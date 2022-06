Triệt phá đường dây làm giả sim điện thoại, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

Trước đó, khoảng tháng 5/2022, qua công tác quản lý nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông phát hiện nhiều người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Từ những tài liệu, thông tin ban đầu thu thập được, Công an quận Hà Đông đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cho xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP và Cục An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) để tập trung đấu tranh.

Qua quá trình điều tra đã xác định cầm đầu đường dây này là Phạm Thu Diệu (SN 1991; trú tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá).

Theo hồ sơ, Diệu là đối tượng không có công ăn việc làm, không có nơi ở cố định, đang được tại ngoại chờ xét xử, do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội khởi tố bị can năm 2021.

Khoảng đầu tháng 5/2022, lợi dụng sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, Diệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng hình thức chiếm đoạt sim điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản. Thực hiện tội phạm, Diệu vào mạng xã hội mua thông tin tài khoản ngân hàng.

Để thực hiện việc chiếm đoạt tiền, Diệu móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993, trú tại xã Thanh Hoà, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) làm lại sim điện thoại của chủ tài khoản với giá thoả thuận 25 triệu đồng/1 sim. Nhận "hợp đồng", Tuấn vào mạng xã hội liên hệ với Nguyễn Quang Anh (SN 1987; trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), là đại lý uỷ quyền của nhà mạng viễn thông; mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại theo yêu cầu của Diệu với giá 150.000 đồng/1 sim.

Tiếp tục thông qua mạng xã hội, Tuấn mua CMND giả mang tên chủ thuê bao số sim cần làm lại với giá 1,5 triệu đồng rồi móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1984; trú tại xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Thu Hương (SN 1980, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Hà Trung (SN 1987; trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dùng các CMND giả đến các cửa hàng mạng viễn thông để xin cấp lại sim với giá thoả thuận 5 triệu đồng/1 sim.

Sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng, Tuấn liên hệ với Cảnh để Cảnh giao sim điện thoại cho Diệu. Ngay sau đó, Diệu lắp sim vào điện thoại, tải ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng, xin cấp lại mật khẩu tài khoản ngân hàng rồi đăng nhập vào tài khoản chuyển khoản toàn bộ tiền trong tài khoản của chủ tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian, mua bán tiền ảo để thực hiện việc rửa tiền, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định với phương thức thủ đoạn nêu trên, từ ngày 22/5/2022 đến ngày 31/5/2022, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỷ đồng.

Ngày 17/6, cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can nhóm 5 đối tượng về các tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.