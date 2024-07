Vàng miếng SJC giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng

Cụ thể, 30/7, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giá bán vàng miếng về mức 78 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng so với phiên điều chỉnh tuần trước.

Tại hầu hết các thương hiệu kinh doanh vàng được cấp phép như Công ty SJC, PNJ, Doji và Bảo Tín Minh Châu công bố mức giá mua/bán vàng miếng SJC lần lượt là 77 triệu đồng/lượng và 79,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 2 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so phiên ngày hôm qua.

Tại các ngân hàng Agribank, BIDV, ViettinBank, VietcomBank, TP Bank và Eximbank điều chỉnh giá bán vàng miếng SJC ở mức 79 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Phú Quý, công ty này niêm yết giá mua vàng miếng cao hơn 100 nghìn đồng/lượng so với các đơn vị khác ở mức 77,1 triệu đồng/lượng, bán ra 79 triệu đồng/lượng, biên độ chênh lệch 1,9 triệu đồng/lượng.

Ngày 30/7, giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 50 đến 200 nghìn đồng/lượng nhưng giá bán vẫn duy trì quanh mốc 77 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn SJC 99,99 được công ty công bố mức giá mua vào/bán ra lần lượt là 75,6 triệu đồng/lượng và 77 triệu đồng/lượng. So với phiên ngày hôm qua, giá bán vàng nhẫn SJC giảm 150 nghìn đồng/lượng.

Tại PNJ, sản phẩm nhẫn trơn của thương hiệu này đưa ra mức giá niêm yết là 75,6 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra ở mức 77,02 triệu đồng/lượng với biên độ mua/bán là 1,42 triệu đồng/lượng. Giá mua vàng nhẫn tại công ty này đã giảm 100 nghìn đồng/lượng và giảm 70 nghìn đồng/lượng theo chiều bán ra.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào nhẫn tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) là 75,75 triệu đồng/lượng, bán ra 77 triệu đồng/lượng với biên độ chênh lệch 1,25 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm trước giảm 50 nghìn đồng/lượng theo chiều mua và 100 nghìn đồng/lượng theo bán.

Tại Phú Quý, công ty niêm yết mức giá nhẫn tròn Phú Quý 999.9 với mức giá mua vào là 75,7 triệu đồng/lượng, bán ra là 77 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.

Sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của thương hiệu Bảo Tín Mức Châu được niêm yết mức giá mua vào là 75,83 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 77,03 triệu đồng/lượng. So với phiên sáng hôm qua, giảm 50 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại thị trường tự do, sản phẩm vàng miếng SJC ghi nhận mức giá mua vào là 79,8 triệu đồng/lượng và bán ra 80,4 triệu đồng/lượng. So với các thương hiệu kinh doanh vàng, giá vàng tại thị trường tự do cao hơn 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng theo chiều bán. Trong khi đó, mặt hàng vàng nhẫn không được nhiều người thu mua do tính thanh khoản thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng thực sự của sản phẩm.

Theo cập nhật của phóng viên VnEconomy, sau khi hai ngân hàng Vietcombank cùng BIDV yêu cầu khách hàng cá nhân mua vàng trực tuyển phải có tài khoản thanh toán được mở tại ngân hàng này và Công ty SJC khóa các tài khoản nghi ngờ gian lận thì số lượng người đăng kí mua vàng hộ trong các hội nhóm mua bán vàng trao tay đã giảm đáng kể.

Trên thế giới, tại thời điểm 11h30 ngày 30/7, giá vàng giao ở mốc 2.386,877 USD/ounce và đang có chiều hướng giảm. Cùng lúc, giá vàng kỳ hạn ở mức 2.396,85 USD/ounce, giảm 0,35 USD/ounce so với ngày hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới ở mức 74,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí,..). Như vậy, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là 4,8 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cho rằng, giá trị của USD tăng khoảng 0,3%, mức cao nhất trong hơn hai tuần so với các đồng tiền khác là một trong những lý do dẫn đến giá vàng giảm gần đây.

Theo số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới giảm đáng kể ở mức 5,6% trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ vàng thứ 2 thế giới, Chính phủ nước này đã hạ thuế nhập khảo vàng.

Các chuyên gia cho rằng chính sách này của Ấn Độ sẽ gia tăng nhu cầu vàng trong thời gian tới. Ngoài ra, những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng là tác nhân đẩy nhu cầu đầu tư vàng lên cao.

Thị trường đang đặt cược rằng Fed sẽ chuẩn bị cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2024 tại cuộc họp chính sách trong hai ngày 30-31/7. Theo Fawad Razaqzada, nhà phân tích tại chuyên trang về thị trường ngoại hối Forex.com, nếu Fed giữ lập trường ôn hòa, dự đoán về số đợt hạ lãi suất có thể tăng lên ba lần trước khi kết thúc năm.