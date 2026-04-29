Ứng dụng giao dịch của một công ty chứng khoán bất ngờ lỗi ngay trước kỳ nghỉ lễ

Cụ thể, theo phản ánh của nhiều nhà đầu tư, phiên giao dịch sáng nay 29/4 ứng dụng chứng khoán của TCBS bị trục trặc khiến nhiều người không truy cập giao dịch được cổ phiếu.

Nhiều khách hàng của Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) nói rằng họ không thể truy cập ứng dụng trong khi một số khác nói có truy cập được nhưng app lại hiển thị sai giá trong bối cảnh thị trường giao dịch thận trọng ngay trước thềm nghỉ lễ.

Trên các diễn đàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư bày tỏ lo ngại khi muốn tranh thủ trước bán ra ngay đầu giờ giao dịch để nghỉ nhưng không thể thực hiện được. Việc hệ thống trục trặc, không khỏi khiến nhiều nhà đầu tư bức xúc, khó chịu do không bán được giá tốt vào đầu phiên, vì sau đó thị trường đã bay màu nặng hơn, VN-Index đóng cửa phiên sáng 16,86 điểm cổ phiếu bốc hơi hàng loạt.

"TCBS lỗi, giá không cập nhật. Không biết có giao dịch được không nữa, đẩy lệnh vào thì vẫn được", một nhà đầu tư giọng đầy lo ngại. Trước đó có nhà đầu tư cho biết khi truy cập hệ thống trên website thì gặp lỗi không hiển thị.

Trong thông báo gửi khách hàng, TCBS cho biết hệ thống đang cập nhật dữ liệu đầu ngày, dẫn đến việc thông tin hiển thị có thể chưa chính xác và ảnh hưởng đến bảng giá. Doanh nghiệp cho biết đang khẩn trương xử lý và sẽ cập nhật thông tin.

Đến khoảng hơn 10h, liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của TCBS, nhân viên cho biết vẫn truy cập và giao dịch bình thường: "Còn bảng giá đã cập nhật, nhờ quý khách kiểm tra lại ạ. Em rất xin lỗi quý khách về vấn đề đầu giờ sáng hôm nay".

Đến thời điểm hiện tại, một số nhà đầu tư cho biết đã có thể giao dịch trở lại nhưng không bán được giá tốt hơn vào đầu phiên. Tuy nhiên, một số khác cho rằng vẫn gặp lỗi kết nối không vào được và phải làm việc trực tiếp với TCBS.

Trước đó, vào tháng 11/2021, TCBS cũng từng gặp sự cố khiến nhà đầu tư không thể truy cập hệ thống hoặc hiển thị sai số dư tiền và số lượng cổ phiếu trên ứng dụng. TCBS vốn là công ty chứng khoán có quy mô lớn và ảnh hưởng đáng kể trên thị trường. Theo công bố mới nhất từ HoSE, TCBS giữ vị trí thứ ba thị phần môi giới với tỉ lệ 8,85%.