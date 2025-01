Truy vết nhóm mua bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng ẩn danh ở nước ngoài

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 05 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Trước đó, tháng 10/2024, Công an thành phố Phổ Yên tiếp nhận đơn trình báo của 01 bị hại ở phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên về việc người này bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư chứng khoán online.

Qua điều tra xác minh ban đầu, Cơ quan Công an xác định, bị hại đã chuyển tiền hàng chục lần cho nhiều tài khoản khác nhau.

Một phần trong những dòng tiền của bị hại đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH XFD VN do Ung Thị Thanh Bình, sinh năm 1979, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, đứng tên đại diện pháp lý.

Tiếp đó, số tiền này được chuyển tiếp lần lượt đến tài khoản ngân hàng của 02 doanh nghiệp là: Công ty TNHH AUTO88 NAM MIEN TRUNG- NINH THUAN do Lương Thị Mỹ Hưng, sinh năm 1985, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đứng tên đại diện pháp lý và Công ty TNHH TM NETSIX do Lê Thị Thu Nga, sinh năm 1985, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đứng tên đại diện pháp lý.

Tiến hành triệu tập Ung Thị Thanh Bình, Lương Thị Mỹ Hưng và Lê Thị Thu Nga đến làm việc, các đối tượng khai nhận bản thân các đối tượng là lao động tự do, dùng thông tin cá nhân để đứng tên đại diện Công ty mở tài khoản doanh nghiệp, sau đó bán tài khoản doanh nghiệp đó với giá trên 1 triệu đồng/01 tài khoản.

Các đối tượng này cũng cho biết không quản lý, sử dụng các tài khoản trên, không biết các hoạt động giao dịch đã diễn ra, mà chỉ bán tài khoản ngân hàng lấy tiền tiêu sài cá nhân.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định 03 đối tượng trên đã bán tài khoản ngân hàng cho Đặng Quý Dương, sinh năm 2004, trú tại phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên và Hà Thị Lan, sinh năm 1986, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tiến hành triệu tập, làm việc với Đặng Quý Dương và Hà Thị Lan, 2 đối tượng khai nhận đã mua nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều người, trong đó có 03 trường hợp nêu trên.

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương trên cả nước, Lãnh đạo Công an thành phố Phổ Yên đã chỉ đạo tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giao cho Đội Cảnh sát hình sự chủ công thụ lý điều tra vụ án.

Nhiệm vụ đặt ra là vừa làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt trên 5,3 tỷ đồng; vừa truy vết, triệt phá đường dây mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Sau 3 tháng khẩn trương điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên đã tiến hành triệu tập 31 đối tượng có hành vi mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, trong đó xác định được 05 đối tượng liên quan trực tiếp, đồng thời là những đầu mối trung gian kết nối, điều phối, hướng dẫn thực hiện các hành vi cụ thể như: Đăng bài tìm kiếm người có nhu cầu, khả năng trên các hội, nhóm, trang mạng xã hội; hướng dẫn thành lập các công ty ma; hướng dẫn lập tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp; thực hiện giao dịch mua, bán tài khoản ngân hàng…

Quá trình hoạt động, các đối tượng đều dùng tài khoản mạng xã hội ẩn danh; trao đổi, giao dịch được thực hiện qua điện thoại di động hoặc các ứng dụng mạng xã hội.

Do vậy, có những đối tượng trong đường dây không biết nhân thân, lại lịch của nhau; sau khi mua thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã bán lại cho những đầu mối thu mua ẩn danh ở nước ngoài.

Đây cũng là một trong những khó khăn, trở ngại cho công tác đấu tranh, mở rộng vụ án của lực lượng Công an.

Sau khi đã củng cố đầy đủ tài liệu, ngày 20/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 05 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1, 2, Điều 291 Bộ Luật hình sự; trong đó hình phạt căn cứ theo mức độ phạm tội mà phạt tiền từ 20.000.000đ đến 200.000.000đ hoặc cải tạo không giam giữ, phạt tù.

5 bị can là: Đặng Quý Dương; Phạm Thị Mỹ Uyên (sinh năm 1997, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Hà Thị Lan; Phan Công Thuần (sinh năm 1988, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An); Mùi Văn Thanh (sinh năm 1999, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Hiện Công an thành phố Phổ Yên vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mở rộng vụ án đối với vụ mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.