơi chuẩn sống hàng hiệu không được diễn giải bằng định nghĩa, mà được cảm nhận qua không gian trải nghiệm giàu cảm xúc, sự sắp đặt tinh tế và các tác phẩm nghệ thuật được kiến tạo xuyên suốt không gian triển lãm.
Thông qua ba lớp không gian trải nghiệm: Gắn kết sâu sắc, Chất sống tinh hoa và Dấu ấn vị thế, hành trình được thiết kế để dẫn dắt khách tham dự từ quan sát đến cảm nhận, từ khám phá đến kết nối. Tại triển lãm, các trải nghiệm đa giác quan hòa quyện trong cùng một mạch cảm xúc, góp phần kể câu chuyện về chất lượng sống, gu thẩm mỹ và những giá trị bền vững mang tinh thần và triết lý Branded Living by Masterise Homes.
Trong mạch trải nghiệm ấy, khu vực Hành trình kiến tạo tái hiện hơn 1 thập kỷ Masterise Homes góp phần định hình chuẩn sống hàng hiệu tại Việt Nam. Bên cạnh những cột mốc phát triển và dấu ấn được ghi nhận, không gian này dẫn dắt khách mời tiếp cận bốn tiêu chí cốt lõi của triết lý Branded Living: sự chỉn chu trong từng chi tiết, cảm hứng từ di sản, năng lực bền vững theo thời gian và chất lượng được xác lập bởi các chuẩn mực quốc tế. Hành trình này dẫn dắt khách tham dự hiểu rõ hơn nền tảng làm nên Branded Living: chất lượng sản phẩm, chuẩn mực vận hành và trải nghiệm cư dân được bền bỉ vun đắp theo thời gian.
TỪ ĐỊNH CHUẨN ĐẾN CẢM THẤU: BA LỚP TRẢI NGHIỆM SỐNG HÀNG HIỆU
Hành trình trải nghiệm tại Triển lãm Branded Living 2026 được kiến tạo như một lộ trình khám phá đa tầng, nơi khách tham dự từng bước tiếp cận những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu dưới góc nhìn của Masterise Homes.
Ngay từ những điểm chạm đầu tiên, khách tham dự được dẫn vào câu chuyện về hành trình định chuẩn không gian sống hàng hiệu thông qua khu vực Hành trình kiến tạo. Tại đây, những cột mốc phát triển, dấu ấn thương hiệu và các thành tựu nổi bật được tái hiện như một dòng chảy xuyên suốt, phản chiếu quá trình bền bỉ góp phần định hình chuẩn sống hàng hiệu tại Việt Nam của Masterise Homes.
Thông qua các trải nghiệm tương tác đa phương tiện, khách tham dự có cơ hội tiếp cận bốn trụ cột giá trị đã trở thành nền tảng cho triết lý phát triển của thương hiệu, từ sự chỉn chu trong từng chi tiết, cảm hứng từ di sản, khả năng duy trì giá trị theo thời gian đến chất lượng được bảo chứng bởi các chuẩn mực quốc tế.
Song hành cùng dòng chảy trải nghiệm là không gian trưng bày Branded Living Magazine với chủ đề “Không gian sống hàng hiệu và Phong vị sống truyền đời”. Đây là ấn phẩm truyền cảm hứng về chuẩn sống hàng hiệu đầu tiên của ngành bất động sản Việt Nam. Những câu chuyện, góc nhìn và cảm hứng được chia sẻ từ các chuyên gia, thương hiệu, nhà phát triển và cư dân góp phần mở rộng cuộc đối thoại về sống hàng hiệu từ góc độ văn hóa, thẩm mỹ và phong cách sống.
Từ nền tảng đó, cánh cửa triển lãm chính thức mở ra ba lớp cảm thấu đại diện cho hệ giá trị Branded Living.
