UOB: Bầu cử Tổng thống Mỹ tác động thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11 đang là tâm điểm chú ý của giới đầu tư quốc tế. Hiện số phiếu thăm dò ý kiến dành cho cựu Tổng thống Donald Trump đang ở mức cao và Đảng Dân chủ cũng đã tán thành Phó tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên mới sau khi Tổng thống Joe Biden thông báo dừng tái tranh cử.

Chuyên gia tại UOB cho rằng có nguy cơ bất ổn chính sách gia tăng nếu ông Trump giành chiến thắng ở nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai.

TIẾP TỤC CUỘC CHIẾN VỚI LẠM PHÁT

Trước sự kiện này, thị trường tài chính cũng đang có những biến động, ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu UOB, cho biết lo ngại nền kinh tế Mỹ nói riêng và toàn thế giới sẽ phải đương đầu với 2 rủi ro chính sau cuộc bầu cử, đó là lạm phát dai dẳng và sự phục hồi kinh tế không đồng đều của Trung Quốc.

Cụ thể, lạm phát dai dẳng vẫn là mối lo ngại không chỉ ở Mỹ mà còn ở các quốc gia khác. Giá dầu thô đã tăng trở lại trên 85 USD/thùng khi rủi ro địa chính trị ở Trung Đông tiếp diễn, trong khi giá vận chuyển lại tăng do các tuyến đường vận chuyển qua Kênh đào Suez bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, giá đồng và các kim loại công nghiệp khác đã tăng trở lại lên mức cao nhất của năm 2021. Giá hàng hóa tiếp tục tăng có nguy cơ tạo thêm áp lực cho tình trạng lạm phát toàn cầu. Ở Mỹ và Australia, chi phí thuê nhà và nhà ở cao hơn cũng góp phần gây ra lạm phát dai dẳng.

Nhìn gần hơn về khu vực, ở các quốc gia Đông Nam Á như: Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, các ngân hàng trung ương đều đang chờ đợi thêm các động thái mới và sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của UOB. “Mối lo ngại là tình trạng lạm phát dai dẳng này có thể kéo dài nguy cơ lãi suất duy trì “cao hơn trong thời gian dài hơn” và làm trì hoãn thêm việc cắt giảm lãi suất dự kiến ​​​​từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, giá đồng và các kim loại công nghiệp khác đã tăng trở lại lên mức cao nhất của năm 2021. Giá hàng hóa tiếp tục tăng có nguy cơ tạo thêm áp lực cho tình trạng lạm phát toàn cầu".

Đồng thời, ông Heng Koon How cho rằng mục tiêu tập trung vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của ông Trump cũng sẽ cản trở sự phục hồi không đồng đều của nền kinh tế Trung Quốc.

Hiện tại, lĩnh vực bất động sản Trung Quốc đang trải qua quá trình tái cơ cấu nợ đầy khó khăn khi cả doanh số bán nhà và giá nhà tiếp tục giảm. Các chỉ số sản xuất chính như chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) và sản xuất công nghiệp vẫn chưa cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ. Kết quả là, tăng trưởng GDP quý 2 của Trung Quốc yếu hơn nhiều so với dự kiến ​​ở mức 4.7%. Do đó, UOB hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm nay xuống 4.9% so với dự báo trước đó là 5.1%.

“Không giống nhiều nước khác đang vật lộn với giá cả tăng cao, Trung Quốc đối mặt vấn đề ngược lại là lạm phát gần bằng 0. Điều đó đặt ra một loạt vấn đề mới vì nó cho thấy nhu cầu tín dụng yếu và niềm tin của người tiêu dùng yếu”, ông Heng Koon How nhận đinh.

Dù vậy, theo UOB, hiện nay chính quyền Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp kích thích khác nhau để củng cố nền kinh tế. Cụ thể, đối với lĩnh vực bất động sản, đã có một loạt biện pháp kích thích trong quý 2 nhằm giải quyết cả nhu cầu yếu và giảm bớt vấn đề cung quá mức. Nhiều hạn chế về việc trả trước đã được nới lỏng ở các thành phố trọng điểm và các chương trình cho thuê lại đã được đưa ra để giải quyết các căn hộ chưa bán được.

Ông Heng Koon How cho biết vẫn có những tia hy vọng phía trước khi các biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc sẽ làm ổn định nền kinh tế và giúp nước này đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay.

FED CÓ KHẢ NĂNG CẮT GIẢM LÃI SUẤT VÀO CUỐI NĂM NAY

Đối với Mỹ, chuyên gia UOB nhận định thị trường việc làm dịu lại gần đây và lạm phát đang giảm dần có thể mang lại cho Fed đủ tự tin để bắt đầu cắt giảm lãi suất dần dần vào cuối năm nay và đến năm 2025, hỗ trợ đà tăng trưởng.

“Tại thời điểm này, chúng tôi duy trì dự báo về việc Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9”, Ông Heng Koon How kỳ vọng.

Đồng thời, chuỗi cung ứng và dòng chảy thương mại toàn cầu đã chứng tỏ khả năng phục hồi bất chấp các biện pháp thuế quan, trong khi nền kinh tế toàn cầu đã điều chỉnh tốt trước sự gia tăng mạnh mẽ của lãi suất trong 3 năm qua.

Những điều này đã giúp Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tự tin dự đoán quỹ đạo tăng trưởng “gần như không thay đổi” cho nền kinh tế toàn cầu và giữ nguyên dự báo cơ bản về tăng trưởng kinh tế thế giới là 3,2% trong năm nay và 3,3% cho năm sau.

Tuy nhiên, ông Heng Koon How vẫn lưu ý các nhà đầu tư cần nhận thức được những rủi ro chính sách tiềm ẩn trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, tình trạng lạm phát toàn cầu tiếp tục gia tăng và sự phục hồi không đồng đều của nền kinh tế Trung Quốc.

“Vàng sẽ là nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm rủi ro địa chính trị và sự bất ổn chính sách gia tăng. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là duy trì kỷ luật mạnh mẽ trong quản lý rủi ro, sự thận trọng trong các quyết định đầu tư và đa dạng hóa danh mục rủi ro phù hợp”, chuyên gia UOB khuyến nghị.