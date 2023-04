Triển vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng trong quý 2/2023?

Trong báo cáo đánh giá triển vọng nhóm ngân hàng vừa công bố, Chứng khoán KBSV cho rằng ngành ngân hàng trong quý 2 sẽ gặp phải một số khó khăn.

Thứ nhất, các ngân hàng duy trì tăng trưởng tín dụng một cách thận trọng trong quý 2 do room tín dụng ít hơn cùng kỳ và vấn đề thanh khoản có thể kích hoạt lại khi khoảng cách giữa tín dụng và cung tiền vẫn rất lớn.

Khoảng cách giữa tăng trưởng cùng tiền và tín dụng đang có dầu hiệu tăng trở lại trong 2 tháng đầu năm nay do cung tiền chỉ tăng 0,05% từ đầu năm thấp hơn nhiều so với mức tăng 0,77% của tín dụng. Do đó, kỳ vọng các ngân hàng sẽ đẩy mạnh huy động trong quý 2 với nền lãi suất huy động mới được điều chỉnh giảm.

Thứ hai, NIM quý 2 vẫn sẽ chịu áp lực chi phí vốn cao do ngân hàng chủ yếu huy động vào quý 4 năm trước và lợi suất danh mục cho vay bị điều chỉnh giảm nhanh hơn theo lãi suất huy động mới.

Thứ ba, về chất lượng tài sản, sẽ phải quan sát thêm phần nợ nhóm 2 trong báo cáo tài chính quý 1 để đánh giá tác động nhưng hiện tại có thể thấy đây là rủi ro tiềm ẩn.

Chất lượng tài sản toàn ngành đang có dấu hiệu kém đi khi tỷ lệ nợ xấu năm 2022 (của 27 ngân hàng đang được niêm yết) đạt 1,61%, tăng 0,23 điểm % theo năm. Nợ nhóm 5 ghi nhận tăng mạnh nhất ở mức 62%YoY, nhóm 3 và 4 lần lượt tăng 16,9%YoY và 23,6%YoY. Đáng chú ý, nợ nhóm 2 toàn ngành tăng tới 77,5%YoY.

Thứ tư, áp lực trái phiếu đáo hạn sẽ tập trung vào quý 2 và quý 3 năm nay sẽ càng bào món đi sức khỏe của doanh nghiệp dù Nghị định 08 đã có những bước tiến trong việc tạo hành lang pháp lý cụ thể để doanh nghiệp và trái chủ có thể thống nhất phương án giải quyết.

KBSV duy trì quan điểm trung lập với ngành Ngân hàng trong Quý 2 năm 2023. Các mã cổ phiếu ngân hàng được lựa chọn vẫn sẽ là BID, VCB, ACB, MBB, STB. Đối với nhóm Ngân hàng có vốn Nhà nước, KBSV đánh giá cao VCB vì sự an toàn và ổn định trong hoạt động; BID là một trong những ngân hàng vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhờ chuyển đổi số và tăng cường khai thác mảng bán lẻ.

Đối với nhóm Ngân hàng TMCP tư nhân thì ACB đang là một trong những lựa chọn hàng đầu nhờ vị thế vững chắc trong cho vay bán lẻ cùng chiến lược kinh doanh đầy thận trọng; STB cũng sở hữu vị thế trong cho vay bán lẻ, độ phủ chi nhánh đứng thứ 5 toàn ngành hứa hẹn sẽ có tăng trưởng lợi nhuận vượt trội sau khi xử lý xong VAMC; MBB vẫn thuộc danh sách lựa chọn của chúng tôi nhờ vị thế đầu ngành về CASA sẽ giúp tiết kiệm chi phí vốn.

Dù vậy, công ty chứng khoán này vẫn đánh giá nhóm Ngân hàng đang ở vùng giá hấp dẫn và phù hợp cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Giá cổ phiếu ngành Ngân hàng đã có sự hồi phục tốt từ tháng 11/2022 đến 1/2023 với những thông tin tích cực từ room tín dụng mới, kết quả kinh doanh quý 4 vẫn khả quan và vấn đề thanh khoản tạm thời đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, tính từ đầu 2023 giá cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng đã có sự điều chỉnh mạnh sau thông tin nhiều doanh nghiệp bất động sản đang mất khả năng thanh toán lãi trái phiếu. Định giá PB ngành Ngân hàng đang ở mức 1,52 lần, giao dịch ngay trên đường -1Std. Trong khí đó khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) toàn ngành đạt 20,67% - trên mức trung bình 10 năm 15.4%.

Rủi ro chính đối với nhận định trên gồm có: (1) nợ cần chú ý không quay trở lại nhóm 1 và có xu hướng tăng nhanh hơn trong quý 2; (2) Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục khó khăn trong việc trả lãi khiến ngân hàng phải trích lập cho danh mục trái phiếu.