Vì sao Moody’s rút lại đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với VRB?

Tổ chức đánh giá và xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới - Moody’s vừa ra thông báo rút lại một loạt đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Liên Doanh Việt - Nga (VRB).

Theo đó, Moody’s đã rút lại các xếp hạng bao gồm xếp hạng B2 đối với tiền gửi ngân hàng, xếp hạng Not Prime – không vượt trội trong ngắn hạn (NP) đối với tiền gửi ngân hàng, xếp hạng B1 đối với rủi ro đối tác, xếp hạng NP đối với rủi ro đối tác, xếp hạng B1(cr) đối với việc đánh giá rủi ro đối tác, xếp hạng NP(cr) đối với việc đánh giá rủi ro đối tác, xếp hạng B2 đối với nhà phát hành, xếp hạng NP đối với nhà phát hành, xếp hạng b2 đối với mức xếp hạng tín nhiệm cơ bản, xếp hạng b2 đối với mức xếp hạng tín nhiệm cơ bản hiệu chỉnh.

Mặc dù rút lại một số chỉ tiêu xếp hạng, tuy nhiên Moody’s quyết định vẫn giữ nguyên các xếp hạng cũng như các triển vọng trong dài hạn đối với tiền gửi và nhà phát hành của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.

Trước đó, tổ chức chức xếp hạng tín nhiệm này cũng đã ra thông báo về việc rút lại một số xếp hạng đánh giá đối với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Nga, đồng thời, đưa xếp hạng quốc gia Baa3 của Nga vào diện xem xét hạ bậc trong đợt đánh giá sắp tới.

Hành động trên của Moody's diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga – Ukraine đang ngày càng leo thang. Đồng thời, Mỹ và các nước phương Tây đã đồng loạt đưa ra ra nhiều biện pháp cấm vận đối với các hoạt động kinh tế của Nga. Trong đó, một trong những động thái đáng chú ý là việc loại một số ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Trước đó (1/3/2021), VRB từng được Moody’s xếp hạng tín nhiệm về tiền gửi dài hạn và nhà phát hành dài hạn ở mức B2 , triển vọng ổn định.

Lý do để Moody’s xếp hạng nhà phát hành dài hạn của VRB ở mức B2 dựa vào mức độ an toàn vốn cao, với tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN ở mức cao nhất so với các ngân hàng nội địa khác (tỷ lệ ở mức 19%, vào ngày 30/06/2020). Việc VRB hoạt động độc lập với hai ngân hàng mẹ là BIDV và Ngân hàng Ngoại thương Nga cũng được Moody đánh giá cao và xếp hạng B2 với hạng mục tiền gửi dài hạn.



Năm 2020, VRB hoàn thiện tái cơ cấu giai đoạn 2007 – 2020, đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 2%, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động; hoàn thiện mô hình kiểm soát nội bộ và duy trì tỷ lệ an toàn vốn theo thông tư 41/2016/TT-NHNN.