Mở đầu hành trình, “Gắn kết sâu sắc” mở ra một không gian trải nghiệm đầy cảm hứng, nơi những biểu tượng khổng lồ được lấy cảm hứng từ đời sống thường nhật mang đến cảm giác gần gũi, vui tươi và giàu tương tác. Từ chú gấu cao hơn 3 mét, bộ sofa và đèn ngủ cao 5 mét đến chiếc loa “thủ thỉ” cùng nhiều hoạt động kết nối thú vị, mỗi điểm chạm đều được thiết kế để khơi gợi kết nối và sẻ chia cảm xúc. Lấy cảm hứng từ Masteri Collection, không gian này tôn vinh những mối liên kết giữa con người, gia đình và cộng đồng, gợi mở cảm giác thuộc về – một trong những giá trị cốt lõi làm nên chuẩn sống hàng hiệu.
Tiếp nối, “Chất sống tinh hoa” đưa khách tham quan bước vào không gian của sự cân bằng và tái tạo năng lượng. Với Immersive Rooom Khu vườn thiên nhiên được tái hiện bằng âm nhạc, hình ảnh và công nghệ đa giác quan, khách tham dự được dẫn dắt qua những trải nghiệm thư thái, nơi thiên nhiên, thiết kế và cảm xúc hòa quyện trong một nhịp sống tinh tế. Đây cũng chính là tinh thần mà LUMIÈRE Series theo đuổi: nuôi dưỡng sự cân bằng giữa thân – tâm – trí, biến không gian sống trờ thành nơi tái tạo năng lượng sống mỗi ngày.
Ở lớp trải nghiệm cuối cùng – “Dấu ấn vị thế”, hành trình được nâng lên một tầng giá trị sâu hơn, nơi nghệ thuật, âm nhạc và trang sức cùng hội tụ để kể câu chuyện về những giá trị trường tồn. Không gian thưởng lãm quy tụ bộ sưu tập tranh Mỹ thuật Đông Dương quý hiếm, các tác phẩm đương đại dưới sự giám tuyển của nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cùng trải nghiệm âm nhạc từ Steinway & Sons Spirio – tuyệt tác piano tự trình diễn mang hơn 170 năm di sản.
Đặc biệt, bộ sưu tập trang sức CAO Fine Jewellery mang nét nhấn tinh tế của hành trình, tôn vinh sự giao thoa giữa kỹ nghệ chế tác tinh xảo, tính khan hiếm và giá trị truyền đời. Mỗi thiết kế không chỉ phản chiếu gu thẩm mỹ và bản sắc riêng của chủ nhân, mà còn gợi mở những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ – tinh thần làm nên dấu ấn vị thế của một phong cách sống hàng hiệu.
"Thông qua triển lãm Branded Living với chủ đề ‘Thấu’, chúng tôi mong muốn đưa Branded Living ra khỏi phạm vi của một khái niệm trên giấy để trở thành một trải nghiệm có thể thưởng lãm, tương tác và cảm nhận. Trong suốt hành trình triển lãm, khách tham dự không chỉ hiểu hơn về những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu, mà còn có cơ hội thấu tỏ chất lượng sống hàng hiệu phù hợp với chính mình”, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group cho biết.
Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Mỗi dự án, công trình xây dựng sẽ phải gắn với một mã định danh duy nhất
Từ ngày 1/7/2026, trong Hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng, mỗi quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải gắn với một mã định danh duy nhất…
Mua nhà “thảnh thơi” tài chính suốt 5 năm với The Parkland
Với người trẻ hiện đại, lựa chọn một tổ ấm không chỉ là tìm kiếm một không gian sống lý tưởng, mà là khả năng tối ưu hóa dòng tiền trong dài hạn. Tại tâm điểm Ocean City, The Parkland định hình lại tiêu chuẩn sống khác biệt song hành cùng chiến lược tài chính linh hoạt, giúp hành trình sở hữu tổ ấm thêm phần an tâm.
TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tổng diện tích hơn 138.000 m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Việc đấu giá kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất công, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Thành phố...
Phú Quốc và cuộc dịch chuyển của “tâm điểm thịnh vượng” mới
Trên bản đồ phát triển của các đô thị thịnh vượng, khi những chiếc áo cũ trở nên chật chội, dòng vốn đầu tư và tư duy quy hoạch sẽ dịch chuyển để khai mở những cực tăng trưởng mới, nơi không chỉ sở hữu hạ tầng hiện đại mà còn là tọa độ tái định hình tương lai.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: