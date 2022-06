Vàng thế giới tụt giá, trong nước “bay” hơn nửa triệu đồng/lượng

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối tuần, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 550.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,1 triệu đồng/lượng và 54,85 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 68,15 triệu đồng/lượng và 69,05 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.864,1 USD/oz, giảm 9,1 USD/oz so với đóng cửa phiên cuối tuần trước tại thị trường New York. Mức giá này tương đương gần 52,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 16,6 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 17 triệu đồng/lượng vào cuối tuần. Mấy ngày trở lại đây, chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới giảm nhanh do giá vàng trong nước tăng chậm hơn và giảm nhanh hơn so với giá quốc tế.

Giá vàng thế giới giảm sáng nay sau khi tăng mạnh vào hôm thứ Sáu. Nhân tố đưa giá vàng thế giới tăng gần 1,3% trong phiên thứ Sáu là số liệu cho thấy lạm phát ở Mỹ cao nhất 41 năm. Tuy nhiên, vàng cũng chịu áp lực mất giá trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này.

Theo dự báo, Fed gần như chắc chắn sẽ nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp này để chống lạm phát. Thậm chí, có một số chuyên gia cho rằng với lạm phát tháng 5 “nóng” nhất kể từ tháng 8/1981, Fed có thể nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong tuần này.

Vàng là kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu nên vàng có khả năng tăng giá khi lạm phát cao. Nhưng mặt khác, vàng là tài sản không mang lãi suất, nên có khuynh hướng mất giá khi lãi suất tăng.

Trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia Ole Hansen của Saxo Bank nói rằng lạm phát tăng cao đặt ra nguy cơ phạm sai lầm chính sách, không chỉ ở Fed mà ở các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Đó là các ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất không đủ nhanh khiến lạm phát ngày càng vượt xa tầm kiểm soát, nhưng mặt khác cũng có thể thắt chặt quá mức khiến kinh tế suy thoái. Trong cả hai trường hợp, giá vàng đều có thể hưởng lợi.

Dù vậy, giá vàng vẫn đang đối mặt một số thách thức khi Fed dự kiến nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tuần này. Ông Hansen cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giằng co trong tuần này, khi thị trường cố gắng xác định xem lãi suất rốt cục sẽ tăng cao đến đâu.

“Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư chưa biết chắc thị trường sẽ đi về đâu. Tôi không muốn mua vàng cho tới khi giá vàng trở nên vững chắc trên 1.875 USD/oz”, ông Hansen nói.

Chiến lược gia Bart Melek của TD Securities nói rằng giá vàng có thể giảm dưới 1.850 USD/oz trong tuần này sau cuộc họp của Fed. Ông cho rằng trong ngắn hạn, lãi suất tăng sẽ tiếp tục gây bất lợi cho giá vàng.

Tuy nhiên, ông Melek cũng nói thêm rằng mấu chốt của vấn đề là Fed sẽ cam kết chống lạm phát ở mức độ như thế nào và liệu Fed có đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái. Trong dài hạn, vị chuyên gia dự báo khả quan về giá vàng vì sẽ đến lúc Fed không thể tiếp tục nâng lãi suất. “Fed không sẵn sàng cho việc làm bất kỳ việc gì để đưa lạm phát về tầm kiểm soát”, ông nói.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay dao động quanh mức 104,5 điểm, tiếp tục tăng từ mức 104,2 điểm chốt tuần trước.

Trong nước, giá USD niêm yết tại Vietcombank là 23.040 đồng (mua vào) và 23.320 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với mức cuối tuần vừa rồi.