Vàng giữ đà tăng giá, giới phân tích nói về cơ hội bùng nổ lên 2.000 USD/oz

Lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở 1.922,6 USD/oz, tăng 1 USD/oz so với đóng cửa phiên cuối tuần trước tại New York – theo dữ liệu từ Kitco. Mức giá này tương đương khoảng 54,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần.

Giá vàng đang ở vùng đỉnh của 9 tháng sau khi tăng gần 3% trong tuần trước. Động lực chính cho sự bứt phá gần đây của giá vàng là kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục giảm tốc độ tăng lãi suất, tiến tới ngừng tăng hoặc thậm chí bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Cơ sở của kỳ vọng nói trên là lạm phát ở Mỹ đã liên tục giảm kể từ khi đạt đỉnh 41 năm ở mức 9,1% vào tháng 6. Tháng 12 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái - theo số liệu công bố tuần trước.

Giới chuyên gia bắt đầu nói đến mốc 2.000 USD/oz - mốc giá xuất hiện lần gần đây nhất vào tháng 3 năm ngoái, sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, cho biết các nhà đầu tư đang nhìn thấy sự thay đổi cơ bản trên thị trường tài chính, và điều đó hỗ trợ giá vàng. "Tôi đã chờ đợi một sự thay đổi cơ bản trên thị trường và tôi nghĩ rằng chúng ta đang bắt đầu thấy điều đó. Thị trường trái phiếu đang báo hiệu rằng lãi suất sẽ thấp hơn những gì Fed đang nói và điều đó tạo ra xu hướng tăng giá cho vàng”, ông Grady phát biểu.

“Đang có một lực hấp dẫn giá vàng đến mốc 2.000 USD/oz và lực này sẽ chỉ tăng lên khi giá tiếp tục tăng cao hơn”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible tại Blue Line Futures nhận định với trang Kitco News.

Còn theo nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda, giá vàng đang đứng trước ngưỡng kháng cự ở mức 1.950 USD/oz và nếu mức đó bị phá vỡ, sẽ không có gì nhiều để ngăn thị trường phục hồi trở lại mức 2.000 USD/oz. “Hiện tại có rất nhiều động lực trên thị trường và tôi nghĩ mục tiêu 2.000 USD/oz chỉ là vấn đề thời gian,” ông nói.

Biểu đồ giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz.

Dù vậy, một số nhà phân tích vẫn giữ quan điểm thận trọng, nói rằng các nhà đầu tư nên thận trọng và không nên chạy theo thị trường. Họ khuyến nghị nhà đầu tư nên mua vàng khi giá giảm, thay vì mua trong lúc giá vẫn đang tăng.

Ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Barchart, dự báo giá vàng sẽ tăng cao hơn, vì cả xu hướng ngắn hạn và trung hạn đều cho thấy đà tăng rõ rệt. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng chìa khóa cho đà tăng ngắn hạn của vàng sẽ là đồng USD, mà USD đang bị bán quá mức - đồng nghĩa bạc xanh có thể bật tăng mạnh trở lại và gây áp lực giảm lên giá vàng.

Trong tuần trước, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng 4,7 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn hơn 912,1 tấn vàng.

“Một khi vàng quay đầu, và có thể là vào một thời điểm nào đó trong tuần tới, giá có thể giảm nhanh chóng. Thị trường đi lên bằng thang bộ nhưng có thể đi xuống bằng thang máy”, ông Newsom phát biểu.

Ông Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết ông cũng thấy đồng USD đang bị bán quá mức. Ông lưu ý rằng mặc dù lạm phát đang hạ nhiệt, nhưng Fed vẫn còn tăng lãi suất, điều này có thể giúp kìm hãm đà giảm giá của đồng USD.

Lúc hơn 9h sáng nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với cuối tuần.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,2 triệu đồng/lượng và 55,1 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 200.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,4 triệu đồng/lượng và 67,2 triệu đồng/lượng, giá mua vào không thay đổi nhưng giá bán ra giảm 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Ngân hàng Vietcombank giữ báo giá USD ở mức 23.290 đồng (mua vào) và 23.610 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức chốt của tuần trước.