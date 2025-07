Tủ đồ Thu – Đông 2026 của Gen Z có gì?

Marc Jacobs đã trở lại Thư viện Công cộng New York để mang đến một show diễn đúng giờ, kéo dài tất cả vọn vẹn năm phút, nhưng mang đến rất nhiều “cú hích”. Mười chín người mẫu mặc 19 kiểu trang phục đi thẳng qua hành lang chính của thư viện, cùng với giai điệu nhẹ nhàng, u sầu của "Song For Jessie" - bài hát chủ đề trong bộ phim The Assassination of Jesse James năm 2007.

Tất cả trôi thoáng qua như một giấc mơ. Khách mời, bao gồm Julia Fox, RHONY Sai De Silva và Tina Leung trông thật vui tươi với bộ trang phục đồ sộ trong bộ sưu tập thời trang mùa trước. Cửa đóng lại, khách mời ngồi trong sự mong đợi im lặng, và đúng 7h30, người mẫu đầu tiên xuất hiện trong chiếc áo ren màu hoa oải hương với tay áo xòe ra xung quanh cô như những cánh hoa Imperial (hoa vương miện hoàng đế).

Chiếc sau, với tay áo thậm chí còn lớn hơn, là sự kết hợp của áo kẻ caro tím, một chiếc nơ khổng lồ, tùng váy siêu lớn và ren đen đổ xuống từ phần mở của váy. Trong suốt năm phút, 17 trang phục khác nối tiếp xuất hiện, mỗi vẻ ngoài lại công phu hơn.

Họa tiết hoa tinh tế xếp lớp trên ren tạo nên những chiếc váy dường như chứa đựng cả mùa xuân trong những nếp gấp. Họa tiết chấm bi hợp thời trang của mùa này cũng xuất hiện vui tươi, xếp lớp với sọc chéo hoặc vải mỏng, tạo thêm độ tương phản và chuyển động về mặt thị giác.

Tính hai chiều mà ông khám phá trong bộ sưu tập Thu - Đông năm trước của mình, năm nay đã phát triển thành một sự kết hợp của các hình dạng và kết cấu. Những người mẫu bước những bước ngắn, thận trọng trên đôi giày đế xuồng như những chiếc cà kheo điêu khắc, trong khi những nốt nhạc leng keng vang vọng khắp hội trường dài ốp đá cẩm thạch. Hiệu ứng thật kỳ lạ và mê hoặc, như thể nữ diễn viên ba lê từ hộp nhạc đã ra khỏi bệ đỡ và trốn thoát vào màn đêm.

Ruy băng là họa tiết đặc trưng trong toàn bộ bộ sưu tập, được thiết kế như những phụ kiện đội đầu quá khổ hoặc buộc ở sau lưng và eo, tạo nên nhịp điệu tinh tế như một bản nhạc đệm cho toàn bộ trang phục. Bên cạnh đó, chủ nghĩa tối đa lên ngôi, chứng minh rằng xu hướng "càng nhiều càng tốt" và "càng lớn càng đẹp" dường như đã quay trở lại.

Những phom dáng lấy cảm hứng từ thời Victoria chiếm vị trí trung tâm, từ tay áo "leg-o’-mutton" phóng đại, tùng váy cao ngất, đến tà váy dài quét đất nhấn nhá bằng nơ quá khổ, tất cả hòa quyện cùng tông màu grunge trầm lắng. Xen kẽ đó là những chiếc váy ren thanh mảnh tông pastel, gợi hình ảnh váy chữ S kiểu Victorian.

Sự chuyển đổi liền mạch giữa bảng màu pastel tươi sáng và các look tím đậm, đen, cùng những chiếc nơ đen rải rác tạo điểm nhấn tương phản, đã làm nên sự vững chắc cho bộ sưu tập. Marc Jacobs một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng thời trang không chỉ là quần áo – đó là một màn trình diễn ngoạn mục.

Chương trình ngắn ngủi khép lại với thiết kế ấn tượng cuối cùng: một chiếc váy dài màu đen bồng bềnh lấy cảm hứng từ thời Victoria được trang trí bằng một chiếc nơ kẻ caro khổng lồ. Chiếc váy xòe rộng, được chế tác từ vải taffeta lụa hấp thụ ánh sáng, uốn lượn theo những làn sóng rộng, vừa cổ điển nhưng lại mang tính tương lai.

