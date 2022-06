Văn phòng xanh - Xu hướng thiết kế văn phòng của tương lai

Thiết kế văn phòng xanh đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới nhưng những năm gần đây mới du nhập vào Việt Nam. Nhằm chung tay hạn chế ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu, văn phòng xanh là xu hướng thiết kế ngày càng được các công ty chú trọng.

TỐI ƯU HIỆU QUẢ LÀM VIỆC VỚI CẢM HỨNG VĂN PHÒNG XANH

Năm 1997, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đã đưa ra sáng kiến phát triển hệ thống văn phòng xanh - “Green Office” nhằm xây dựng không gian làm việc thân thiện với môi trường và cải thiện sức khỏe tinh thần cho con người. Sáng kiến được dựa trên Liệu pháp Chữa lành từ thiên nhiên EcoTherapy của những nền văn hoá cổ xưa trong việc khuyến khích con người tái kết nối với tự nhiên để giảm căng thẳng và điều hoà cảm xúc.

Tại các nước phát triển như Mỹ, Nhật, nhiều công ty đã đầu tư để xây dựng nên không gian làm việc gần gũi với thiên nhiên. Nhiều nghiên cứu tại các trường đại học lớn trên thế giới như Harvard (Mỹ), Exeter (Anh) đã chỉ ra sự tương quan giữa môi trường làm việc xanh và hiệu suất công việc của nhân viên. Theo đó, ở những văn phòng có thiết kế xanh với không gian thoáng đãng, nhân viên đạt hiệu suất công việc cao hơn, tập trung hơn và sức khỏe tinh thần được cải thiện hơn.

PHỦ XANH VĂN PHÒNG VỚI NỘI THẤT THE ONE

Với những lợi ích thiết thực cho sức khỏe và tinh thần từ không gian xanh, tại Việt Nam, vài năm trở lại đây, một số công ty đã chú trọng vào thiết kế văn phòng để mang đến không gian làm việc hiệu quả hơn cho nhân viên.

Trong đó, Nội thất The One là một trong những đơn vị tiên phong đón đầu xu hướng này. Nhiều năm qua, công ty liên tục cho ra đời những thiết kế nội thất trẻ trung, tiện ích, mang đến không gian làm việc thoải mái và thân thiện với môi trường cho nhân viên.

Môi trường làm việc thân thiện với thiên nhiên của Nội thất The One.

Tiền thân là Nội thất Hòa Phát, Nội thất The One kế thừa vẹn nguyên hệ thống nhà máy ở cả hai miền Bắc - Nam, những công nghệ hiện đại cùng quy chuẩn khắt khe về chất lượng sản phẩm.

Với slogan “Bừng sáng không gian, dẫn đầu cùng bạn”, Nội thất The One cam kết sẽ tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi tốt đẹp, nối dài hành trình tiên phong của thương hiệu Nội thất Hòa Phát trước đây với một môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung và sáng tạo hơn.

Từ không gian làm việc lý tưởng này, đội ngũ Nội thất The One hứa hẹn sẽ làm việc năng suất hơn, cùng mang đến những ý tưởng mới mẻ và đột phá cho các sản phẩm dẫn đầu trong tương lai.

Nội Thất The One kế thừa và phát huy vị thế tiên phong của thương hiệu nội thất đã gắn bó với người tiêu dùng Việt gần 3 thập kỷ.

Bên cạnh việc tạo ra một môi trường làm việc xanh, Nội Thất The One còn chung tay xây dựng môi trường bền vững bằng việc giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, hạn chế sử dụng nilon trong đóng gói và bao bì, thay thế bằng bao bì giấy hoặc xốp PE. Bên cạnh đó, công ty sử dụng vật liệu gỗ công nghiệp chất lượng cao, được kiểm soát nghiêm ngặt nồng độ chất formaldehyde, đem lại độ an toàn tuyệt đối cho không khí trong nhà.

Với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý”, Nội Thất The One cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để kiến tạo không gian sống và làm việc hiện đại, thân thiện với môi trường, tiếp tục nỗ lực cống hiến nhằm mang tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam.

Ngày 05.01.2022, Thương hiệu Nội Thất Hòa Phát chính thức đổi tên thành Nội Thất The One, với sự thay đổi trong tầm nhìn và chiến lược phát triển, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nội thất văn phòng tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục duy trì phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý”, phát huy những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Nội Thất Hòa Phát trong suốt hơn 26 năm qua: Sáng tạo - Khát vọng - Nhiệt huyết - Quan tâm.

Ở giai đoạn đầu, công ty sẽ song song duy trì nhận diện cũ Nội Thất Hòa Phát và nhận diện mới Nội Thất The One trên tem nhãn, bao bì sản phẩm, cửa hàng đại lý... Việc chuyển đổi được tiến hành từ tháng 1/2022.

* Thông tin chi tiết:

Website: chuyendoi.noithattheone.vn