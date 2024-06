Tỷ giá tự do giảm mạnh, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 64.000 tỷ đồng

Trong tuần từ 3 - 7/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm. Chốt ngày 7/6, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.241 VND/USD, giảm 20 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.400 VND/USD, tỷ giá bán giao ngay ở mức 25.450 VND/USD ở tất cả các phiên.

DỰ BÁO TỶ GIÁ ỔN ĐỊNH QUANH MỨC 25.400 VND/USD CHỜ TIN FED

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 3/- 7/6 tiếp tục giảm nhẹ. Kết phiên 7/6, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.400 VND/USD, giảm 41 đồng so với phiên 31/5.

Tỷ giá trên thị trường tự do biến động theo xu hướng giảm trong tuần qua. Chốt phiên 7/6, tỷ giá tự do giảm 195 đồng ở chiều mua vào và 185 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.580 VND/USD và 25.670 VND/USD.

Trong tuần từ 3/6 - 7/6, lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn trong khi giảm ở kỳ hạn 1 tháng (so với tuần cuối tháng 5). Chốt ngày 7/6, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 4,1% (+1,17 đpt); 1 tuần 4,38% (+0,68 đpt); 2 tuần 4,52% (+0,07 đpt); 1 tháng 4,83% (-0,17 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng ít biến động trong tuần qua. Phiên 7/6, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 5,3% (+0,01 đpt); 1 tuần 5,35% (+0,01 đpt); 2 tuần 5,38% (-0,02 đpt) và 1 tháng 5,43% (+0,02 đpt).

Khối Thị trường tài chính của ACB nhận định tâm lý thận trọng trong giao dịch sẽ tiếp tục chi phối, khiến tỷ giá duy trì quanh mức 25.400 trong tuần này, trước khi xu hướng của đồng USD được Fed định hướng rõ ràng hơn sau cuộc họp tháng 6.

Thị trường hiện chỉ kỳ vọng Fed sẽ thực hiện một lần cắt giảm 0,25% trong năm nay, tại cuộc họp tháng 11 hoặc tháng 12. Khả năng giảm lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống còn khoảng 50% sau báo cáo việc làm, từ mức khoảng 70% vào cuối ngày 6/6.

Ngày 7/6, Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu việc làm. Tăng trưởng việc làm của Mỹ đã vượt kỳ vọng vào tháng trước, sau khi đã bổ sung thêm 272.000 việc làm mới trong tháng 5, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4%.

Kết quả này cao hơn nhiều so với tháng 4 và cao hơn mức dự báo của các chuyên gia kinh tế là 190.000. Thu nhập bình quân theo giờ cũng tăng 4,1% so với một năm trước đó.

Việc các doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng nêu bật khả năng phục hồi liên tục của nền kinh tế Mỹ, trái chiều với sản xuất và tiêu dùng đang chậm lại do chi phí vay tăng cao và lạm phát dai dẳng hơn. Giới phân tích đánh giá một phần sức mạnh của thị trường lao động Mỹ đến từ sự gia tăng lao động nhập cư giúp các doanh nghiệp tuyển dụng với ngân sách tiết kiệm hơn.

Theo sau dữ liệu việc làm, chỉ số USD Index đã tăng mạnh 0,8% lên mức 104,9 điểm, đánh dấu mức tăng theo ngày mạnh nhất trong 1 tháng trở lại đây. Thị trường hiện chỉ kỳ vọng Fed sẽ thực hiện một lần cắt giảm 0,25% trong năm nay, tại cuộc họp tháng 11 hoặc tháng 12. Khả năng giảm lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống còn khoảng 50% sau báo cáo việc làm, từ mức khoảng 70% vào cuối ngày 6/6.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC DUY TRÌ HÚT RÒNG

Trên thị trường mở tuần từ 3/- 7/6, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 15.000 tỷ VND, lãi suất giữ ở mức 4,5%. Có 1.221,31 tỷ đồng trúng thầu và 70.082,72 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua.

Nhà điều hành chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước kỳ hạn 28 ngày, đấu thầu lãi suất ở tất cả các phiên. Hết tuần, có tổng cộng 28.460 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất trúng thầu giữ ở mức 4,25%; có 33.890 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn trong tuần qua.

Fed sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách tháng 6 trong tuần này. Tín hiệu về số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay sẽ được thị trường đặc biệt chú ý với bối cảnh tăng trưởng kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu chậm lại trong khi lạm phát chưa thể giảm về mức mục tiêu 2%. Báo cáo lạm phát tháng 5 của Mỹ sẽ được công bố vào tối thứ Tư tuần này (12/6) với kỳ vọng xu hướng hạ nhiệt được duy trì.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 63.431,41 tỷ VND từ thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 12.905,41 tỷ VND và khối lượng tín phiếu lưu hành ở mức 67.360 tỷ VND.

Trên thị trường trái phiếu, ngày 5/6, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, khối lượng trúng thầu chỉ đạt 2.120 tỷ đồng, tương ứng 24%. Trong đó, kỳ hạn 10 năm huy động được 2.090 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng gọi thầu và kỳ hạn 30 năm huy động được 30 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng gọi thầu. Các kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 20 năm gọi thầu lần lượt 2.000 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, tuy nhiên đều không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm là 2,71% (+0,05 đpt so với phiên đấu thầu trước) và 30 năm là 3,1% (không đổi).

Ngày 12/6, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 7.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó kỳ hạn 5 năm chào thầu 1.000 tỷ đồng, 10 năm chào thầu 3.000 tỷ đồng, 15 năm 2.000 tỷ đồng, 20 năm và 30 năm chào thầu 500 tỷ đồng mỗi kỳ hạn.

Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 16.774 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh so với mức 9.303 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất trái phiếu Chính phủ trong tuần qua giảm nhẹ ở các kỳ hạn ngắn và tăng nhẹ ở kỳ hạn 30 năm.

Chốt phiên 7/6, lợi suất trái phiếu Chính phủ giao dịch quanh 1 năm 1,87% (-0,004 đpt so với phiên tuần trước); 2 năm 1,88% (-0,004 đpt); 3 năm 1,9% (-0,004 đpt); 5 năm 2% (-0,04 đpt); 7 năm 2,30% (-0,02 đpt); 10 năm 2,81% (-0,04 đpt); 15 năm 3,0% (-0,02 đpt); 30 năm 3,19% (+0,002 đpt).