Tỷ giá tự do vọt tăng 90 đồng, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh

Ngày 30/12, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.327 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên cuối tuần trước (27/12). Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần là 25.543 VND/USD, tỷ giá sàn là 23.110 VND/USD. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn niêm yết giá mua – bán USD ở mức 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá giao dịch quanh vùng 25.213 – 25.543 VND/USD mua vào, bán ra.

Theo cập nhật của VnEconomy, từ đầu năm đến 30/12/2024, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 4,88%.

Lúc 10h30 ngày 30/12, một số điểm thu đổi ngoại tệ tự do trên địa bàn TP. Hà Nội niêm yết tỷ giá ở mức 25.750 – 25.850 VND/USD, tăng mạnh 90 đồng ở cả 2 chiều.

Trong tuần trước (từ 23 - 27/12), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng, giảm đan xen. Chốt ngày 27/12, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.322 VND/USD, chỉ giảm 2 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 23 - 27/12 biến động theo xu hướng giảm đầu tuần rồi tăng trở lại. Kết thúc phiên 27/12, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.455, không thay đổi so với phiên cuối tuần trước đó (20/12).

Trong tuần trước, tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh 2 phiên đầu tuần rồi giảm trở lại. Chốt phiên 27/12, tỷ giá tự do tăng nhẹ 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.660 VND/USD và 25.760 VND/USD.

Tuần từ 23 - 27/12, lãi suất VND liên ngân hàng tăng 4 phiên đầu tuần rồi giảm trở lại phiên cuối tuần. Chốt ngày 27/12, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,1% (+0,01 đpt); 1 tuần 5,28% (+0,78 đpt); 2 tuần 5,30% (+0,33 đpt); 1 tháng 5,42% (+0,29 đpt).

Để đáp ứng nhu cầu tín dụng dịp cuối năm, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 86.562,98 tỷ đồng ra thị trường trong tuần từ 23-27/12 bằng kênh thị trường mở.

Lãi suất USD liên ngân hàng ít biến động trong tuần qua. Phiên 27/12, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,44% (+0,01 đpt); 1 tuần 4,5% (không thay đổi); 2 tuần 4,59% (+0,01 đpt) và 1 tháng 4,62% (không thay đổi).

Trên thị trường mở tuần qua (từ 23 - 27/12), ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày với khối lượng là 70.000 tỷ đồng, lãi suất giữ ở mức 4%. Có 69.999,91 tỷ đồng trúng thầu và có 3.999,93 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.

Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đấu thầu lãi suất ở kỳ hạn 7 ngày. Có 20.810 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất ở mức 4%. Có 41.373 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 86.562,98 tỷ đồng ra thị trường trong tuần từ 23-27/12 bằng kênh thị trường mở. Có 79.999,91 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, có 64.890 tỷ đồng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành trên thị trường.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm xuống mức 107,98 theo ghi nhận lúc 7h30 (giờ Việt Nam).

Lạm phát đang hạ nhiệt chậm lại khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) định hướng giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn, tạo áp lực lớn với tỷ giá USD/VND.

Nền kinh tế Mỹ đang phải đối diện với nhiều thách thức phía trước. Các lĩnh vực nhà ở và sản xuất tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn do chi phí vay vốn tăng cao, trong khi tỷ lệ nợ xấu trong tín dụng cá nhân đang gia tăng nhanh trở lại. Dự báo chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump sẽ áp dụng thuế quan cao hơn với các đối tác thương mại, trục xuất người nhập cư và cắt giảm thuế với doanh nghiệp trong nước.

Giới phân tích đánh giá những yếu tố trên có thể đẩy lạm phát lên cao, hạn chế thị trường lao động, cũng như phá vỡ chuỗi cung ứng trong hoạt động sản xuất tại Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung.