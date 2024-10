Vàng nhẫn trong nước lập đỉnh mới

Chiều ngày 18/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đưa giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 83,85 - 84,95 triệu đồng/lượng (mua - bán), cao hơn 750 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 650 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên hôm qua và đắt hơn 200 nghìn đồng/lượng hai chiều so với phiên sáng. Như vậy, giá vàng nhẫn do SJC niêm yết trải qua 1 tuần tăng dựng đứng.

Tính từ đầu tuần (ngày 14/10) đến nay, giá vàng nhẫn do SJC tăng 2,05 triệu/lượng chiều mua vào và 1,75 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong phiên chiều, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI điều chỉnh giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 84,6 - 85,6 triệu đồng/lượng, đắt thêm 850 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm trước và cao hơn phiên sáng 200 nghìn đồng/lượng.

Trong phiên ngày hôm nay, giá vàng nhẫn tiếp tục được các doanh nghiệp vàng điều chỉnh tăng mạnh, lập kỷ lục mới bán ra 85,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng nhẫn được ghi nhận tại thị trường trong nước.

Về diễn biến giá vàng miếng, Công ty SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng mua vào bán ra ở mức 84 - 86 triệu đồng/lượng, mức giá này giữ nguyên trong ba phiên liên tiếp 16-18/10. Giá vàng miếng SJC được các ngân hàng bán ra ở mức 86 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu tuần (ngày 14/10) đến nay, giá vàng miếng SJC chỉ tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, thấp hơn đáng kể so với mức biến động của giá vàng nhẫn.

Tại một số công ty vàng bạc đá quý khác, giá vàng miếng tăng nhẹ so với phiên trước. Đơn cử, giá vàng miếng SJC được PNJ niêm yết ở ngưỡng 84,4-85,39 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 400 nghìn đồng/lượng hai chiều so với phiên giao dịch trước. Công ty TNHH Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 85,2 triệu đồng mua vào và bán ra 86 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng ghi nhận lúc chiều nay theo giờ Việt Nam giao dịch mức 2.703 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với hôm qua và lập đỉnh mới so với giá vàng được ghi nhận ngày 26/9 (2.685 USD/ounce).

Tỷ giá trung tâm ngày 18/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.213 đồng/USD, tăng 14 đồng so với phiên giao dịch trước và tăng 4 phiên liên tiếp từ đầu tuần đến nay. Tỷ giá tại Vietcombank là 25.010 - 25.400 VND/USD mua vào - bán ra, tăng 30 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức trên 83 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí. Do đồng USD tiếp tục tăng giá cùng với giá vàng thế giới tiếp tục phá đỉnh song giá vàng miếng trong nước tuần này biến động nhẹ đã thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới chỉ còn khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Theo Matthew Jones, nhà phân tích kim loại quý tại Solomon Global, việc cắt giảm lãi suất là động lực đằng sau mức tăng cao kỷ lục mới của vàng.

Việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất lần thứ ba kể từ đầu năm 2024 và các đợt cắt giảm lãi suất dự kiến ​​của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và ngân hàng trung ương Anh (BoE) đang thúc đẩy giá vàng cũng như làm suy yếu đồng bảng Anh và đồng euro. Trong khi đó, các sự kiện địa chính trị làm gia tăng thêm nhu cầu trú ẩn an toàn, các nhà đầu tư đang phòng ngừa trước sự biến động kinh tế và tình hình lạm phát.