Jacobs đặt tên cho show diễn là “Beauty” và, như thường lệ, chỉ đưa ra những ghi chú đơn giản nhất. Dù vậy, với tính sân khấu và thực tế đan xen, Marc Jacobs đã định nghĩa về vẻ đẹp, cho phép mỗi người tham dự tự diễn giải bộ sưu tập theo cách riêng của mình.

Vào thời điểm mà tính khả thi về mặt thương mại và chức năng đang thống trị những tranh luận về thời trang, Marc Jacobs vẫn tiếp tục cực đoan và đeo đuổi giấc mơ thời trang hoang đường. Điều này sẽ giúp ông thành công hay thất bại?

Ngược thời gian, vào năm 1986, ông ra mắt bộ sưu tập thời trang đầu tiên mang phong cách grunge tràn đầy nhiệt huyết pha lẫn chút hài hước lém lỉnh, với những họa tiết đầy màu sắc làm sáng bừng sân khấu. Sức sáng tạo, cá tính của các thiết kế đã mang lại cho Marc Jacobs giải thưởng CFDA tài năng thiết kế trẻ năm 1987 khi mới 24 tuổi. Đến nay, nhà thiết kế vẫn là người trẻ nhất đoạt được giải thưởng này.

Năm 1997, nhà thiết kế mở cửa hàng đầu tiên ở Soho, New York. Sau đó, hãng dần dần mở rộng ra khắp nước Mỹ và những châu lục khác với các cửa hàng ở Boston, Chicago, Los Angeles, Paris, London, Madrid, Athens, Milan… Song song với việc phát triển thương hiệu cá nhân, Marc Jacobs cũng là giám đốc sáng tạo của thương hiệu Pháp Louis Vuitton. Năm 1997, thương hiệu thời trang cá nhân của ông được tập đoàn LVMH mua lại 97% cổ phần.

Đến tháng 10/2013, nhà thiết kế tuyên bố rời Louis Vuitton để toàn tâm toàn ý phát triển thương hiệu riêng. Tuy nhiên, thương hiệu đối mặt với sự trượt dốc dài khi nhà thiết kế bắt đầu vuột mất sự kết nối với khách hàng. Năm 2017, trong một cuộc họp tài chính của tập đoàn LVMH, chủ tịch tập đoàn – ông Bernard Arnault – cho biết thương hiệu Marc Jacobs đã thua lỗ 50 triệu Euro mỗi năm!

Nguồn tin nội bộ cho biết lý do thương hiệu trượt dốc một phần vì Marc Jacobs không nắm bắt được thị hiếu của giới trẻ (nhà thiết kế đặc biệt ghét mạng xã hội và không thích bán hàng qua mạng). Trước tình cảnh này, năm 2020, thương hiệu Marc Jacobs được tái sinh với cái tên The Marc Jacobs. Vẫn giữ nguyên phong cách nhí nhảnh, ngộ nghĩnh, nhưng ở mức giá mềm hơn, chỉ bằng phân nửa so với thương hiệu Marc Jacobs thuở khai sinh.

Nhà thiết kế Marc Jacob.

Ngay khi vừa được giới thiệu, The Marc Jacobs đã được đón nhận nhiệt liệt với các mẫu túi It Bag. Bên cạnh đó, thương hiệu mỹ phẩm và nước hoa Marc Jacobs Beauty được đón nhận rộng rãi và có doanh thu tăng trưởng đều mỗi năm. Về trang phục, công ty hướng đến cung cấp các sản phẩm nhắm đến người tiêu dùng trẻ tuổi, cũng như ra mắt dòng sản phẩm có tên với mức giá dễ tiếp cận.

Với bộ sưu tập Thu – Đông 2026 này, giới mộ điệu kỳ vọng thương hiệu sẽ tìm lại được sự kết nối mạnh mẽ giữa thương hiệu và thế hệ những người trẻ dám nghĩ, dám thể hiện. Từ đó, Marc Jacobs sẽ trở lại là nguồn cảm hứng, khơi dậy cách làm mới tủ đồ của các tín đồ thời trang, đặc biệt là những ai luôn khao khát thể hiện bản sắc riêng một cách sành điệu và đầy tự tin.