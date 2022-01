Tư duy khác biệt kiến tạo nên dinh thự The Sapphire Mansions Hạ Long

Giành chiến thắng thuyết phục với 3 hạng mục giải thưởng quan trọng tại Lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2021, là Top 10 Thương hiệu bất động sản uy tín khu vực châu Á - Thái Bình Dương, DOJI LAND đã khẳng định được vị thế trên thị trường với những “kiệt tác” khác biệt, không thể nhầm lẫn. Đặc biệt, sở hữu nhiều quỹ đất vàng khan hiếm trên thị trường, mỗi địa phương mà DOJI LAND đặt chân đến đều được ghi dấu bởi những công trình hạng sang, tại những vị trí kim cương đắc địa không đối thủ.

DOJI LAND - “NGHỆ NHÂN” CHẾ TÁC BẤT ĐỘNG SẢN HẠNG SANG

Là thành viên của Tập đoàn DOJI, top 3 Tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, sở hữu tiềm lực tài chính hùng mạnh, DOJI LAND hướng tới mục tiêu trở thành nhà đầu tư, phát triển bất động sản uy tín sáng tạo và đẳng cấp hàng đầu Việt Nam với những kiệt tác hoàn hảo và đạt chuẩn quốc tế.

Đi theo một chiến lược khác biệt hóa, khác hoàn toàn với các sản phẩm đã có trên thị trường, dự án của DOJI LAND lấy cảm hứng từ những viên đá quý hiếm, được chăm chút tỉ mỉ về thiết kế, cảnh quan, đồng thời đầu tư cho chất lượng thi công với mức độ hoàn thiện tinh xảo vượt trội.

Các dự án điển hình của DOJI LAND có thể kể đến như: “Tòa nhà kim cương” DOJI Tower (Hà Nội); Tháp đôi vương miện hoa sen Diamond Crown Hai Phong cao nhất trung tâm Hải Phòng; Khách sạn Best Western Premier đầu tiên tại Quảng Ninh - Best Western Premier Sapphire Ha Long; Khu căn hộ hạng A The Sapphire Residence... Và đặc biệt không thể không kể đến viên đại lam ngọc “Mắt Ngọc Hừng Đông” - kiệt tác dinh thự The Sapphire Mansions.

ĐẲNG CẤP DINH THỰ ĐẮT GIÁ NHẤT VỊNH HẠ LONG

Nằm trong nằm trong cụm tổ hợp căn hộ hạng A The Sapphire Residence, khu căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế Best Western Premier Sapphire Ha Long, mảnh đất vàng ven biển cuối cùng thuộc trung tâm phố cổ Hòn Gai, The Sapphire Mansions sở hữu tọa độ trung tâm và đắc địa nhất vịnh Hạ Long, không có vị trí thứ hai đẹp tương tự.

Nhắc đến bất động sản hạng sang Hạ Long, ắt phải nhắc đến 47 viên đại lam ngọc, 47 căn dinh thự The Sapphire Mansions.

Chủ nhân dinh thự sẽ vừa được hưởng sự tiện nghi “một bước chân ngàn tiện ích”, kết nối nhanh chóng tới tất cả các trung tâm hành chính, vui chơi giải trí, y tế giáo dục... trong thành phố, vừa sở hữu sự riêng tư hoàn toàn với an ninh 4 lớp 24/7, trung tâm điều khiển vận hành thông minh.

Cũng tại tọa độ này, The Sapphire Mansions tỏa sáng bên vịnh biển, mang đến một cuộc sống giao hòa với thiên nhiên. Từ ban công dinh thự, chủ nhân có thể cảm nhận làn gió mặn mòi từ đại dương, tiếng sóng biển ngoài khơi xa và cả vẻ đẹp bất tận của đường chân trời trong những sáng bình minh mơ màng hay chiều hoàng hôn nắng dát vàng vịnh biển.

Sở hữu vị trí độc tôn, vừa mang giá trị truyền thống (lõi trung tâm cổ), vừa mang giá trị hiện đại (tầm nhìn trực diện ra bến cảng tàu khách quốc tế, nơi neo đậu của những siêu du thuyền 6 sao), 47 căn dinh thự The Sapphire Mansions được lấy cảm hứng thiết kế từ những thành phố giàu có nhất thế giới: Manhattan, Monaco, Sydney, Venice, Milan Arcade.

Dự án chắt lọc tinh hoa từ kiến trúc Pháp kiêu sa, thanh lịch, kết hợp với thủ pháp cân bằng trong chi tiết thiết kế, mang đến một diện mạo phóng khoáng, bay bổng giàu xúc cảm và cũng hào hoa, thời thượng.

Đẳng cấp của The Sapphire Mansions đến từ vị trí độc tôn, thiết kế sang trọng và vật liệu trường tồn với thời gian.

Đẳng cấp dinh thự The Sapphire Mansions là mặt ngoài ốp 100% đá cao cấp Moca Limestone tự nhiên nhập khẩu từ Bồ Đào Nha. Là một trong những loại đá vôi quý giá nhất thế giới và là niềm tự hào của đất nước Bồ Đào Nha, Moca Limestone hiện chỉ có ở một số ít địa danh trên thế giới, đặc biệt ở Việt Nam thì có thể tìm thấy tại The Sapphire Mansions.

Tại các công trình kiến trúc ở Châu Âu, đá Moca Limestone được tin tưởng sử dụng vì trải qua nhiều thế kỷ, nó vẫn tồn tại bền vững theo thời gian mà vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp tinh tế. Đặc biệt, được mệnh danh là vật liệu tốt nhất, đá Moca Limestone tự nhiên sẽ càng trở nên tuyệt đẹp qua quá trình sử dụng.

Mặt ngoài các căn dinh thự được ốp đá Moca Limestone.

Có thể nói, bằng những tiêu chuẩn khắt khe, gu thẩm mỹ và tay nghề chế tác của một người nghệ nhân, Chủ đầu tư DOJI LAND đã dành trọn tâm huyết để mài dũa nên 47 kiệt tác dinh thự biển The Sapphire Mansions trên con đường bao biển đẹp bậc nhất Việt Nam. Dự án là viên ngọc hiếm quý, từ vị trí mà nó được “sinh ra”, trên “đất vàng, vịnh ngọc” đến tiêu chuẩn thiết kế và hoàn thiện vượt trội. Một dự án thỏa mãn tham vọng của Tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam, DOJI Group - Chủ sở hữu DOJI LAND, và thỏa mãn cả những tâm hồn thượng lưu ưa chuộng sự độc bản, khan hiếm và trải nghiệm sống quý giá bên vịnh thiên đường.

