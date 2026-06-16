VCG chi 480 tỷ nắm 24% vốn Giầy Thượng Đình

Theo dữ liệu trên HNX, phiên ngày 12/6 có 2.235.040 cổ phiếu GTD được giao dịch thỏa thuận có trị giá 482.768.640.000 đồng, tương ứng 216.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HOSE) thông báo giao dịch thành công việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (mã GTD-UPCoM).
Theo đó, Vinaconex đã mua thành công 2.235.040 cổ phiếu GTD, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,03% vốn điều lệ hiện tại, theo hình thức thỏa thuận.
Giao dịch được thực hiện vào ngày 12/6. Sau giao dịch này VCG nắm giữ hơn 2,2 triệu cổ phiếu, chiếm 24,03% vốn GTD.
Theo dữ liệu trên HNX, phiên ngày 12/6 có 2.235.040 cổ phiếu GTD được giao dịch thỏa thuận có trị giá 482.768.640.000 đồng, tương ứng 216.000 đồng/cổ phiếu.
Về nhân sự, ông Lê Văn Huy - Chủ tịch HĐQT của Giầy Thượng Đình đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Vinaconex; ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng Ban Kiểm soát của cả 2 công ty; bà Nguyễn Thị Thúy Hồng- Thành viên Ban Kiểm soát của Giầy Thượng Đình đang làm kế toán trưởng tại Vinaconex, ông Vũ Mạnh Hùng - thành viên HĐQT của hai công ty.
Được biết GTD đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026. Theo đó, cổ đông công ty đã thông qua chủ trương di chuyển Nhà máy sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội đến Nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu của công ty tại Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Thời gian di chuyển dự kiến từ tháng 5-8/2026.
Song song với việc di dời nhà máy, GTD cũng xin ý kiến cổ đông về chủ trương đầu tư dự án “Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình” trên diện tích 36.105m2, với tổng mức đầu tư dự kiến 9.907 tỷ đồng.
Các hạng mục chính gồm khối căn hộ và thương mại dịch vụ cao 25–40 tầng, có 4–5 tầng hầm, với tổng vốn đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng. Khối văn phòng – thương mại dịch vụ có quy mô tương tự, vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn bao gồm trường học liên cấp từ tiểu học đến THPT, cao 8–12 tầng, với 2–3 tầng hầm.
Về kế hoạch tăng vốn, cổ đông của Giầy Thượng Đình đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 216,5 triệu cổ phiếu, gấp 23 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm.
Có 5 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán này - trong đó, VCG đăng ký mua 53,1 triệu cổ phiếu, An Quý Hưng Holding dự mua khoảng 51,9 triệu cổ phiếu. Ngoài ra còn có CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải dự mua hơn 51,9 triệu cổ phiếu, CTCP Đầu tư Khoáng sản Yên Thủy dự kiến mua gần 33,5 triệu cổ phiếu và cá nhân ông Nguyễn Xuân Hoàng dự mua 25,9 triệu cổ phiếu.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Giầy Thượng Đình dự kiến thu về 2.165 tỷ đồng từ đợt chào bán, trong đó 2.000 tỷ đồng được dùng để thực hiện dự án "Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình" tại khu đất 277 Nguyễn Trãi và 165 tỷ đồng còn lại dành cho việc di dời nhà máy và bổ sung vốn lưu động.
Trước đó, HNX thông báo đã đưa cổ phiếu GTD vào diện hạn chế giao dịch vào ngày 9/4 do tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán năm 2025 (-hơn 12,42 tỷ đồng). Đồng thời, cổ phiếu này bị hạn chế về thời gian giao dịch chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;
Chốt phiên giao dịch ngày 15/6, giá cổ phiếu GTD tăng 10,52% lên 207.000 đồng/cổ phiếu.
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