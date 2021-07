VIB tăng trưởng 68% so với cùng kỳ

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.952 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với cùng kỳ, ROE đạt 32,8%, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh về mức 1,3%.

10 QUÝ LIÊN TIẾP TRONG TOP ĐẦU NGÀNH VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, VIB báo cáo tổng doanh thu đạt 7.308 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh việc ưu tiên hỗ trợ kịp thời khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, ngân hàng tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động, đưa tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) xuống còn 37%. Lợi nhuận trước thuế 3.952 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với cùng kỳ. ROE tiếp tục thuộc top đầu ngành, đạt 32,8%.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản VIB đạt trên 277 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng trên 185 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm. Huy động tiền gửi khách hàng tăng trưởng trên 12%. Tập trung chiến lược bán lẻ, dư nợ bán lẻ VIB tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, đạt 14,2%, kể cả trong giai đoạn dịch, chiếm tỷ trọng gần 90% tổng dư nợ của ngân hàng. Danh mục bán lẻ giúp VIB giảm thiểu rủi ro tập trung, thích ứng tốt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện tại. VIB cũng là ngân hàng có tỷ lệ dư nợ bán lẻ tốt hàng đầu thị trường hiện nay.

Tỷ lệ nợ xấu của VIB giảm về mức 1,3%. Với việc quản trị rủi ro chặt chẽ, ngân hàng duy trì tốt các chỉ số rủi ro và hệ số an toàn ở mức thận trọng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức 10,3%, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 73,1%.

Cũng trong tháng 6 vừa qua, VIB đã thực hiện chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 40% cho cổ đông, đưa vốn điều lệ lên trên 15.500 tỷ đồng.

KHẲNG ĐỊNH TIÊN PHONG TRONG CÁC DỊCH VỤ VÀ TIỆN ÍCH ONLINE

Các công nghệ thanh toán hàng đầu mà VIB đã và đang phát triển đã giúp trải nghiệm thanh toán trực tuyến của khách hàng được dễ dàng, thuận lợi với thời gian ngắn kỷ lục trên thị trường.

Khách hàng dễ dàng mở thẻ để thanh toán, mở tài khoản thanh toán, gửi tiết kiệm trực tuyến, chuyển tiền… và các dịch vụ ngân hàng ckhác 24/7 ngay tại nhà mà không phải đến chi nhánh ngân hàng, không cần gặp nhân viên cũng không cần hồ sơ giấy tờ.

Những công nghệ đi đầu của VIB đã góp phần tích cực đẩy mạnh tiếp cận sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến người dùng và thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội không tiền mặt do Chính phủ đề ra.

Bên cạnh đó, VIB liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng giao dịch qua tài khoản thanh toán và thẻ, nhằm khuyến khích khách hàng giao dịch thuận tiện, an toàn trong mùa dịch: Miễn toàn bộ phí giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB và qua Ngân hàng điện tử tại https://ib.vib.com.vn; Ra mắt các dòng thẻ mới chuyên dùng cho mua sắm trực tuyến VIB Online Plus và VIB Online Plus 2in1; Đẩy mạnh kết hợp với các đối tác để ưu đãi đến 50% các nhu cầu chi tiêu mua sắm, ẩm thực, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe của khách hàng.

VIB cũng áp dụng chuyển đổi trả góp 0% lãi suất trong 3 tháng cho các khoản chi tiêu thẻ tín dụng từ 3 triệu đồng, đưa mức thanh toán tối thiểu thẻ tín dụng về 0 đồng cùng nhiều hỗ trợ thiết thực khác cho khách hàng trong mùa dịch.

Trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, bên cạnh việc ưu tiên mọi nguồn lực để duy trì hoạt động kinh doanh an toàn, bền vững, VIB chủ động cùng với khách hàng, đối tác, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các cơ quan quản lý để chung tay phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của dịch bệnh tới đời sống và nền kinh tế.

Từ đầu năm 2020, hơn 3.000 khách hàng đã được ngân hàng cơ cấu nợ theo Thông tư 01 và 03 của Ngân hàng Nhà nước, gần 10.000 khách hàng được giảm lãi suất từ 0,5% đến 2%. Gần đây nhất, trong cuộc họp giữa VNBA và các tổ chức tín dụng ngày 12/7/2021, VIB cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với mức lãi suất giảm trung bình 1,5% ngay trong tháng 7, tập trung vào các nhóm khách hàng chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Trong quý 2/2021, VIB đã đóng góp 20 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của Chính phủ.

