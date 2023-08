Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 300 tỷ đồng ở Bắc Kạn

Chiều 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đây là vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ quy mô lớn nhất do Công an tỉnh Bắc Kạn triệt phá từ trước đến nay.

Trong số 5 bị can, có 3 bị can bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc", đồng thời tạm giam để phục vụ công tác điều tra, gồm: Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1985, trú tại phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; chỗ ở phường Quang Trung, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), Phạm Văn Dòng (sinh năm 1983, trú tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1991, trú tại xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Hai đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1995, trú tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú tại Tổ dân phố A, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) và Trần Xuân Hải (sinh năm 1992, trú tại phường Lê Lợi, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Với sự phối hợp của lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, chỉ sau 3 ngày, tất cả 5 đối tượng chủ chốt trong đường dây này đã bị bắt giữ. Lực lượng Công an đã tạm giữ 12 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 ổ cứng máy tính là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội và hơn 120 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Dòng - đối tượng cầm đầu ô nhóm "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" khai nhận đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào trang web "bong88" để cá độ, sau đó cấp tài khoản cho các đối tượng có liên quan. Các đối tượng thanh toán định kỳ vào thứ hai hàng tuần với số tiền cá độ trung bình mỗi tháng trên 17 tỷ đồng, quy mô của đường dây cá độ trên 300 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.