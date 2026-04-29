Ứng dụng giao dịch của một công ty chứng khoán bất ngờ lỗi ngay trước kỳ nghỉ lễ
Tuệ Lâm
29/04/2026, 14:05
Đến khoảng hơn 10h sáng nay, liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của công ty này, nhân viên cho biết đã truy cập và giao dịch bình thường...
Cụ thể, theo phản ánh của nhiều nhà đầu tư, phiên giao dịch sáng nay 29/4 ứng dụng chứng khoán của TCBS bị trục trặc khiến nhiều người không truy cập giao dịch được cổ phiếu.
Nhiều khách hàng của Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) nói rằng họ không thể truy cập ứng dụng trong khi một số khác nói có truy cập được nhưng app lại hiển thị sai giá trong bối cảnh thị trường giao dịch thận trọng ngay trước thềm nghỉ lễ.
Trên các diễn đàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư bày tỏ lo ngại khi muốn tranh thủ trước bán ra ngay đầu giờ giao dịch để nghỉ nhưng không thể thực hiện được. Việc hệ thống trục trặc, không khỏi khiến nhiều nhà đầu tư bức xúc, khó chịu do không bán được giá tốt vào đầu phiên, vì sau đó thị trường đã bay màu nặng hơn, VN-Index đóng cửa phiên sáng 16,86 điểm cổ phiếu bốc hơi hàng loạt.
"TCBS lỗi, giá không cập nhật. Không biết có giao dịch được không nữa, đẩy lệnh vào thì vẫn được", một nhà đầu tư giọng đầy lo ngại. Trước đó có nhà đầu tư cho biết khi truy cập hệ thống trên website thì gặp lỗi không hiển thị.
Trong thông báo gửi khách hàng, TCBS cho biết hệ thống đang cập nhật dữ liệu đầu ngày, dẫn đến việc thông tin hiển thị có thể chưa chính xác và ảnh hưởng đến bảng giá. Doanh nghiệp cho biết đang khẩn trương xử lý và sẽ cập nhật thông tin.
Đến khoảng hơn 10h, liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của TCBS, nhân viên cho biết vẫn truy cập và giao dịch bình thường: "Còn bảng giá đã cập nhật, nhờ quý khách kiểm tra lại ạ. Em rất xin lỗi quý khách về vấn đề đầu giờ sáng hôm nay".
Đến thời điểm hiện tại, một số nhà đầu tư cho biết đã có thể giao dịch trở lại nhưng không bán được giá tốt hơn vào đầu phiên. Tuy nhiên, một số khác cho rằng vẫn gặp lỗi kết nối không vào được và phải làm việc trực tiếp với TCBS.
Trước đó, vào tháng 11/2021, TCBS cũng từng gặp sự cố khiến nhà đầu tư không thể truy cập hệ thống hoặc hiển thị sai số dư tiền và số lượng cổ phiếu trên ứng dụng. TCBS vốn là công ty chứng khoán có quy mô lớn và ảnh hưởng đáng kể trên thị trường. Theo công bố mới nhất từ HoSE, TCBS giữ vị trí thứ ba thị phần môi giới với tỉ lệ 8,85%.
Cổ phiếu PC1 được giải cứu: Mục tiêu công suất 1.000 MW vào năm 2030, doanh thu xây lắp quốc tế chiếm 40%
Về chiến lược 2026-2030, PC1 tập trung đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, tạo thành một chuỗi giá trị hệ sinh thái của PC1. Tập đoàn ưu tiên vào các nhóm thuỷ điện, điện mặt trời và đang định hướng đến một số dự án phạm vi quốc tế. Mục tiêu đạt công suất 1.000 MW vào năm 2030.
Trong tuần 20/4 - 24/4/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam ghi nhận vào ròng hơn 469 tỷ đồng sau 7 tuần bị rút ròng liên tiếp trước đó.
VIC giảm mạnh 3,37% sau khi có đỉnh cao lịch sử mới khiến VN-Index mất đà. Tuy vậy độ rộng lại cho thấy diễn biến phân hóa khá tích cực, nhất là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trụ giá khá tốt. PC1 xuất hiện một đợt "vét hàng" quy mô lớn nhưng chưa thành công.
Tổng hợp giao dịch các quỹ ETF cho thấy, FPT được mua nhiều nhất 7,2 triệu cổ phiếu, tiếp theo là SHB và OCB được mua hơn 1 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu còn lại cũng được mua bổ sung như MBB, VIX, HPG, ACB, TCB, BID, MSN, VNM...
Vào ngày 28/4, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố quyết định rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) từ ngày 1/5, kết thúc hành trình gần 60 năm là một thành viên của tổ chức này...
