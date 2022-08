Vì sao Netflix mất ngôi vương streaming vào tay Disney?

Chỉ 5 năm sau, Disney chính thức vượt qua Netflix về tổng số khách hàng cho các nền tảng phát trực tuyến của mình. Cụ thể, Disney vừa ghi nhận được thêm 14,4 triệu khách hàng cho nền tảng Disney+. Con số này vượt qua mức dự đoán 10 triệu người mà các nhà phân tích được thăm dò bởi FactSet đưa ra.

Nếu kết hợp với số người đăng ký dịch vụ trên nền tảng Hulu và ESPN+, Disney tuyên bố sở hữu 221,1 triệu người đăng ký phát trực tuyến vào cuối quý 2 năm nay. Con số này nhỉnh hơn một chút so với Netflix với 220,7 triệu người đăng ký. Sự kiện "lật ván cờ" này không thật sự gây bất ngờ, trong bối cảnh khi Disney ngày một bành trướng các nền tảng streaming của mình với nội dung chất lượng và dịch vụ tiện ích hơn, còn Netflix đang loay hoay "gồng mình" giữ chân người dùng hiện tại.

Mặc dù bom tấn mùa hè Stranger Things 4 đã lập kỷ lục về lượng người xem, điều đó vẫn không thể cứu vãn nổi tình hình rằng Netflix đang chứng kiến người dùng lần lượt rời bỏ nền tảng. Quý đầu năm, họ mất 200.000 thuê bao, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ. Ở quý 2, Netflix mất thêm 970.000 thuê bao nữa, đợt sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, việc ngừng cung cấp dịch vụ tại Nga vì cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine cũng đã khiến Netflix mất đi 700.000 thành viên. Trước đó, nền tảng này cũng đã không đạt đủ mục tiêu số người đăng ký vào năm 2021.

Để đối phó, Netflix đang tìm cách ngăn chặn tình trạng người dùng chia sẻ mật khẩu. Đồng thời khi Netflix đang hy vọng ngăn chặn dòng “chảy máu” thành viên bằng cách giới thiệu gói đăng ký hỗ trợ quảng cáo với chi phí thấp hơn, thì Disney cũng đã nhanh tay hơn và cũng mạnh tay hơn. Hiện tại, vẫn chưa biết giá của một gói xem trên Netflix có quảng cáo là bao nhiêu, nhưng mức giá hàng tháng hiện tại của công ty ở mức 9,99 USD cho gói Basic, 15,49 USD cho Standard và 19,99 USD cho gói Premium là đang cao hơn khá nhiều so với Disney.

Rất nhiều series nổi tiếng hiện đang được phát triển nền tảng Disney+.

Trong khi đó, Disney sẽ tăng chi phí hàng tháng của Disney + không có quảng cáo thêm 38% lên 10,99 USD vào tháng 12 cuối năm, đồng thời tung ra thêm tùy chọn mới bao gồm gói dịch vụ có quảng cáo với mức giá hiện tại. Phiên bản hỗ trợ quảng cáo sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 8/12 với giá 7,99 USD / tháng. Mặt khác, mức giá đăng ký mỗi tháng trên Hulu cũng sẽ tăng từ 1 USD tới 2 USD tùy thuộc vào kế hoạch phát hành. Ngoài ra, một phần không thể thiếu trong thành công của Disney là nhờ động thái phát hành loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao, Obi-Wan Kenobi và Ms. Marvel của Marvel trên nền tảng.

Sắp tới, Disney được cho là sẽ tiếp tục chi mạnh tay cho các nền tảng phát trực tuyến với con số lên đến hơn 1 tỷ đô la trong quý 3/2022. Một số series nổi tiếng của Disney+ hiện đang được phát triển bao gồm Percy Jackson and the Olympians, National Treasure: Edge of History, Nautilus và các phần mới của The Mighty Ducks: Game Changers và Doogie Kameāloha, M.D. Đây cũng sẽ là ngôi nhà chung của loạt phim Star Wars và Marvel, bao gồm loạt phim mới She-Hulk: Attorney at Law, Daredevil: Born Again, The Mandalorian Season 3 và Star Wars: Skeleton Crew...

Chỉ nhìn vào nguồn lực này thôi, chúng ta có thể thấy tham vọng của Disney to lớn thế nào với tiềm năng phát trực tuyến được dự đoán sẽ ngày càng thu hút nhiều người đăng ký. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không được xem là bền vững và công ty đã hạ dự báo số người đăng ký dài hạn của nền tảng Disney+. Disney dự kiến sẽ có ​​từ 215 triệu đến 245 triệu tổng số khách hàng của Disney+ vào cuối tháng 9/2024. Trước đó, công ty đã từng dự đoán lượng đăng ký có thể tăng từ 230 triệu đến 260 triệu người. Sự điều chỉnh kỳ vọng này đến từ việc công ty đang mất quyền phát trực tuyến các trận đấu cricket ở giải Ngoại hạng Ấn Độ.

Doanh thu từ quảng cáo ước tính của Disney tăng vọt so với Netflix, tuy nhiên các chuyên gia dự đoán khoảng cách sẽ thu hẹp vào năm 2025. Nguồn: Digital Information World.

Giám đốc tài chính Christine McCarthy thông tin rằng Disney dự kiến ​​sẽ có thêm 80 triệu khách hàng từ Disney + Hotstar vào tháng 9/2024 và tăng khoảng 135 triệu đến 165 triệu người dùng khác. Công ty vẫn hy vọng đơn vị truyền hình trực tuyến của mình sẽ thu được lợi nhuận trong năm tài chính 2024. Trong quý gần nhất, bộ phận này đã lỗ 1,1 tỷ USD. Đối với quý tài chính thứ ba kết thúc vào ngày 2/7, Disney đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,09 USD, tăng 36% so với năm ngoái, khi du khách đến thăm các công viên giải trí của hãng.

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh tại các công viên, trải nghiệm và bộ phận sản phẩm tăng gấp đôi lên 3,6 tỷ USD. Các khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh trực tuyến gây ra rào cản cho đơn vị truyền thông và giải trí, vốn đã giảm 32% lợi nhuận xuống còn gần 1,4 tỷ USD. Tổng thể, doanh thu “Nhà Chuột” tăng 26% so với một năm trước đó với 21,5 tỷ USD, vượt qua con số dự đoán của các nhà phân tích là 20,96 tỷ USD.