Vận tải khách tăng trưởng mạnh 9 tháng đi kèm nỗi lo tai nạn giao thông tăng “nóng”

Thông tin tại Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của Bộ Giao thông vận tải ngày 27/9, đại diện bộ này cho biết trong 9 tháng đầu năm 2022, thị trường vận tải ghi nhận sự tăng trưởng tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là vận tải hành khách.

Cụ thể, trong lĩnh vực hàng không, lượng hành khách thông qua 22 cảng hàng không trong 9 tháng ước đạt 75 triệu khách, tăng ấn tượng hơn 162% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khách quốc tế đạt 6,7 triệu khách, tăng 1.797,2% so với cùng kỳ năm 2021, khách nội địa đạt 68,3 triệu khách, tăng 141,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong số đó, các hãng hàng không nội địa vận chuyển 37 triệu khách, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 2,9 triệu khách quốc tế, 34 triệu khách nội địa.

Cũng trong 9 tháng của năm 2022, đường sắt cũng ghi nhận kết quả ấn tượng với sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt 3,4 triệu lượt khách, cũng bật tăng 176% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa đường sắt đạt 4,3 triệu tấn trong 9 tháng, tăng 4,3%.

Đáng chú ý, “khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 9 tháng đạt hơn 557,5 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021”, đại diện Bộ Giao thông vận tải thông tin.

Còn đối với vận tải đường thuỷ, lượng hành khách vận chuyển đạt hơn 201 triệu lượt, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021. Vận tải hàng hóa đường thủy cũng tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 292 triệu tấn...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì hội nghị.

Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi rất nhanh, số lượng phương tiện, số chuyến đi tham gia giao thông tăng trưởng cao gấp nhiều lần so với thời điểm trước dịch, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết nếu so sánh tình hình tai nạn giao thông với năm 2021, các địa phương sẽ rất áp lực và số liệu trong bối cảnh vận tải phục hồi như hiện tại.

Thống kê 9 tháng năm 2022 cho thấy toàn quốc xảy ra 8.313 vụ, làm chết 4.714 người, bị thương 5.546 người. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 140 vụ (1,71%), tăng đến 518 người chết (12,35%), giảm 104 người bị thương (-1,84%).

Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải thời gian tới, ông Hùng đề nghị lực lượng chức năng các địa phương cần tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát tải trọng xe.

Hiện tại, việc quản lý an toàn vận tải hiện cơ sở dữ liệu giám sát hành trình tương đối tốt.

Sau khi sắp xếp lại Tổng cục Đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ cần lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về sử dụng dữ liệu giám sát hành trình trong xử lý vi phạm giao thông và khẩn trương hoàn thiện trung tâm tiếp nhận dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát lắp đặt trên phương tiện, phối hợp xử lý, đảm bảo an toàn vận tải, nhất là khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến kéo dài 9 ngày sắp đến.