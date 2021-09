Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá 100 tỷ đồng tại Thanh Hóa

Cục Thuế Thanh Hóa sẽ tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để xác minh, điều tra xử lý nghiêm đối với người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gian lận trốn thuế, lừa đảo, lập hồ sơ khống, để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng; in hóa đơn, đặt in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử giả, mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp...