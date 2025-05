Tượng Phật cao nhất thế giới trên đỉnh Ngàn Nưa có gì đặc biệt

Tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, dự án Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên – hạng mục đầu tiên trong quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên mang tên “Huyền tích Am Tiên” – đang được tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư lên tới 35 nghìn tỷ đồng.

TƯỢNG PHẬT MẠ BẠC VỚI CHIỀU CAO 167,5M

Điểm nhấn của quần thể này chính là tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai, được kỳ vọng sẽ xác lập kỷ lục tượng Phật cao nhất thế giới khi hoàn thành vào cuối năm 2027.

Tượng Phật Đại Nhật Như Lai có tổng chiều cao 167,5m, bao gồm khối đế cao 45m, đài sen trắng cao 13,6m và phần tượng Phật cao 108,9m (tính từ chân đến đầu tượng). Chỉ riêng chiều cao ngón chân cái của tượng đã lên tới 1,67m – tương đương chiều cao một người trưởng thành. Với kích thước này, tượng vượt tượng Phật Nghiêu Sơn (Trung Quốc) – hiện đang giữ kỷ lục tượng Phật cao nhất thế giới với tổng chiều cao 153m.

Thể tích của tượng lên đến 69.110,7m3, gấp hơn 21 lần thể tích tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (Tây Ninh), tạo nên một công trình Phật giáo đồ sộ và độc đáo chưa từng có tại Việt Nam.

Tôn tượng được chế tác từ các tấm đồng đỏ nhập khẩu và gia công theo công nghệ áp lực cao từ châu Âu, sau đó bề mặt được mạ bạc tạo nên sắc trắng thanh tao, nổi bật giữa quần thể “khu du lịch tâm linh trắng” Am Tiên. Các hoa văn trên đài sen trắng được mô phỏng theo hoa văn sen thời Hậu Lê, mang đậm giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Bàn tay phải của tượng thủ ấn Vô Úy rộng 7,47m, tay trái thủ ấn Thí Nguyện dài 11,935m, thể hiện sự uy nghiêm và từ bi của Đức Phật Đại Nhật Như Lai – biểu tượng của tâm viên mãn, thanh tịnh và tinh khiết như hoa sen trắng.

Dưới sự dẫn dắt của nhà điêu khắc Phạm Bá Đua – người từng thiết kế tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á – nhóm các nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng của Việt Nam đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, vừa mang giá trị tôn giáo vừa là kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao.

ĐIỂM NHẤT TÂM LINH "TỰA SƠN HƯỚNG THỦY”

Tượng Phật được đặt trên đỉnh núi Nưa, hướng Đông Bắc – vị trí phong thủy vô cùng đắc địa, nơi hội tụ linh khí tại ngã ba sông Chu và sông Mã. Lưng tượng tựa vào núi Ngàn Nưa uy nghi, tạo thế “tọa sơn hướng thủy” sinh vượng khí, mang lại sự no đủ, hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân vùng đất xứ Thanh.

Ngoài ra, khối đế cao 45m với mái vòm hoa sen trắng sẽ trở thành trung tâm cầu nguyện và không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại với trình diễn 3D mapping, giúp du khách và Phật tử khám phá sâu sắc thế giới Phật giáo.

Dự án “Huyền tích Am Tiên” lấy cảm hứng từ hình tượng con voi trắng một ngà mà Bà Triệu cưỡi ra trận – biểu tượng của sức mạnh, trí tuệ và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Toàn bộ quần thể được thiết kế với sắc trắng chủ đạo, tạo nên một không gian du lịch tâm linh độc đáo, thanh tịnh và trang nghiêm.

Với quy mô và tầm vóc lớn, cùng sự đầu tư bài bản của Sun Group, Am Tiên hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến văn hóa – tâm linh mang tầm quốc tế, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến chiêm bái, tham quan và tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn.

Mặc dù là công trình tượng Phật có quy mô lớn, thường mất từ 8 năm trở lên để hoàn thiện, nhưng với kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng và công nghệ hiện đại, Sun Group cam kết rút ngắn tiến độ thi công. Dự kiến cuối năm 2027, tượng Phật Đại Nhật Như Lai sẽ chính thức hoàn thành và mở cửa đón khách tham quan, chiêm bái.

Tượng Phật Đại Nhật Như Lai trên đỉnh núi Am Tiên là biểu tượng tâm linh lớn nhất thế giới. Đây sẽ là điểm sáng mới trên bản đồ du lịch tâm linh Việt Nam, góp phần lan tỏa thông điệp về sự thanh tịnh, giác ngộ và hòa bình đến với mọi người.