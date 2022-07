Trung Quốc đón đợt sóng nhiệt kỷ lục

Trung Quốc sẽ đón sự trở lại của sóng nhiệt trong 10 ngày tới, phủ khắp từ miền Đông tới miền Tây nước này. Một số thành phố ven biên của Trung Quốc đã cảnh báo về mức nhiệt cao, trong khi các vùng nằm sâu trong nội địa lo ngại vỡ đập vì băng tan.

Theo tin từ Reuters, nhiệt độ ở Trung Quốc được dự báo sẽ tăng vọt vào ngày thứ Bảy tuần này trước khi trở thành sóng nhiệt. Đây là hiện tượng được định nghĩa là những đợt thời tiết nóng bất thường kéo dài từ 3 ngày trở lên. Trong nông lịch Trung Quốc, ngày thứ Bảy tuần này được ghi là “đại nhiệt” – tức nắng nóng cao độ.

Đợt nắng nóng này được dự báo sẽ có mức độ tương tự như đợt sóng nhiệt mà Trung Quốc đã trải qua từ ngày 5-17/7, nhưng sẽ có thêm nhiều khu vực xuất hiện nhiệt độ từ 40 độ C trở lên – theo chuyên gia Fu Jiaolan thuộc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia Trung Quốc.

Ngày thứ Sáu, một số thành phố thuộc tỉnh Triết Giang - nơi có nhiều nhà máy và doanh nghiệp xuất khẩu - đã đưa ra cảnh báo đỏ về nắng nóng. Đây là mức cao nhất trong thang cảnh báo thời tiết gồm 3 cấp độ của Trung Quốc, dự báo nhiệt đột sẽ vượt ngưỡng 40 độ C trong 24 giờ tiếp theo.

Mức tiêu thụ điện ở Trung Quốc được dự báo có thể lập đỉnh mới trong mùa hè này do nhu cầu sử dụng điều hoà không khí tăng cao tại các gia đình, văn phòng và nhà máy. Do đó, việc vận hành an toàn mạng lưới điện đang đứng trước “những thách thức nghiêm trọng” – Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc cảnh báo hôm 22/7.

“Đối với tất cả các nhà máy của chúng tôi ở Trung Quốc nói chung và ở Thượng Hải nói riêng, có những quy tắc cần phải tuân thủ”, Chủ tịch Leo Zhang của công ty hoá chất Sika China, cho biết. “Mỗi năm, chúng tôi đều có những biện pháp mới để tạo ra môi trường làm việc thoải mái hơn, chẳng hạn phục vụ món kem cho công nhân khi thời tiết quá nóng”.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc cho biết Triết Giang, cùng với một số phần của Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây và Trùng Khánh, đang đối mặt với nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng.

Ở Tân Cương, tốc độ băng tan được dự báo sẽ gia tăng cho tới hết ngày 29/7, đặt ra rủi ro lớn với các con sông và con đập - Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm 22/7 và cảnh báo về nguy cơ vỡ một con đập trên một nhánh của con sông Aksu gần biên giới giữa Trung Quốc với Kyrgryzstan.

Mùa hè ở Trung Quốc năm nay được cho là nóng hơn bình thường. Từ hôm 1/6-20/7, lưu vực các con sông Hoàng Giang và Dương Tử - nơi tập trung các trung tâm công nghiệp và thương mại của Trung Quốc – đã trải qua ít nhất 10 ngày có nhiệt độ cao hơn bình thường mọi năm.

Không chỉ ở Trung Quốc, sóng nhiệt cũng đang xuất hiện ở nhiều khu vực thuộc Đông Á, Tây Âu, Bắc Phi và Bắc Mỹ, gây ra cháy rừng ở nhiều nước. Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu sẽ chỉ khiến cho các đợt sóng nhiệt trở nên nóng hơn và xuất hiện thường xuyên hơn.

Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở Trung Quốc vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Theo truyền thông nước này, đợt nắng nóng kỷ lục trong 300 năm trở lại đây ở Trung Quốc là vào tháng 7/1743 dưới thời nhà Thanh, khi một nhà truyền giáo người Pháp ở Bắc Kinh được cho là đo được nhiệt độ kỷ lục 44,4 độ C.

Vào năm 2015, một trang tin địa phương của Trung Quốc cho biết đã ghi nhận mức nhiệt 50,3 độ Ca tại một trạm khí tượng gần Ayding, một hồ cạn thuộc Turpan - một vùng sa mạc có độ cao dưới mực nước biển ởTân Cương. Cơ quan khí tượng Trung Quốc nói rằng nhiệt độ ở Turpan có thể lên tới 50 độ C vào tuần tới.